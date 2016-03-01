Linux Format Главное в мире Linux

Анонс журнала "Linux Format" №06 (210) Июнь 2016

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 В этом выпуске...

• Тема номера: Рабочая столовая хакера
Рабочих столов много, хороших и разных (вы можете полюбоваться ими на диске к журналу). Но стоит ли ограничивать себя каким-то одним? Да и вообще «есть, что дают»? Лучшее рабочее окружение — такое, которое построил ты сам! И это вполне по силам каждому.

Сравнение: Групповуха с документами
В наше время практически всё является плодом объединенных усилий — от создания кода до написания романов. Соответственно, появились и инструменты для совместной деятельности. Выбираем лучший открытый редактор для работы в нем сообща.

Сообществу Pi — 4 года
Всё дело в сообществе, иначе не видать бы компьютеру-крошке Raspberry Pi таких потрясающих успехов. Беседуем с людьми, которые этим успехам способствовали — они и сами уже стали знаменитостями.

Микробиты от ВВС
BBC micro:bit — это такая ма-аленькая программируемая плата. Она управляется с ПК через USB и предназначена для обучения школьников программированию при посредстве размещенных на сайте приложений — блочного редактора наподобие Scratch и других, покруче. 

Кривая вывезет
Унылые колонки цифр мало что говорят неподготовленному человеку... каковым может быть и ваш начальник. То ли дело — красивые графики! Они впечатляют. Сумейте придать своим данным товарный вид — целых два учебника вам в помощь.

Упертый компилятор
Код на языке программирования Rust ни за что не скомпилируется, пока вы не сумеете убедить компилятор, что его страхи напрасны. Зато уж ваше приложение будет отличаться редкой надежностью.

Ищите на прилагаемом диске:
Дистрибутивы: 4MLinux, ArchBang, KDE neon, ReactOS, Tails, Ubuntu c 13-ю рабочими столами!
А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала: 

Новости

Обзоры: Chakra, Tiny Core 7.0, React OS 0.4, FlexiHub 2.2, Fairphone 2, SuperHot

Вести мобильных ОС

Сравнение: Групповые редакторы
Маянк Шарма слишком ленив, чтобы самому делать свою работу, и ищет редакторы для сотрудничества, раскидывая свои обязанности по глобусу.
Etherpad Lite, Firepad, Gobby, Hackpad, OwnCloud Documents

Хакните свой рабочий стол!
Ваш рабочий стол потускнел и одряхлел? Натягивайте маску и ассистируйте Маянку Шарме в операционной: он сделает вашему рабочему столу давно назревшую пластическую операцию.

Интервью. День Raspberry Pi
Лес Паундер отправился на родину Raspberry Pi, чтобы побольше узнать о сообществе умельцев, образовавшемся вокруг него.

И может собственных смартфонов...
Александр Толстой отслеживает продвижение в России мобильной ОС Tizen и девайса, ставшего ее носителем.

BBC micro:bit
micro:bit от BBC — это огромная инициатива, созданная, чтобы вдохновить следующие поколения инженеров. Аластер Дженнингс пристально изучает этот маленький программируемый компьютер и то, что он умеет делать.

BBC micro:bit: Создайте игру
Аластер Дженнингс обдумывает, как приступить к работе с micro:bit, глядя на среду онлайн-программирования для создания простой игры.

BleachBit: Очистка системы
Игорь Штомпель оценивает эффективность BleachBit и соответствие этой программы заявленным целям, разбирая всю ее подноготную.

По советам мистера Брауна
М-р Браун озаботился мониторингом сисадминов нового поколения — нет, это не массовый замер всплеска нашего кровяного давления перед закрытием номера, а слежение за серверами..

