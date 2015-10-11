Анонс журнала "Linux Format" №02 (205-206) Февраль 2016

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В этом выпуске:
• Тема номера: Умный дом
Не только холодильник умеет зажигать свет при открытии дверцы! Этому легко научить и обычную входную дверь. А дверной звонок — посылать SMS, а садовый насос — поливать или не поливать цветы с учетом прогноза погоды... вот какие чудеса совершаются при помощи Raspberry Pi!
Сравнение: Лучше семь раз увидеть
Наполняйте свой взор живыми картинами только при посредстве лучших видеоплейеров! Чего-чего, а этого в Linux имеется в избытке — мы поможем вам выбрать лучший.
Хит сезона — Raspberry Pi Zero
Raspberry Pi Foundation превзошел сам себя: создал полноценный компьютер ценой всего $5! Такой может позволить себе практически любая семья, что открывает дорогу к образованию множеству детей. И несметное количество проектов становится экономически эффективным.
Tizen: Большие надежды?
Мобильная ОС Tizen от Samsung усиленно раскручивается в России. Tizen используется Интернетом вещей в ТВ, смарт-часах и камерах, но особый интерес вызывают смартфоны — с Tizen они защищены и от физического взлома, и от несанкционированного удаленного доступа.
Кружатся диски...
Целых четыре учебника посвящены организации данных на диске — логические тома, разбиение на разделы, сохранность информации благодаря RAID, шифрование чувствительной информации. Теперь вы будете знать про диски всё досконально.
Пастух на ферме серверов
Системы высокой доступности — веяние нашего времени, когда все решают мощные вычислительные кластеры. Как же обеспечить слаженную, а главное — бесперебойную работу таких систем? Ответ — MySQL Fabric.
Ищите на прилагаемом диске:
Дистрибутивы: Fedora, Korora, Kubuntu, Tails, Ubuntu!
А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.
Полное оглавление журнала:
Новости
Обзоры: openSUSE 42.1, BakAndImgCD 14.0, RockStor 3.8.7, MotionEyeOS 20151011, MySQL Router 2.0.2, Raspberry Pi Zero
Вести мобильных ОС
Tizen: Samsung вступает в «Тайзен.ру»
Российская ассоциация «Тайзен.ру» призвана содействовать развитию технологии Tizen на территории Российской Федерации.
Сравнение: Видеоплейеры
Александр Толстой стравливает самые передовые видеоплейеры в Linux, предлагая им побороться за честь воспроизвести его коллекцию фильмов.
Bomi, QMplay2, Romp, SMPlayer, VLC
Хакнем!
Лес Паундер ведет нас в мир, где холодильники могут размещать твиты, сады — поливать себя сами, и нечто приглядывает за вашим почтальоном...
Интервью: Цифровой океанограф
Джонни Бидвелл встретился с Тэмми Бютов из Digital Ocean, чтобы поговорить о скейтбординге, панк-роке и жизни во втором по величине в мире провайдере хостига.
Plasma 5
Джонни Бидвелл приглашает нас в тур по KDE Plasma 5, одному из самых замечательных рабочих столов.
По советам мистера Брауна
Жизнь м-ра Джолиона Брауна очень украсил Kubernetes, но он не остановился на достигнутом и открыл охоту на ELK, что по-английски значит «лось». Этот лось умеет управлять логами!
Samsung вступает в «Тайзен.ру»
Российская ассоциация «Тайзен.ру» призвана содействовать развитию технологии Tizen на территории Российской Федерации.
Учебники
• LibreOffice: Как делать рассылки
Ник Пирс предпочитает экономить время и осваивает массовую рассылку писем в LibreOffice, используя комбинацию Base, Calc и Writer.
• LVM: Содержим диски в порядке
Нейл Ботвик норовит воспользоваться мощью LVM, чтобы получить максимум от жёстких дисков и разделов.
