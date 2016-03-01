Анонс журнала "Linux Format" №07 (211) Июль 2016

Подписка на печатную версию:
Подписка на электронную версию:
В этом выпуске...
• Тема номера: Странноприимный Суслик
Рассматриваем новшества очередного долгосрочного релиза Ubuntu — Xenial Xerus (давно ли кто-то потешался над невозможностью выдумать животное на букву «икс»?). Вот они, плоды конвергенции — наконец-то дождались...
Сравнение: На всякий пожарный
Да, ваш ПК с Linux уже огражден брандмауэром по умолчанию, но в мире Интернета вещей остались сиротками беззащитные девайсы. А за нашими дистрибутивами все они будут как за каменной стеной. Защитите свою сеть!
У меня в душе Vulkan
OpenGL умер (положим, эти слухи сильно преувеличены) — да здравствует Vulkan! Абстрагируясь от конкретного оборудования, он предлагает унифицированный, открытый API для графики, пригодный для всех платформ. Именитые производители вовсю строчат драйверы.
Умельцам на радость
Разбираемся до тонкостей, как самим соорудить 3D-принтер: подберем составные части, выясним, чем различаются печатающие материалы, где брать прошивки, как регулировать все аспекты печати и что влияет на качество изделий.
Едет, едет почта...
Для предприятия, хотя бы и малого бизнеса, пользоваться бесплатной сетевой почтой не очень-то солидно... что скажут клиенты? Гораздо лучше настроить собственный почтовый сервер — тем более, что благодаря СПО это тоже бесплатно.
Из подручных материалов
Слепить вместе обычную пластмассовую игрушку и Pi Zero — вот это реальная потеха. Наш дроид-астромеханик R2-D2 из «Звездных войн» управляется через Wi-Fi! Но придется маленько поработать паяльником.
Ищите на прилагаемом диске:
Дистрибутивы: Bodhi, Korora, ROSA, Ubuntu!
А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.
Полное оглавление журнала:
Новости
Обзоры: PCLinuxOS 2016.03, FreeBSD 10.3, PC-BSD 10.3, Acer Chromebook 11, HP Chromebook 14, Soul Axiom
Вести мобильных ОС
Tizen: ОС для всего!
Ради первого знакомства с ОС Tizen Лада Шерышова скачивает, устанавливает и запускает Tizen SDK.
Сравнение: Дистрибутивы-брандмауэры
Маянку Шарме не удается окружить свою сеть рвом с водой, и он решил защитить ее брандмауэром.
IPFire, OPNsense, pfSense, Sophos UTM, Untangle NG Firewall
Ubuntu 16.04
Фургон с оркестром Ubuntu въезжает в город, и Маянк Шарма помогает вам проникнуть вовнутрь.
Интервью. Разрази меня ядро
Джонни Бидвелл узнает, что же на самом деле происходит с контейнерами в эру пост-Docker, с помощью гуру CoreOS Брэндона Филипса.
Vulkan грядет
Джонни Бидвелл любопытствует, примут ли разработчики Vulkan или это непростое создание удушит их намертво.
По советам мистера Брауна
М-р Джолион Браун завершает обзор средства мониторинга нового поколения Prometheus, добавляя инструменты слежения за сроком сдачи статей.
Учебники
• GNU Core Utilities, часть 8
Дмитрий Пантелеичев переходит к правам доступа на файлы и каталоги и норовит все их поменять.
• Terminal: Как менять конфиги
Ник Пирс докажет, что Terminal — лучшее место для редактирования конфигурационных файлов Linux.
• Ubuntu: Бегом по установке
Linux совсем не страшный! Он устанавливается всего за 4 минуты, правда-правда. Неужели Нейл Мор стал бы вам врать?.. А вот отвечать не надо!
• RDP: Windows издалека
Вы — здесь, а нужный вам ПК с Windows — там. У Нейла Мора есть решение, и оно называется «протокол удаленного рабочего стола» (читай — магия).