 Учебники
• GNU Core Utilities, часть 7
Дмитрия Пантелеичева заинтересовало, как программы работают вне привычного окружения — с помощью утилит.
• Terminal: Работа с файлами
Ник Пирс задался целью научить вас ориентироваться в файловой системе и управлять файлами и папками из любимого Terminal.
• FreeNAS: Сами строим NAS
Что делать со старыми комплектующими, выкинутыми после модернизации ПК? Собрать из них NAS, конечно. Алекс Кэмпбелл учит это делать.
• Пользователи: Когда их много
Нейл Ботвик обнаружил, что в Секретных материалах говорили правду: мы не одни, по крайней мере, если речь о пользователях на дистрибутиве Linux.
• Fedora: Защита рабочего стола
Афнан Рехман заинтересовался, безопасна ли его домашняя сеть. Могут ли инструменты Fedora рыцарственно спасти ситуацию?
• Gnuplot: Данные красивы!
Роняя слезы умиления, Рафик Рехман учит вас использовать gnuplot, чтобы создавать красивые визуализации данных.
• Scilab: Строим графики
Как обнаружил Дмитрий Цымай, результаты математических расчетов можно выводить прямо из программы, которая их выполняет. Спасибо, Scilab!
• CRIU: Практическое руководство, часть 2
Под руководством Павла Емельянова, приступим к простейшим испытаниям CRIU.
• Рygame: Игры на Python
Возвращаясь к напечатанному: Михаил Вознесенский решил расширить и углубить ваши навыки создания игр.

 Академия кодинга
• Rust: Модули и Cargo
Михалис Цукалос вбрасывает новую серию о Rust, поясняя основные понятия — типы данных, модули, переменные и менеджер пакетов Cargo.
• Swift: Следим за списком дел
Учитесь читать и писать файлы, используя реальный проект, который, может быть, наконец-то сделает Пола Хадсона организованным...

Пользователям Raspberry Pi
Новости Pi
• Обзор: Raspberry Pi 3
Лес Паундер, любитель всего связанного с Pi, набрасывается на новый десерт от Raspberry Pi.
• Обзор: Ubuntu Mate 15.10
Лес Паундер тестирует последнюю версию Ubuntu Mate на Raspberry Pi 3, чтобы узнать, сможет ли она, наконец, спихнуть с пьедестала Raspbian.
• Учебник: Pi 3: Освоим Bluetooth
Испытайте энергосберегающую технологию Bluetooth на Raspberry Pi 3 — вот вам пособие от Леса Паундера.

Ответы
Нейл Ботвик — про про­бле­мы с пере­да­чей фай­лов по се­ти в Dukto, не­ра­бо­таю­щие функ­цио­наль­ные кла­ви­ши, от­сут­ст­вую­щий ра­бо­чий стол Mint, про­бле­мы с загруз­кой Lenovo, уда­лен­ные ра­бо­чие сто­лы, ус­та­нов­ку при наличии ложного RAID.

HotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.
Cellwriter, FromScratch, Htop, LibreOffice, Logwatch, MComix, Notes-up, Pop, Pop, Win!, Raincat, Retroshare, Wammu

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu Ultimate Desktop Remix (64-битный) c 13-ю рабочими столами:
Gnome, KDE Plasma, ﻿Unity, Cinnamon, Xfce, LXDE, Mate, Enlightenment, Gnome Classic, LXQt, Openbox, Awesome, i3
ArchBang Linux 2016.03 (32-битный)
ReactOS 0.4.0 (32-битный)
KDE neon User Edition 5.6 (64-битный)

СРАВНЕНИЕ
Редакторы для совместной работы
Etherpad Lite 1.5.7
Firepad 1.3.0
Gobby 0.5.0
Hackpad
OwnCloud Documents 8.2.2

HOTPICKS
Cellwriter 1.3.5 Инструмент ввода
FromScratch 1.0 Программа для заметок
Htop 2.0 Визуализатор процесса
LibreOffice 5.1 Офисный пакет
Logwatch 7.4.2 Визуализатор логов
MComix 1.2.1 Визуализатор комиксов
Notes-up 0.1 Менеджер заметок
Pop, Pop, Win! Головоломка
Raincat 1.1.1.3 Аркадная игра
Retroshare 0.6 Программа выдачи доступа к файлам
Wammu 0.40 Телефонный менеджер 

УЧЕБНИКИ
R2P10
Rust
Swift
Pygame

ПОМОЩЬ
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Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ
12 книг о Linux (на английском языке)
Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию в Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]
Rute Знаменитый справочник
System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ
Window Maker Live 0.95.7-3 (32-битный) Менеджер окон
4MLinux 17.0 (32-битный)
Mint 18 beta Mate (32-битный)
Tails 2.4 (32-битный)

 

 

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