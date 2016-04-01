Анонс журнала "Linux Format" №01 (204) Январь 2016

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В этом выпуске:
Тема номера: Вещала музыка в дому...
Досадили разбросанные повсюду CD и DVD? Давно пора сосредоточить управление всеми вашими медиа-файлами на центральном сервере, систематизировать их и организовать к ним продуманный доступ, будь то музыка, видео или ТВ-сериалы. Для этого существуют и спецсерверы, и спецдистрибутивы.
Сравнение: Видим файлы отовсюду
Мы постепенно обрастаем всякими девайсами-гаджетами-устройствами; каждое, пожалуй, уже потянет на полноценный компьютер и помогает нам работать в офисе, дома, в деловой поездке — отчего плодятся файлы и версии... как же в них не запутаться? Где искать конкретный файл? Решение — синхронизация.
Искренне ваш
Хорошо бы найти свой идеал рабочего окружения, не тратя времени на тупиковые лично для себя варианты... Внешний вид, функциональность, настраиваемость, мощность процессора — всё это мы учтем и кристаллизуем в рабочий стол вашей мечты; берите и ставьте!
Проценты от Нобелевки
Ваш компьютер подключен к Интернету и занят делом, но его процессор используется далеко не полностью? Тогда пожертвуйте свободные вычислительные мощности на благо науки — вливайтесь в проект BOINC. Разве не прекрасно осознавать, что вы внесли свой вклад в открытия, жизненно важные для всего человечества?
Подключаем периферию
Всякие принтеры и сканеры долго были слабым местом Linux, ведь производители устройств выпускали драйверы исключительно для Windows и не спешили открывать код. Но эти времена прошли! Благодаря ПО сервера печати CUPS и поддержке SANE удается установить даже сложное МФУ.
Стройная гармония
Хорошее упражнение в кодировании: создать графические интерфейсы ко всем своим приложениям, придав им эстетическую цельность. Инструментарий GTK и Glade позволяют это сделать. Палитра GTK 3+ весьма разнообразна.
Ищите на прилагаемом диске:
Дистрибутивы: Ubuntu, Kodibuntu, openSUSE, Q4OS Live!
А также: программы, учебники, горячие новинки и многое другое.
Полное оглавление журнала:
Новости
Обзоры: Tails 1.6, MySQL Fabric 1.6.2, Korora 22, смартфон SM-Z300F, Dell Chromebook 13, Company of Heroes 2
Новости Android
Сравнение: Синхронизация файлов
Поскольку у большинства из нас по нескольку компьютерных устройств, Нейл Ботвик рассматривает программы для синхронизации данных на всех.
BitTorrent Sync, OwnCloud, Rsync, Syncthing, Unison
Домашний медиа-рай
Выбросьте все свои DVD и CD — пришла пора разместить вашу медиа-библиотеку в таком месте, чтобы она была всегда под рукой. Ник Пирс создает центральный медиа-сервер.
Интернет-архивариус
Джонни Бидвелл берет интервью, по сути, у цифрового библиотекаря — Алексис Росси, директора Internet Archive.
Живая миграция
Благодаря Игорю Штомпелю, Linux Format узнал о достижениях в живой миграции контейнеров с OpenVZ из первых рук — от Сергея Бронникова.
Искусство Open Source
Открытый код питает все отрасли искусства. Джим Тэккер изучает, как Blender покоряет анимацию и киноэффекты.
Записки web-серфиста
Постоянно бороздящий просторы Всемирной сети Петр Семилетов невольно поддался обаянию Бледной Луны...
По советам мистера Брауна
В мире контейнеров м-р Джолион Браун чувствует себя Человеком в футляре, и украшает себе жизнь посредством Kubernetes от Google.
Учебники
• Рабочие столы: Ищем идеал
Ник Пирс тестирует семь окружений рабочего стола, выявляя, какой из них является идеальной средой для ваших нужд.
• Мониторинг: Запряжем Conky
Хотите, чтобы ваш рабочий стол был уникальным и презентабельным? Нейл Ботвик покажет, как добавить системный монитор Conky.
• Ubuntu: Ставим принтер/сканер
Ник Пирс делится ценными советами о подключении и настройке ваших принтеров и сканеров системами и инструментами типа CUPS, SANE и XSane.
• GNU Core Utilities, часть 3
Под руководством Дмитрия Пантелеичева путешествуем дальше по базовому программному пакету из окружения GNU.
• BOINC: Мощь проектов науки
Алекс Кэмпбелл знает, как употребить ресурсы CPU и GPU вашего ПК на слежку за маленькими зелеными человечками или поиск лекарства от рака.
• Crouton: Linux на хромбуке
Не знаете, что бы такого интересного сделать со своим модным новеньким хромбуком? Нейл Мор придает последнему Asus Flip облик настоящего Linux.
• ITSM-процессы: Платформа Linux
Сергей Коклеев и Юрий Малолетко оценивают использование Linux как платформы поддержки и управления для процессов, протекающих в ИТ.
Академия кодинга
• Система: Сеть и протокол UDP
В последней части серии статей доктора Криса Брауна мы исследуем модель без подключения и сетевое программирование с использованием UDP.
• Python: GTK-GUI c Glade
Ваши программы на Python выиграют от стильных интерфейсов пользователя на GTK — спасибо Glade. Примкнувший Джонни Бидвелл вас научит.
Пользователям Raspberry Pi
Новости Pi
• Обзор. Дисплей Raspberry Pi
Лес Паундер наложил лапы на долгожданный официальный сенсорный дисплей Raspberry Pi — надеемся, успев облизать пальцы от малинового варенья.
• Учебник. Astro Pi: Основы
Лес Паундер осваивает плату Sense HAT, которая отправится на Международную космическую станцию с космонавтом Тимом Пиком.
• Учебник. CUPS: Печать
Сделать Raspberry Pi беспроводным сервером печати очень просто, имея Raspberry Pi и CUPS. Маянк Шарма вам всё расскажет.
Ответы
Нейл Ботвик — про загрузку дистрибутива только в командную строку, понижение версии Wine, дурное поведение Clonezilla, ошибки при загрузке DVD, добавление обоев, переразбивку на разделы.
LXFHotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО. Add-on converter, Briss, Drawpile, Mega Mario, Midori, Oilwar, Solaar, sView, Terminator, Trinity, ZSH
Диск Linux Format
СТОРОНА 1
ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu 15.04 (32- и 64-битный)
Kodibuntu 14.0 (64-битный)
ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕДИА
Emby
Kodi 15.1
OpenELEC
OSMC
HOTPICKS
Add-on converter (Git) Конвертор расширений
Briss 0.9 Утилита PDF
Drawpile 1.0.2 Инструмент рисования
Mega Mario 1.7 Платформенная аркада
Midori 0.5.11 Web-браузер
Oilwar 1.2.1 Стрелялка
Solaar 0.9.2 Утилита ввода
sView 15.08 Просмотрщик стерео
Terminator0.97-2 Мультиплексор оболочки
Trinity R14.0.1 Среда рабочего стола
ZSH 5.1 Оболочка Unix
ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial
УЧЕБНИКИ
Astro Pi
Conky
Glade
ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Справочники
ЧаВо (FAQ)
СТОРОНА 2
ДИСТРИБУТИВЫ
openSUSE-Edu-li-f-e 42.1.1 (64-битный)
Q4OS Live 1.4.6 (64-битный)