• Тема номера: Разбегаемся из Окон

Ужасы обновления до Windows 10 — реальная причина перейти на Linux! Причем переход может быть плавным. Вовсе не обязательно сносить свою привычную систему: установите Linux параллельно, да и осваивайте потихоньку. Дружелюбный дистрибутив Linux Mint вам в помощь.

Сравнение: Чтобы не случилось страшное

А что может быть страшнее потери данных? И тем не менее, резервное копирование выполняется многими очень неохотно и от случая к случаю: ведь это задача достаточно нудная и кропотливая. Но вот хорошая новость: данный процесс легко автоматизировать, для чего найдется целый ряд удобных утилит.

Отфотошопить или отгимповать?

Доминирование компании Adobe в области цифрового дизайна оспорить трудно, однако бравые инструменты Linux ведут успешное наступление и на этот рынок. Ими пользуются и фрилансеры, и крупнейшие игровые компании, и разработчики спецэффектов. Не потому, что даром, а потому, что удобно.

Linux в адвокатской конторе

«Черная легенда» о том, что Linux предназначен исключительно для технарей, получила блестящее опровержение. Оказывается, с работой в Linux замечательно справляются даже пожилые люди, весьма далекие от программирования — вдобавок под руководством не сисадмина, а адвоката!

Нападение — лучшая защита

Дистрибутив для тестирования на вторжения назван именем неумолимой богини Кали (не подумайте плохого: она — божество времени). Под ее покровительством обнаруживаем прорехи в своей сети, укрепляем защиту и отгоняем злоумышленников, разоблачая уловки по эксплуатации человеческого фактора.

Что имеем, сохраним

Непритязательный Raspberry Pi, вооруженный дистрибутивом OpenMediaVault, способен обслужить превосходное сетевое хранилище данных. Присоедините к нему USB-диски (хоть в массиве RAID, хоть без него), и проблема валяющихся повсюду CD и DVD получит энергосберегающее решение. Вашей энергии тоже.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Linux Mint, openSUSE, ROSA, Sabayon, Tiny Core!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Fedora Security Lab, Vivaldi 1.0 Beta, SeaMonkey, Samsung Pro 950, HP Z840

Мобильные новости

Сравнение: Средства резервного копирования

Маянк Шарма показывает, как не разориться на отказоустойчивом хранении и найти оптимальное приложение резервного копирования.

Areca Backup, BackInTime, D?j?Dup, Gadmin-Rsync, LuckyBackyp

Сбежать с Windows 10

С вас хватит Windows? Переходите на Linux и откройте для себя всю мощь и свободу, которые он предлагает. Ник Пирс открывает вам спасательный люк.

Интервью LXF: О мышах и удавах

Джонни Бидвелл встретился с Эми Бойл, учёным, инженером-программистом и сторонником Open Source, чтобы узнать побольше о том, как Python набирает авторитет в мире науки.

Рожденные открытыми

Инструменты с открытым кодом заполонили графический дизайн — от произведений цифровой живописи до настольного издательства. Джим Тэккер ищет причину вместе с художниками, применяющими эти инструменты.

Tizen: Перспектива будущего

Александр Толстой полагает, что платформа Tizen чувствует себя уверенно, несмотря на некоторое падение рынка мобильных устройств еще осенью 2015 г.

История успеха: Linux — каждому

Владимир Диаконов хочет поделиться своим практическим опытом внедрения Linux в бизнес-процесс.

По советам мистера Брауна

Специально обученный ELK от м-ра Джолиона Брауна складирует ваши системные журналы в безопасном и одновременно доступном месте. Плюс кое-что о мозговых атаках.

Учебники

• GNU Core Utilities, часть 4

Дмитрий Пантелеичев продолжает знакомство с самым главным и незаменимым пакетом системы GNU/Linux.

• Tmux: Больше терминалов

Нейл Ботвик показывает, как проделывать в терминале всё и сразу...

