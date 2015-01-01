Анонс журнала "Linux Format" №05 (209) Май 2016

Подписка на печатную версию:
Подписка на электронную версию:
В этом выпуске:
• Тема номера: Вездесущий Linux
Пускай доминирования Linux на настольных ПК и не наблюдается, но на встраиваемых системах эта ОС не то что доминирует, а господствует безраздельно. Многие об этом даже не подозревают, просто наслаждаясь своими телефонами/читалками/дронами... а теперь еще и Интернетом Вещей.
Сравнение: Спасательные дистрибутивы
Ситуация, когда волей-неволей придется выручать свою систему из беды, практически неизбежна: ее возникновение — всего лишь вопрос времени. Встретим же проблемы во всеоружии.
Вложите свою лепту
Будущее ОС Tizen зависит и от вас! Ведь чем больше у операционной системы приложений, тем она популярнее, то есть жизнеспособнее. А среди доступных разработчикам инструментов есть всё необходимое. Кстати, Samsung объявил конкурс на лучшую программу для этой платформы...
Плата для школоты
Цель проекта micro:bit — не просто введение очередного одноплатного компьютера/микроконтроллера: проект намерен совершить прорыв и дать в руки детям и учителям устройство по цене ноль копеек и с максимумом образовательной отдачи.
Хотел бы я выразить...
Используем MongoDB, замечательную базу данных NoSQL, для построения на ней сайта с блогом. А себе в помощь привлечем магические змеиные «бутыли», то бишь фреймворк Bottle в Python.
У Малины именины
Всеобщему любимцу — компьютеру-крошке Raspberry Pi стукнуло 4 года! Оглядываем его короткий, но яркий жизненный путь и — сюрприз, сюрприз! — встречаем Raspberry Pi 3.
Ищите на прилагаемом диске:
Дистрибутивы: Arch для Raspberry Pi, Debian, OpenELEC, openSUSE Leap, Rescatux, Ubuntu для планшетов!
А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.
Полное оглавление журнала:
Новости
Обзоры: exGENT, Rosa Fresh KDE R7, Nelum OS, Toshiba Chromebook 2, Zotac NEN Steam PC, XCOM 2
Вести мобильных ОС
• Разработка приложений Tizen
Виталий Сороко анализирует возможность поучаствовать в раскрутке альтернативной ОС для мобильных устройств.
• PHP на Android
Виталий Сороко признается в любви к web-программированию и пытается заразить ею и вас.
Сравнение: Спасти и сохранить
Не позволяйте сбою компьютера выбить вас из седла. Маянк Шарма тестирует спецдистрибутивы, помогающие навести порядок.
Finnix, Rescatux, SystemRescueCd, Trinity Rescue Kit, UltimateBootCD
Запуск!
Джонни Бидвеллу Linux мерещится повсюду — потому что так и есть. Наша любимая операционная система оказывается намного популярнее, чем предполагают скептики.
Интервью LXF: Алмазы и Rust
Джонни Бидвелл узнает всё о новом языке, выпущенном Mozilla, от Rust’амана со стажем, Джима Блэнди.
BBC micro:bit
Назад в будущее компьютеров!
Лес Паундер прикладывает руки к новому BBC micro:bit — устройству, нацеленному на следующее поколение творцов.
По советам мистера Брауна
Пока м-ра Джолиона Брауна не заменили искусственным интеллектом, он спешит порадоваться открытости AMD и выпасает многочисленные контейнеры Rancher.
Учебники
• GNU Core Utilities, часть 6
Путешествие Дмитрия Пантелеичева по компонентам пакета ключевых утилит продолжается...
• Терминал: Как начать
Очертя голову, Ник Пирс ныряет в чернильную тьму терминала, чтобы показать вам, как обращаться с командами.
• Ubuntu: Linux на планшете
Ник Пирс глубоко копает, узнавая, как успешно установить рабочую версию Ubuntu на планшет Windows 2-в-1.
• Portage: Сеты и оверлеи
Нейл Ботвик углубляется в управление Gentoo и Portage...
• Octave 4: Будем строить графики
Афнан Рехман визуализирует данные с помощью графического интерфейса пользователя в Octave 4 и его новых функций, уже ставших стандартом.
• OpenELEC: Свой медиа-центр
Ник Пирс показывает, как создать себе флешку с умным потоковым вещанием через Raspberry Pi — и для персональных медиа, и для Интернета.
• MySQL Fabric: Еще о шардинге, часть 3
Лада Шерышова принимается за разнообразные операции с шардами и шардированными данными.
• CRIU: Практическое руководство, часть 1
Павел Емельянов представляет вам инструмент создания снимков состояния системы, позволяющих эту систему восстанавливать.
Академия кодинга
• Swift: Опрос API для GitHub
Попробуйте свои силы в разработке утилиты для настоящего API на Swift для Linux, под руководством Пола Хадсона (который немного схитрит, где надо).
• MongoDB: Создаем блог
Чтобы веселее жилось, Михалис Цукалос добавляет в MongoDB быстрый и легкий фреймворк на Python под названием Bottle.
Пользователям Raspberry Pi
• С днем рождения, Raspberry Pi!
Pi — ровно 4!
Как Raspberry Pi и Pi Foundation удалось завоевать мир? Вспомним, что мы писали об этом раньше, и узнаем, куда Pi движется теперь.
• Обзор. Набор Kano Screen
В погоне за идеальной платформой для своих кодерских экспериментов с Raspberry Pi Лес Паундер нашел портативный экран, влезающий в его рюкзак.
• Учебник. Scratch: Как кодируют списки
Лес Паундер показывает, как изучить важные концепции программирования с помощью Scratch на Pi и затем применить их в Python.
Ответы
Нейл Ботвик — про первую установку Ubuntu, проблемы с Midnight Commander, игры в Linux с Wine, настройку твердотельного накопителя, перезагрузку роутера на удаленном сайте, Linux в Pine A64+.
LXFHotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.
ABCDE, Duckhunt-JS, FET, KeePassX, KNemo, Moksha, MyPaint, Opus, Retext, WebcamStudio, Widelands
Диск Linux Format
СТОРОНА 1
ДИСТРИБУТИВЫ
Debian 8.3.0 Remix (64-битный)
Rescatux 0.40b5 (64- и 32-битный)
Arch для Raspberry Pi
OpenELEC 6.0.1 (64-битный и для Pi)
Ubuntu для планшетов 14.04.3
HOTPICKS
ABCDE 2.7.1 CD-риппер
Duckhunt-JS 2.0 Аркадная стрелялка
FET 5.28.4 Инструмент составления расписаний
KeePassX 2.0.2 Генератор паролей
KNemo 0.7.7 Сетевой инструмент
Moksha 0.2.0 Рабочий стол
MyPaint 1.1.2 ПО для рисования
Opus 1.1.2 Аудиокодек
Retext 5.3 Текстовый редактор
WebcamStudio 0.73 «Живой» видеомикшер
Widelands Build19 Стратегия
УЧЕБНИКИ
MongoDB
Raspberry Pi
Swift
ДОКУМЕНТАЦИЯ
10 книг о Linux (на английском языке)
Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux.
GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU.
ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBMWvDial
ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)
СТОРОНА 2
ДИСТРИБУТИВЫ
openSUSE Leap 42.2 Alpha 1 (64-битный)