• 3D-печать: Строим принтер
Часть 1: Узнайте изнутри, как работают 3D-принтеры, самостоятельно создав свой. Аластер Дженнингс рассматривает требуемые для работы компоненты.
• Telegram: Бот своими руками
Крис Нотли ковыряется с API Telegram, разрабатывая бота для простого интерфейса системы управления домашней автоматикой.
• CRIU: Практическое руководство, часть 3
Павел Емельянов продолжает упражняться с CRIU: дерево мы уже сохраняли, а теперь почему бы не восстановить его?
• Email: Сам себе почтальон
Программа импортозамещения от Максима Черепанова: настраиваем собственный бесплатный почтовый сервер.
Академия кодинга
• Rust: Функции и модули
Михалис Цукалос соскабливает еще парочку чешуек ржавчины [Rust — англ. ржавчина] и обнажает исправление ошибок, функции и модули.
• R: Азбука R и RStudio
Рафик Рехман помогает будущим аналитикам данных начать работу с языком R и RStudio и осмыслить океаны любезных их сердцу данных.
Пользователям Raspberry Pi
Новости Pi
• Обзор: CamJam EduKit 3
Вдохновившись последними Звездными войнами, Лес Паундер сооружает себе напарника-робота, владеющего шестью миллионами форм коммуникаций.
• Учебник. Python: Sonic Pi на аппаратуре
Лес Паундер нашел, как подцепить Python к Sonic Pi — жаль, ему пока не удалось создать хит № 1 (или попасть в X-factor).
• Учебник. Соберем: R2-D2
Возьмите игрушку-болванку и наделите ее умом с помощью Pi Zero и нашего местного сборщика дроидов Леса Паундера.
• Учебник: Pi MusicBox: Прием AirPlay
Ник Пирс показывает, как собрать собственный приемник AirPlay из MusicBox и Paspberry Pi Zero дешевле чем за ? 60.
Ответы
Нейл Ботвик — про добавление ярлыка на рабочий стол, брандмауэры и прокси, Impress и проекторы, редактирование с субтитрами, отсутствие места на диске в Btrfs, установку Picasa в новый дистрибутив, преобразование презентации в видеофайл.
LXFHotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.
Engauge Digitizer, Firejail, Gnome Photos, Kid3, Hextris, NTFS-3G, Pass, Piper, qTox, TBFTSS: The Pandoran Wars, Xdg-App
Диск Linux Format
СТОРОНА 1
ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu 16.04 (64-битный)
Ubuntu 16.04 (32-битный)
Bodhi Linux 3.2.0 (64-битный)
System Rescue CD 4.7.2 (32- и 64-битный)
HOTPICKS
Engauge Digitizer 7.0 Преобразователь графики
Firejail 0.9.39 Программа-песочница
Gnome Photos 3.20 Просмотрщик фотографий
Hextris 1.0 Головоломка
Kid3 3.3.2 Звуковое приложение
NTFS-3G 2016.2.22 Драйвер файловой системы NTFS
Pass 1.6.5 Менеджер паролей
Piper 0.1 Программа настройки мыши
qTox 1.2.4 Клиент сообщений
TBFTSS: The Pandoran Wars 0.51 Космическая стрелялка
Xdg-App 0.5 Песочница приложений
СРАВНЕНИЕ
Дистрибутивы-брандмауэры
IPFire
OPNsense
pfSense
Sophos UTM
Untangle NG Firewall
УЧЕБНИКИ
Rust
Sonic_Sampler
WiFi_Lamp
ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)
ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial
ДОКУМЕНТАЦИЯ
12 книг о Linux (на английском языке)
Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]
Rute Знаменитый справочник
System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU
СТОРОНА 2
ДИСТРИБУТИВЫ
Korora 24 Xfce (64-битный)
ROSA Fresh R8 KDE (64-битный)