• Zeroshell: Сеть с новым роутером

Маянк Шарма превращает старый ПК в идеальный маршрутизатор с помощью Zeroshell.

• Kali Linux: Тест безопасности

Маянк Шарма испытывает защиту сети с помощью этого дистрибутива для тестирования на проникновение.

• x264: Открытый кодек HD

Ник Пирс перебирает мешанину кодеков, контейнеров и прочих штучек цифрового видео, чтобы узнать, как скопировать видео на ваш компьютер.

• VirtualBox: Виртуализация

Ник Пирс подключает программу виртуализации к неиспользуемой вычислительной мощности компьютера для запуска нескольких ОС.

• MySQL Fabric, ч. 2: Беремся за дело

Ла­да Ше­ры­шо­ва при­ни­ма­ет­ся за ра­бо­ту с вы­со­ко­дос­туп­ны­ми груп­па­ми и ре­п­ли­ка­ци­ей дан­ных.

• IP-телефония: Пишем простой диалплан

Установив телефонную связь по всем возможным каналам, Максим Черепанов организует полноценный голосовой сервис.

Академия кодинга

• MongoDB: Встроим драйверы

Прихватив руководство новичка, Михалис Цукалос ныряет в популярную базу данных NoSQL, MongoDB, с помощью драйверов Ruby и Python.

• WebGL: Создаем визуализатор аудиофайлов MP3

Дэн Ним показывает, как создать визуализатор аудио, который работает в web-браузере, используя HTML5 Audio и WebGL.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Ноутбук Pi-Top

Вечно алчный до Raspberry Pi, Лес Паундер тянет руки к ноутбуку для образовательных целей — одноклассники позеленеют от зависти...

• Учебник. Scratch: Освоим

Лес Паундер жаждет поймать Космического Дракона, но сперва ему надо построить и запрограммировать ракету с помощью визуальной среды Scratch.

• Учебник. OMV: Строим экономичное NAS

Маянк Шарма улучшит управление вашими данными с помощью OpenMediaVault и потребляющего ма­лую ­мощ­ность сетевого хранилища данных на основе Pi.

Ответы

Нейл Ботвик — про нерабочий X после обновления Kubuntu, отсутствие выхода для наушников, разрешение локального адреса, установка дистрибутива Pi, сохранение конфигураций скриптов, замена дистрибутивов.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Airnef, ColorCode, Dukto, Enlightenment, GIMP, Nixnote2, OpenTTD, Sylpheed, Taglib, Wireshark, X.org Server

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Linux Mint 17.3 (32- и 64-битный)

openSUSE 13.2 (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Средства резервного копирования

Areca Backup 7.5

BackInTime 1.1.8

DejaDup 34.0

Gadmin-Rsync 0.1.9

LuckyBackup 0.4.8

HOTPICKS

Airnef 1.1 Фотоутилита

ColorCode 0.8.5 Настольная стратегия

Dukto 6.0 Инструмент LAN

Enlightenment 0.20 Среда рабочего стола

GIMP 2.9.2 Редактор изображений

Nixnote2 2.0beta5 Клиент Evernote

OpenTTD 1.5.3-RC1 Транспортный симулятор

Sylpheed 3.5rc Почтовый клиент

Taglib 1.10 Библиотека метаданных

Wireshark 2.0 Сетевой инструмент

X.org Server 1.18 Графический сервер

УЧЕБНИКИ

MongoDB

WebGL

x264

Zeroshell

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10 книг о Linux (на английском языке)

Подробное руководство по программированию на Bash

Руководство по Bash для начинающих

Начальное руководство по программированию на Bash

Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Учебник по программированию на Python

Начальное руководство по Linux

Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Знаменитый справочник ﻿Rute

Руководство по базовому администрированию Linux

Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU.

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Clonezilla 2.4.5-20 (32-битный)

ROSA Desktop Fresh Gnome R7 (64-битный)

Sabayon 16.04 KDE (64-битный)

Tiny Core 7.0 (32-битный)