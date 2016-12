Анонс журнала "Linux Format" №05 (209) Май 2016

В этом выпуске:

• Тема номера: Вездесущий Linux

Пускай доминирования Linux на настольных ПК и не наблюдается, но на встраиваемых системах эта ОС не то что доминирует, а господствует безраздельно. Многие об этом даже не подозревают, просто наслаждаясь своими телефонами/читалками/дронами... а теперь еще и Интернетом Вещей.

Сравнение: Спасательные дистрибутивы

Ситуация, когда волей-неволей придется выручать свою систему из беды, практически неизбежна: ее возникновение — всего лишь вопрос времени. Встретим же проблемы во всеоружии.

Вложите свою лепту

Будущее ОС Tizen зависит и от вас! Ведь чем больше у операционной системы приложений, тем она популярнее, то есть жизнеспособнее. А среди доступных разработчикам инструментов есть всё необходимое. Кстати, Samsung объявил конкурс на лучшую программу для этой платформы...

Плата для школоты

Цель проекта micro:bit — не просто введение очередного одноплатного компьютера/микроконтроллера: проект намерен совершить прорыв и дать в руки детям и учителям устройство по цене ноль копеек и с максимумом образовательной отдачи.

Хотел бы я выразить...

Используем MongoDB, замечательную базу данных NoSQL, для построения на ней сайта с блогом. А себе в помощь привле­чем магические змеиные «бутыли», то бишь фреймворк Bottle в Python.

У Малины именины

Всеобщему любимцу — компьютеру-крошке Raspberry Pi стукнуло 4 года! Оглядываем его короткий, но яркий жизненный путь и — сюрприз, сюрприз! — встречаем Raspberry Pi 3.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Arch для Raspberry Pi, Debian, OpenELEC, openSUSE Leap, Rescatux, Ubuntu для планшетов!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: exGENT, Rosa Fresh KDE R7, Nelum OS, Toshiba Chromebook 2, Zotac NEN Steam PC, XCOM 2

Вести мобильных ОС

• Разработка приложений Tizen

Виталий Сороко анализирует возможность поучаствовать в раскрутке альтернативной ОС для мобильных устройств.

• PHP на Android

Виталий Сороко признается в любви к web-программированию и пытается заразить ею и вас.

Сравнение: Спасти и сохранить

Не позволяйте сбою компьютера выбить вас из седла. Маянк Шарма тестирует спецдистрибутивы, помогающие навести порядок.

Finnix, Rescatux, SystemRescueCd, Trinity Rescue Kit, UltimateBootCD

Запуск!

Джонни Бидвеллу Linux мерещится повсюду — потому что так и есть. Наша любимая операционная система оказывается намного популярнее, чем предполагают скептики.

Интервью LXF: Алмазы и Rust

Джонни Бидвелл узнает всё о новом языке, выпущенном Mozilla, от Rust’амана со стажем, Джима Блэнди.

BBC micro:bit

Назад в будущее компьютеров!

Лес Паундер прикладывает руки к новому BBC micro:bit — устройству, нацеленному на следующее поколение творцов.

По советам мистера Брауна

Пока м-ра Джолиона Брауна не заме­нили искусственным интеллектом, он спешит порадоваться открытости AMD и выпасает многочисленные контейнеры Rancher.

Учебники

• GNU Core Utilities, часть 6

Путешествие Дмитрия Пантелеичева по компонентам пакета ключевых утилит продолжается...

• Терминал: Как начать

Очертя голову, Ник Пирс ныряет в чернильную тьму терминала, чтобы показать вам, как обращаться с командами.

• Ubuntu: Linux на планшете

Ник Пирс глубоко копает, узнавая, как успешно установить рабочую версию Ubuntu на планшет Windows 2-в-1.

• Portage: Сеты и оверлеи

Нейл Ботвик углубляется в управление Gentoo и Portage...

• Octave 4: Будем строить графики

Афнан Рехман визуализирует данные с помощью графического интерфейса пользователя в Octave 4 и его новых функций, уже ставших стандартом.

• OpenELEC: Свой медиа-центр

Ник Пирс по­ка­зы­ва­ет, как соз­дать се­бе флеш­ку с ум­ным по­то­ко­вым ве­ща­ни­ем че­рез Raspberry Pi — и для пер­со­наль­ных ме­диа, и для Ин­тер­нета.

• MySQL Fabric: Еще о шардинге, часть 3

Лада Шерышова принимается за разнообразные операции с шардами и шардированными данными.

• CRIU: Практическое руководство, часть 1

Павел Емельянов представляет вам инструмент создания снимков состояния системы, позволяющих эту систему восстанавливать.

Академия кодинга

• Swift: Опрос API для GitHub

Попробуйте свои силы в разработке утилиты для настоящего API на Swift для Linux, под руководством Пола Хадсона (который немного схитрит, где надо).

• MongoDB: Создаем блог

Чтобы веселее жилось, Ми­ха­лис Цу­ка­лос до­бав­ля­ет в MongoDB быстрый и легкий фрейм­ворк на Python под названием Bottle.

Пользователям Raspberry Pi

• С днем рождения, Raspberry Pi!

Pi — ровно 4!

Как Raspberry Pi и Pi Foundation удалось завоевать мир? Вспомним, что мы писали об этом раньше, и узнаем, куда Pi движется теперь.

• Обзор. Набор Kano Screen

В погоне за идеальной платформой для своих кодерских экспериментов с Raspberry Pi Лес Паундер нашел портативный экран, влезающий в его рюкзак.

• Учебник. Scratch: Как кодируют списки

Лес Паундер показывает, как изучить важные концепции программирования с помощью Scratch на Pi и затем применить их в Python.

Ответы

Нейл Ботвик — про первую установку Ubuntu, проблемы с Midnight Commander, игры в Linux с Wine, настройку твердотельного накопителя, перезагрузку роутера на удаленном сайте, Linux в Pine A64+.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

ABCDE, Duckhunt-JS, FET, KeePassX, KNemo, Moksha, MyPaint, Opus, Retext, WebcamStudio, Widelands

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Debian 8.3.0 Remix (64-битный)

Rescatux 0.40b5 (64- и 32-битный)

Arch для Raspberry Pi

OpenELEC 6.0.1 (64-битный и для Pi)

Ubuntu для планшетов 14.04.3

HOTPICKS

ABCDE 2.7.1 CD-риппер

Duckhunt-JS 2.0 Аркадная стрелялка

FET 5.28.4 Инструмент составления расписаний

KeePassX 2.0.2 Генератор паролей

KNemo 0.7.7 Сетевой инструмент

Moksha 0.2.0 Рабочий стол

MyPaint 1.1.2 ПО для рисования

Opus 1.1.2 Аудиокодек

Retext 5.3 Текстовый редактор

WebcamStudio 0.73 «Живой» видеомикшер

Widelands Build19 Стратегия

УЧЕБНИКИ

MongoDB

Raspberry Pi

Swift

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux.

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU.

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBMWvDial

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

openSUSE Leap 42.2 Alpha 1 (64-битный)