Анонс журнала "Linux Format" №12 (203) Декабрь 2015

Cкачать PDF Linux Format LXF203 (декабрь 2015) без смс и регистрации

В этом выпуске:

Тема номера: Ристалище года

В конце года по традиции проводится состязание дистрибутивов. Который же из них за отчетный период сделал самый отчаянный рывок, чтобы подняться во мнении пользователей и завоевать « приз зрительских симпатий »? Разберемся беспристрастно, проанализировав разные весовые категории.

Сравнение: На диске, на флешке, на SD-карте...

Файловые системы используются повсюду, от облачных хранилищ до мобильных телефонов. Ядро Linux поддерживает десятки ФС, в том числе и используемых в других ОС (например, HFS+ для OS X и NTFS для Windows), но мы займемся теми, что близки линуксоидам.

Тридцать лет — это возраст мужчины

Организация Free Software Foundation отметила свое тридцатилетие! Ее основатель, Великий RMS (он же Ричард Столлмен), имеет все основания считать себя одним из преобразователей мирового устройства; а провозглашенные им « четыре свободы » вдохновляют творчество и труд на благо людей.

Новенькая в классе

Экосистема свободного ПО обогатилась еще одной операционной системой — Tizen. Она в основном предназначена для мобильных и носимых устройств, а также Интернета вещей, но имеет неплохие перспективы замахнуться и на большее. Главный козырь Tizen - безопасность, и в России скоро ожидаются корпоративные смартфоны Z3 на базе этой ОС, с усиленной защитой информации.

Прогнем изменчивый мир

Невероятная гибкость Linux позволяет настроить все аспекты вашей деятельности за компьютером. Сменить рабочее окружение можно за считанные минуты. И — да, Linux — это выбор: выбирайте себе рабочий стол из множества доступных и располагайтесь за ним с максимальным комфортом.

Говорит и отвечает Asterisk

Подготовительный период завершен, и мы наконец-то дорвались до настоящих телефонных звонков! Запустим свою мини-АТС на CubieBoard, воспользовавшись услугами оператора сотовой связи — это уникальная возможность открыть предприятие в загородной местности, обеспечив его всеми полагающимися предприятию средствами коммуникации. И никакого рытья канав.

Целебный эликсир

Erlang — очень интересный язык с массой уникальных возможностей, но он несовершенен (а существует ли абсолютное совершенство?). Его решили подлечить и создали язык функционального программирования Elixir. Как минимум, переменным отныне разрешено присваиваться более одного раза.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Bodhi, elementary OS, GALPon MiniNo, Linux Mint, Manjaro, openSUSE!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: LibreOffice 5.0, MySQL 5.7, Intel Core i7-6700K, OnePlus 2, GoG против Steam, Dirt Showdown

Новости Android

Сравнение: Файловые системы

Ваш жесткий диск, диск SSD или USB-брелок работают по-разному в разных файловых системах для Linux. Александр Толстой рассматривает лучшие. Btrfs, Ext4, Reiser4, XFS, ZFS

Ищем лучших-2015

И снова для нас наступает момент подсесть к Маянку Шарме в первых рядах у ринга, где дистрибутивы сражаются за первенство.

Интервью LXF: Борец за свободу

Джонни Бидвелл сгонял в Портленд, чтобы побеседовать с боссом Free Software Foundation, Джоном Салливаном.

30 лет свободного ПО

Джонни Бидвелл углубляется в историю происхождения свободного ПО и напоминает, что большей частью свободы вашего ПО вы обязаны усилиям обросшего волосами хакера-одиночки.

Будущее свободы

Брэдли Кун объясняет опасности для свободы ПО и GNU/Linux в прошлом, настоящем и будущем.

Tizen к нам приходит...

Александр Толстой восхищен новой мобильной ОС — правда, пока она распространяется только на корпоративных смартфонах.

Tizen: ОС доверия

Александр Толстой записал интервью с Андреем Тихоновым.

По советам мистера Брауна

Опыт жизни в сарае побудил м-ра Джолиона Брауна задать Советам этого месяца тему безопасности и ориентацию на радости Kali Linux и его 600 инструментов тестирования на проникновение...

Учебники

• Рабочий стол: Ставим и меняем

Не нравится рабочий стол вашего дистрибутива? Ник Пирс расскажет, как сделать так, чтобы ваше окружение соответствовало вашим ожиданиям.

• GNU Core Utilities: часть 2

Дмитрий Пантелеичев продолжает путешествие по базовому программному пакету из окружения GNU. Ну как, начало не показалось тяжелым?

• SFTP: Обмен в безопасности

Афнан Рехман показывает, как удобнее делиться файлами, оставаясь при этом неуязвимым для плохих парней.

• Сеть: Устранение неполадок

Михалис Цукалос бросает вызов проблемам своей сети, как Уайетт Эрп, объявляющий вендетту, и дает себе волю, вооружившись верными netstat, netcat и lsof.

• Syncthing: Как делиться файлами

Вам надо синхронизировать несколько важных файлов на разных устройствах? Нейл Ботвик покажет простой способ сделать это.

• Ubuntu Touch: На ваш Nexus

Ubuntu обязан работать на устройствах любого типа, и Нейл Мор подумывает, не установить ли его на планшет или телефон Nexus.

• IP-телефония: Окошко в мир

Максим Черепанов наконец-то дорывается до настоящих звонков через Asterisk! Через сервис GSM.

Академия кодинга

• Система: Сеть и TCP

В восьмой части серии доктора Криса Брауна мы дерзнем попрограммировать для сети и TCP.

• Elixir: Глоток функциональности

Михалис Цукалос предлагает хлебнуть из витиевато украшенного аптекарского сосуда.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Display-O-Tron HAT

ЖК-экран со множеством светодиодов и емкостный сенсорный интерфейс — Лес Паундер намерен засветить свое имя.

• Учебник. Python 3: Ваш первый робот

Лес Паундер создает простой, но элегантный проект малобюджетного робота, чтобы стращать кошку.

• Учебник. Kodi 14: Свой медиа-центр

Маянк Шарма рассказывает, как обновиться до свежего OpenELEC 14 и вывести свои домашние развлечения на новый уровень.

Ответы

Нейл Ботвик — про запуск LXFDVD в VirtualBox, настройку брандмауэра для Raspberry Pi, запуск Mageia от имени root, перенос файлов на новый компьютер, реальное значение Windows 10 для Linux, копирование CD

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

2048-qml , Advanced Photo , Clamav-GUI , Claws Mail , DfileManager , Dillo , Haguichi , Kdenlive , MuseScore , Protostriker M , Whonix

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Linux Mint 17.2 (64-битный)

OpenSUSE 13.2 (64-битный)

Manjaro 0.8.13.1 (32-битный)

Bodhi 3.0 (32-битный)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

УЧЕБНИКИ

Elixir

PiRobot

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧАВО

HOTPICKS

2048-qml 0.1 Игра с передвижными плитками

Advanced Photo 1.4.1 Просмотрщик изображений

Clamav-GUI 0.3.3 Интерфейс для ClamAV

Claws Mail 3.12 Почтовый клиент

DfileManager Менеджер файлов

Dillo 3.0.5 Браузер

Haguichi 1.3 GUI приложения VPN

Kdenlive 15.08 Видеоредактор

MuseScore 2.0.2 Нотный редактор

Protostriker M Платформер

Whonix 11 Дистрибутив Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] « Собор и базар »

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux.

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU.

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

elementary OS 0.3.2 (64-битный)