• RAID: Создаем массивы дисков
Не опускаясь до каламбуров про спреи от насекомых, Нейл Ботвик показывает, как заставить несколько дисков летать и как исправлять в них неполадки.
• GParted: Как разметить диск
Ник Пирс изучает добавление разделов на жёсткий диск, чтобы защитить свои данные и упростить работу в Linux.
• Образ системы: Клон и запуск
Маянк Шарма создает образ системы и почти мгновенно развертывает его на нескольких компьютерах.
• ZuluCrypt: Шифруем диски
Изолируйте свои данные новым способом, советует Маянк Шарма.
• IP-телефония: Алло, город!
Не у всех счастливчиков есть Asterisk — Максим Черепанов задумался о тех, кто вынужден обходиться обычным телефоном.
• MySQL Fabric: Введение
Лада Шерышова устанавливает, настраивает и запускает для вас программу управления фермами серверов.
Академия кодинга
• Lua: Создаем скрипты Conky
Михалис Цукалос рассматривает основы программирования в Lua и создания скриптов, пригодных для применения в системном мониторе Conky.
• Perl 6: Откроем новые черты
Михалис Цукалос рассказывает о вещах, которые необходимо знать, чтобы извлечь преимущество из уникальных функций Perl 6.
Пользователям Raspberry Pi
• Новости Pi
• Обзор: Raspbian Jessie
Будучи знатоком всего связанного с Raspberry Pi, Лес Паундер обнюхивает последний релиз Raspbian от Pi FoundationЮ
• Учебник. AstroCam: Фото, снятые Pi
Лес Паундер берёт свой верный Pi, Умную Шляпу и официальную камеру Pi и создаёт камеру для юных искателей космических приключений.
• Учебник. RetroPi: Берем геймпад Xbox
Маянк Шарма возрождает золотую эпоху игр, присоединяя свой Raspberry Pi к винтажному игровому контроллеру.
Ответы
Нейл Ботвик — про cлишком чуткий тачпад, общение с более старыми серверами SSH, монтирование устройств Android, проблемы с беспроводным подключением, медленный запуск рабочего стола, надежное уничтожение данных.
LXFHotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.
Blender, Bomi, eXeLearning, FLIF, Liri, PulseAudio, QMMP, SANE, Solar Wolf, SweetHome3D, TORCS
Диск Linux Format
СТОРОНА 1
ДИСТРИБУТИВЫ
Fedora 23 LXDE (64-битный)
Ubuntu 15.10 (64-битный) с восемью рабочими столами: Lxde, Lubuntu, Lubuntu Netbook, Mate, OpenBox, Unity, Xfce и Xubuntu
Ubuntu 15.10 (32-битный)
СРАВНЕНИЕ: ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ
Bomi 0.9.11
QMplay2 15.10.18
Romp 1.6
SMPlayer 15.9
VLC 2.2.1
УЧЕБНИКИ
Perl 6
zuluCrypt
HOTPICKS
Blender 2.76 Инструмент 3D-моделирования
eXeLearning 2.0.4 Средство разработки
FLIF (GIT) Преобразователь формата файлов изображений
Liri 0.3 Web-браузер
PulseAudio 7.0 Аудиосервер
QMMP 1.0 Музыкальный плейер
SANE 1.0.25 Система сканирования
Solar Wolf 1.5 Игра-аркада
SweetHome3D 5.1 Планировщик домашнего интерьера
TORCS 1.3.6 Имитатор гонок
ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial
Книжная полка (на англ. яз.)
Расширенное руководство по скриптам Bash
Руководство Bash для начинающих
Руководство по созданию скриптов Bourne Shell
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Базар]
Справочник администратора Debian
Введение в Linux
Словарь Linux
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух Словах]
Руководство системного администратора Linux
Обзор инструментов GNU
СТОРОНА 2
ДИСТРИБУТИВЫ
Korora 23 Cinnamon (64-битный)
Kubuntu 15.10 (64-битный)
Tails 2.0 (32- и 64-битный)