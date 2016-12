Анонс журнала "Linux Format" №02 (205-206) Февраль 2016

В этом выпуске:

• Тема номера: Умный дом

Не только холодильник умеет зажигать свет при открытии дверцы! Этому легко научить и обычную входную дверь. А дверной звонок — посылать SMS, а садовый насос — поливать или не поливать цветы с учетом прогноза погоды... вот какие чудеса совершаются при помощи Raspberry Pi!



Сравнение: Лучше семь раз увидеть

Наполняйте свой взор живыми картинами только при посредстве лучших видеоплейеров! Чего-чего, а этого в Linux имеется в избытке — мы поможем вам выбрать лучший.



Хит сезона — Raspberry Pi Zero

Raspberry Pi Foundation превзошел сам себя: создал полноценный компьютер ценой всего $5! Такой может позволить себе практически любая семья, что открывает дорогу к образованию множеству детей. И несметное количество проектов становится экономически эффективным.

Tizen: Большие надежды?

Мобильная ОС Tizen от Samsung усиленно раскручивается в России. Tizen используется Интернетом вещей в ТВ, смарт-часах и камерах, но особый интерес вызывают смартфоны — с Tizen они защищены и от физического взлома, и от несанкционированного удаленного доступа.

Кружатся диски...

Целых четыре учебника посвящены организации данных на диске — логические тома, разбиение на разделы, сохранность информации благодаря RAID, шифрование чувствительной информации. Теперь вы будете знать про диски всё досконально.

Пастух на ферме серверов

Системы высокой доступности — веяние нашего времени, когда все решают мощные вычислительные кластеры. Как же обеспечить слаженную, а главное — бесперебойную работу таких систем? Ответ — MySQL Fabric.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Fedora, Korora, Kubuntu, Tails, Ubuntu!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: openSUSE 42.1, BakAndImgCD 14.0, RockStor 3.8.7, MotionEyeOS 20151011, MySQL Router 2.0.2, Raspberry Pi Zero

Вести мобильных ОС



Tizen: Samsung вступает в «Тайзен.ру»

Российская ассоциация «Тайзен.ру» призвана содействовать развитию технологии Tizen на территории Российской Федерации.

Сравнение: Видеоплейеры

Александр Толстой стравливает самые передовые видеоплейеры в Linux, предлагая им побороться за честь воспроизвести его коллекцию фильмов.

Bomi, QMplay2, Romp, SMPlayer, VLC

Хакнем!

Лес Паундер ведет нас в мир, где холодильники могут размещать твиты, сады — поливать себя сами, и нечто приглядывает за вашим почтальоном...

Интервью: Цифровой океанограф

Джонни Бидвелл встретился с Тэмми Бютов из Digital Ocean, чтобы поговорить о скейтбординге, панк-роке и жизни во втором по величине в мире провайдере хостига.

Plasma 5

Джонни Бидвелл приглашает нас в тур по KDE Plasma 5, одному из самых замечательных рабочих столов.

По советам мистера Брауна

Жизнь м-ра Джолиона Брауна очень украсил Kubernetes, но он не остановился на достигнутом и открыл охоту на ELK, что по-английски значит «лось». Этот лось умеет управлять логами!

Учебники

• LibreOffice: Как делать рассылки

Ник Пирс предпочитает э­ко­но­мить вре­мя и ос­ва­ивает массовую рас­сыл­ку пи­сем в LibreOffice, ис­поль­зуя ком­би­на­цию Base, Calc и Writer.

• LVM: Содержим дис­ки в поряд­ке

Нейл Ботвик норовит воспользоваться мощью LVM, чтобы получить максимум от жёстких дисков и разделов.

• RAID: Создаем массивы дисков

Не опускаясь до каламбуров про спреи от насекомых, Нейл Ботвик показывает, как заставить несколько дисков летать и как исправлять в них неполадки.

• GParted: Как разметить диск

Ник Пирс изучает добавление разделов на жёсткий диск, чтобы защитить свои данные и упростить работу в Linux.

• Образ системы: Клон и запуск

Ма­янк Шар­ма соз­да­ет об­раз системы и почти мгновенно раз­вер­тывает его на не­сколь­ких ком­пь­ю­те­рах.

• ZuluCrypt: Шифруем диски

Изолируйте свои данные новым способом, советует Маянк Шарма.

• IP-телефония: Алло, город!

Не у всех счастливчиков есть Asterisk — Максим Черепанов задумался о тех, кто вынужден обходиться обычным телефоном.

• MySQL Fabric: Введение

Лада Шерышова устанавливает, настраивает и запускает для вас программу управления фермами серверов.

Академия кодинга

• Lua: Создаем скрипты Conky

Михалис Цукалос рассматривает основы программирования в Lua и создания скриптов, пригодных для применения в системном мониторе Conky.

• Perl 6: Откроем новые черты

Михалис Цукалос рассказывает о вещах, которые необходимо знать, чтобы извлечь преимущество из уникальных функций Perl 6.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор: Raspbian Jessie

Будучи знатоком всего связанного с Raspberry Pi, Лес Паундер обнюхивает последний релиз Raspbian от Pi FoundationЮ

• Учебник. AstroCam: Фото, снятые Pi

Лес Паундер берёт свой верный Pi, Умную Шляпу и официальную камеру Pi и создаёт камеру для юных искателей космических приключений.

• Учебник. RetroPi: Берем геймпад Xbox

Маянк Шарма воз­ро­ждае­т зо­ло­тую эпоху игр, при­сое­ди­няя свой Raspberry Pi к винтажному иг­ро­во­му кон­трол­ле­ру.

Ответы

Нейл Ботвик — про cлишком чуткий тачпад, общение с более старыми серверами SSH, монтирование устройств Android, проблемы с беспроводным подключением, медленный запуск рабочего стола, надежное уничтожение данных.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Blender, Bomi, eXeLearning, FLIF, Liri, PulseAudio, QMMP, SANE, Solar Wolf, SweetHome3D, TORCS

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 23 LXDE (64-битный)

Ubuntu 15.10 (64-битный) с восемью рабочими столами: Lxde, Lubuntu, Lubuntu Netbook, Mate, OpenBox, Unity, Xfce и Xubuntu

Ubuntu 15.10 (32-битный)

СРАВНЕНИЕ: ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ

Bomi 0.9.11

QMplay2 15.10.18

Romp 1.6

SMPlayer 15.9

VLC 2.2.1

УЧЕБНИКИ

Perl 6

zuluCrypt

HOTPICKS

Blender 2.76 Инструмент 3D-моделирования

eXeLearning 2.0.4 Средство разработки

FLIF (GIT) Преобразователь формата файлов изображений

Liri 0.3 Web-браузер

PulseAudio 7.0 Аудиосервер

QMMP 1.0 Музыкальный плейер

SANE 1.0.25 Система сканирования

Solar Wolf 1.5 Игра-аркада

SweetHome3D 5.1 Планировщик домашнего интерьера

TORCS 1.3.6 Имитатор гонок

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

Книжная полка (на англ. яз.)

Расширенное руководство по скриптам Bash

Руководство Bash для начинающих

Руководство по созданию скриптов Bourne Shell

The Cathedral and the Bazaar [Собор и Базар]

Справочник администратора Debian

Введение в Linux

Словарь Linux

Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух Словах]

Руководство системного администратора Linux

Обзор инструментов GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Korora 23 Cinnamon (64-битный)

Kubuntu 15.10 (64-битный)

Tails 2.0 (32- и 64-битный)