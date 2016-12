Анонс журнала "Linux Format" №04 (208) Апрель 2016

• Тема номера: Разоблачаем секреты хакеров

Жертвами атак пали немало организаций (по иронии судьбы — включая те, что занимаются перехватом данных) и частных лиц. Чтобы не угодить в эту печальную статистику, вникнем в способы, применяемые злоумышленниками для вторжения в чужие системы, и наладим оборону.



Сравнение: Кино во всей красе

Ситуации, когда требуется перекодирование видео, весьма нередки — и из-за зоопарка кодеков, и из-за зоопарка устройств. Неред­ки и инструменты для этой цели. Поищем наилучший вариант.

Эх, загружусь!

Двойная загрузка освоена многими, но не останавливаться же на достигнутом! Освоим мультизагрузку, и пусть на вашем компьютере мирно сосуществуют Windows, разнообразные версии Linux и даже FreeBSD.

Приложимся к иконкам

Терзает зрение пестрота значков приложений на рабочем столе? Да ведь эти значки можно гармонизировать, отредактировать и расположить так, чтобы взор выхватывал самое основное.

Язык — он доведет...

Компания Apple всех удивила: создала свой язык Swift и выдала его в открытый доступ. Поговаривают, что языку PHP после этого остается только нервно курить в сторонке, горюя о невостребованности.

Чрезвычайно стохастическая музыка

Для Raspberry Pi разработана программа Sonic Pi, с помощью которой вы сможете сочинять музыкальные композиции, по ходу еще и изучая язык Ruby. Причем музыка отлично впишется в Minecraft!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Bodhi, Fedora Security, GParted, Kali Light, LXLE, Manjaro, Robolinux!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Deepin 15, Solus 1.0, Da Vinci 1.0 Jr., Acer R11, Lenovo Chromebox Tiny, Football Manager 2016

Вести мобильных ОС

Сравнение: Видеотранскодеры

Маянк Шарма c бешеной энергией выискивает лучшую утилиту перекодирования, чтобы смотреть свои мультимедиа на всех устройствах.

FF Multi Converter, Handbrake, IFME, QwinFF, VLC Media Player

Тайны хакеров

Путешествуем с Джонни Бидвеллом по растущей стране злоумышленников и изучаем их атаки — с целью самозащиты.

Осторожно, прошивка!

Джонни Бидвелл встретился с ученым и джентльменом Мэтью Гэрреттом, чтобы поговорить о надежности вычислений в пост-Сноуденовскую эру.

Мультизагрузка с Grub

Широкий выбор позволяет покапризничать. Нейл Ботвик показывает, как заполучить на компьютер несколько дистрибутивов.

По советам мистера Брауна

М-р Джолион Браун демонстрирует, что настройка контейнерной инфра­структуры — это вовсе не больно, и сообщает, что сертификация Let’Encrypt вошла в полную силу. А также про ошибку OpenSSH.

Учебники

• GNU Core Utilities, часть 5

Дмитрий Пантелеичев продолжает постигать основы системы GNU/Linux через ее основополагающий пакет программ.

• Ubuntu: Файлы, папки & иконки

Ник Пирс изучает, как удобно разместить ярлыки приложения, файла и папки на рабочем столе Unity.

• Ubuntu: Чиним хромую загрузку

Ник Пирс узнает, как решить проблемы с незагружающимся компьютером, не прибегая к кнопке «Паника» (или кувалде).

• Gentoo: Ставим через Portage

Нейл Ботвик выходит за рамки обычного руководства по обучению установке Gentoo, чтобы показать, как надо использовать гибкий дистрибутив.

• Procenv: Тест окружения

Джеймс Хант, создатель procenv, описывает свою мощную утилиту, показывающую все возможные аспекты среды, в которой она работает.

• Hadoop: Для Больших Данных

Данные — это валюта будущего. Рафик Рехман представляет навыки обработки и анализа данных, на которые есть спрос.

• MySQL Fabric: Шардинг в деле

Под чутким руководством Лады Шерышовой займемся шардингом данных и масштабированием.

• IP-телефония: Завершаем наш диалплан

Максим Черепанов наносит последние штрихи в своей серии статей и отпускает вас в свободное плавание...



Академия кодинга

• Swift: Базовое руководство

Наберите обороты с языком программирования Swift — и научитесь программировать быстро. Михалис Цукалос разбирается в основах.

• MongoDB: Для админов

Михалис Цукалос описывает всю подноготную администрирования базы данных MongoDB, включая создание набора реплик.



Пользователям Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Explorer pHAT

Лес Паундер тестирует свежую версию многофункциональной платформы для нового Pi Zero, которую вполне можно купить на карманные деньги.

• Учебник. Ruby: Сочиним случайную музыку

Лес Паундер рассматривает, как немного изучить Ruby, программируя Raspberry Pi и сочиняя фрагмент случайной музыки с Sonic Pi.

• Учебник. OwnCloud 8.0: Новее и лучше

Маянк Шарма показывает, как взять под контроль хранение своих данных и распределенный доступ к ним в свежем релизе облака.

Ответы

Нейл Ботвик — про установку ремикса Ubuntu, начало работы с Tails Linux, обновление с Ubuntu LTS, перенос Grub из MBR в загрузочный раздел, подключение Android к Linux, выбор между метками разделов и UUID.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Biniax, Boxes, Let’s Encrypt, Mixxx, MP3fs, Mumble, PeaZip, Qemu, Sprut.io, SuperTux, Zeal

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 23 Security Lab (32-битный)

Manjaro KDE 15.12 (64-битный)

Kali Light 2.0 (64-битный)

GParted 0.24.0 (32-битный)

HOTPICKS

Biniax 1.2 Головоломка-паззл

Boxes 1.1.2 Инструмент командной строки

Let’s Encrypt 0.1.1 Источник сертификатов

Mixxx 2.0 Аудиомикшер и редактор

MP3fs 0.91 Конвертор аудио

Mumble 1.2.11 Клиент VoIP

PeaZip 5.9.1 Менеджер архивов

Qemu 2.5 Программа виртуализации

Sprut.io (git) Менеджер файлов

SuperTux 0.4 Аркадная стрелялка

Zeal 0.1.1 Браузер документации

СРАВНЕНИЕ

Транскодеры видео

FF Multi Converter 1.7.2

Handbrake 0.10.2

IFME 1.7.2

QWinFF 0.2.1

VLC 2.2.1

УЧЕБНИКИ

Sonic Pi

Swift

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU



СТОРОНА 2



ДИСТРИБУТИВЫ

Bodhi 3.1.1 (64-битный)

LXLE 14.04.04 (64-битный)

Robolinux Mate V8.4 (64-битный)