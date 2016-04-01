Анонс журнала "Linux Format" №01 (204) Январь 2016

В этом выпуске:

Тема номера: Вещала музыка в дому...

Досадили разбросанные повсюду CD и DVD? Давно пора сосредоточить управление всеми вашими медиа-файлами на центральном сервере, систематизировать их и организовать к ним продуманный доступ, будь то музыка, видео или ТВ-сериалы. Для этого существуют и спецсерверы, и спецдистрибутивы.



Сравнение: Видим файлы отовсюду

Мы постепенно обрастаем всякими девайсами-гаджетами-устройствами; каждое, пожалуй, уже потянет на полноценный компьютер и помогает нам работать в офисе, дома, в деловой поездке — отчего плодятся файлы и версии... как же в них не запутаться? Где искать конкретный файл? Решение — синхронизация.



Искренне ваш

Хорошо бы найти свой идеал рабочего окружения, не тратя времени на тупиковые лично для себя варианты... Внешний вид, функциональность, настраиваемость, мощность процессора — всё это мы учтем и кристаллизуем в рабочий стол вашей мечты; берите и ставьте!



Проценты от Нобелевки

Ваш компьютер подключен к Интернету и занят делом, но его процессор используется далеко не полностью? Тогда пожертвуйте свободные вычислительные мощности на благо науки — вливайтесь в проект BOINC. Разве не прекрасно осознавать, что вы внесли свой вклад в открытия, жизненно важные для всего человечества?



Подключаем периферию

Всякие принтеры и сканеры долго были слабым местом Linux, ведь производители устройств выпускали драйверы исключительно для Windows и не спешили открывать код. Но эти времена прошли! Благодаря ПО сервера печати CUPS и поддержке SANE удается установить даже сложное МФУ.

Стройная гармония

Хорошее упражнение в кодировании: создать графические интерфейсы ко всем своим приложениям, придав им эстетическую цельность. Инструментарий GTK и Glade позволяют это сделать. Палитра GTK 3+ весьма разнообразна.



Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Ubuntu, Kodibuntu, openSUSE, Q4OS Live!

А также: программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости



Обзоры: Tails 1.6, MySQL Fabric 1.6.2, Korora 22, смартфон SM-Z300F, Dell Chromebook 13, Company of Heroes 2



Новости Android



Сравнение: Синхронизация файлов

Поскольку у большинства из нас по нескольку компьютерных устройств, Нейл Ботвик рассматривает программы для синхронизации данных на всех.

BitTorrent Sync, OwnCloud, Rsync, Syncthing, Unison



Домашний медиа-рай

Выбросьте все свои DVD и CD — пришла пора разместить вашу медиа-библиотеку в таком месте, чтобы она была всегда под рукой. Ник Пирс создает центральный медиа-сервер.



Интернет-архивариус

Джонни Бидвелл берет интервью, по сути, у цифрового библиотекаря — Алексис Росси, директора Internet Archive.



Живая миграция

Благодаря Игорю Штомпелю, Linux Format узнал о достижениях в живой миграции контейнеров с OpenVZ из первых рук — от Сергея Бронникова.



Искусство Open Source

Открытый код питает все отрасли искусства. Джим Тэккер изучает, как Blender покоряет анимацию и киноэффекты.



Записки web-серфиста

Постоянно бороздящий просторы Всемирной сети Петр Семилетов невольно поддался обаянию Бледной Луны...



По советам мистера Брауна

В мире контейнеров м-р Джолион Браун чувствует себя Человеком в футляре, и украшает себе жизнь посредством Kubernetes от Google.



Учебники

• Рабочие столы: Ищем идеал

Ник Пирс тестирует семь окружений рабочего стола, выявляя, какой из них является идеальной средой для ваших нужд.

• Мониторинг: Запряжем Conky

Хотите, чтобы ваш рабочий стол был уникальным и презентабельным? Нейл Ботвик покажет, как добавить системный монитор Conky.

• Ubuntu: Ставим принтер/сканер

Ник Пирс делится ценными советами о подключении и настройке ваших принтеров и сканеров системами и инструментами типа CUPS, SANE и XSane.

• GNU Core Utilities, часть 3

Под руководством Дмитрия Пантелеичева путешествуем дальше по базовому программному пакету из окружения GNU.

• BOINC: Мощь проектов науки

Алекс Кэмпбелл знает, как употребить ресурсы CPU и GPU вашего ПК на слежку за маленькими зелеными человечками или поиск лекарства от рака.

• Crouton: Linux на хромбуке

Не знаете, что бы такого интересного сделать со своим модным новеньким хромбуком? Нейл Мор придает последнему Asus Flip облик настоящего Linux.

• ITSM-процессы: Платформа Linux

Сергей Коклеев и Юрий Малолетко оценивают использование Linux как платформы поддержки и управления для процессов, протекающих в ИТ.



Академия кодинга

• Система: Сеть и протокол UDP

В последней части серии статей доктора Криса Брауна мы исследуем модель без подключения и сетевое программирование с использованием UDP.

• Python: GTK-GUI c Glade

Ваши программы на Python выиграют от стильных интерфейсов пользователя на GTK — спасибо Glade. Примкнувший Джонни Бидвелл вас научит.



Пользователям Raspberry Pi



Новости Pi



• Обзор. Дисплей Raspberry Pi

Лес Паундер наложил лапы на долгожданный официальный сенсорный дисплей Raspberry Pi — надеемся, успев облизать пальцы от малинового варенья.

• Учебник. Astro Pi: Основы

Лес Паундер осваивает плату Sense HAT, которая отправится на Международную космическую станцию с космонавтом Тимом Пиком.

• Учебник. CUPS: Печать

Сделать Raspberry Pi беспроводным сервером печати очень просто, имея Raspberry Pi и CUPS. Маянк Шарма вам всё расскажет.



Ответы

Нейл Ботвик — про загрузку дистрибутива только в командную строку, понижение версии Wine, дурное поведение Clonezilla, ошибки при загрузке DVD, добавление обоев, переразбивку на разделы.



LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО. Add-on converter, Briss, Drawpile, Mega Mario, Midori, Oilwar, Solaar, sView, Terminator, Trinity, ZSH



Диск Linux Format



СТОРОНА 1



ДИСТРИБУТИВЫ

Ubuntu 15.04 (32- и 64-битный)

Kodibuntu 14.0 (64-битный)



ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕДИА

Emby

Kodi 15.1

OpenELEC

OSMC



HOTPICKS

Add-on converter (Git) Конвертор расширений

Briss 0.9 Утилита PDF

Drawpile 1.0.2 Инструмент рисования

Mega Mario 1.7 Платформенная аркада

Midori 0.5.11 Web-браузер

Oilwar 1.2.1 Стрелялка

Solaar 0.9.2 Утилита ввода

sView 15.08 Просмотрщик стерео

Terminator0.97-2 Мультиплексор оболочки

Trinity R14.0.1 Среда рабочего стола

ZSH 5.1 Оболочка Unix



ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial



УЧЕБНИКИ

Astro Pi

Conky

Glade



ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Справочники

ЧаВо (FAQ)



СТОРОНА 2



ДИСТРИБУТИВЫ

openSUSE-Edu-li-f-e 42.1.1 (64-битный)

Q4OS Live 1.4.6 (64-битный)