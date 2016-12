Анонс журнала "Linux Format" №07 (211) Июль 2016

В этом выпуске...

• Тема номера: Странноприимный Суслик

Рассматриваем новшества очередного долгосрочного релиза Ubuntu — Xenial Xerus (давно ли кто-то потешался над невозможностью выдумать животное на букву «икс»?). Вот они, плоды конвергенции — наконец-то дождались...

Сравнение: На всякий пожарный

Да, ваш ПК с Linux уже огражден брандмауэром по умолчанию, но в мире Интернета вещей остались сиротками беззащитные девайсы. А за нашими дистрибутивами все они будут как за каменной стеной. Защитите свою сеть!

У меня в душе Vulkan

OpenGL умер (положим, эти слухи сильно преувеличены) — да здравствует Vulkan! Абстрагируясь от конкретного оборудования, он предлагает унифицированный, открытый API для графики, пригодный для всех платформ. Именитые производители вовсю строчат драйверы.

Умельцам на радость

Разбираемся до тонкостей, как самим соорудить 3D-принтер: подберем составные части, выясним, чем различаются печатающие материалы, где брать прошивки, как регулировать все аспекты печати и что влияет на качество изделий.

Едет, едет почта...

Для предприятия, хотя бы и малого бизнеса, пользоваться бесплатной сетевой почтой не очень-то солидно... что скажут клиенты? Гораздо лучше настроить собственный почтовый сервер — тем более, что благодаря СПО это тоже бесплатно.

Из подручных материалов

Слепить вместе обычную пластмассовую игрушку и Pi Zero — вот это реальная потеха. Наш дроид-астромеханик R2-D2 из «Звездных войн» управляется через Wi-Fi! Но придется маленько поработать паяльником.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Bodhi, Korora, ROSA, Ubuntu!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: PCLinuxOS 2016.03, FreeBSD 10.3, PC-BSD 10.3, Acer Chromebook 11, HP Chromebook 14, Soul Axiom

Вести мобильных ОС

Tizen: ОС для всего!

Ради первого знакомства с ОС Tizen Лада Шерышова скачивает, устанавливает и запускает Tizen SDK.

Сравнение: Дистрибутивы-брандмауэры

Маянку Шарме не удается окружить свою сеть рвом с водой, и он решил защитить ее брандмауэром.

IPFire, OPNsense, pfSense, Sophos UTM, Untangle NG Firewall

Ubuntu 16.04

Фургон с оркестром Ubuntu въезжает в город, и Маянк Шарма помогает вам проникнуть вовнутрь.

Интервью. Разрази меня ядро

Джонни Бидвелл узнает, что же на самом деле происходит с контейнерами в эру пост-Docker, с помощью гуру CoreOS Брэндона Филипса.

Vulkan грядет

Джонни Бидвелл любопытствует, примут ли разработчики Vulkan или это непростое создание удушит их намертво.

По советам мистера Брауна

М-р Джолион Браун завершает обзор средства мониторинга нового поколения Prometheus, добавляя инструменты слежения за сроком сдачи статей.

Учебники

• GNU Core Utilities, часть 8

Дмитрий Пантелеичев переходит к правам доступа на файлы и каталоги и норовит все их поменять.

• Terminal: Как менять конфиги

Ник Пирс докажет, что Terminal — лучшее место для редактирования конфигурационных файлов Linux.

• Ubuntu: Бегом по установке

Linux совсем не страшный! Он устанавливается всего за 4 минуты, правда-правда. Неужели Нейл Мор стал бы вам врать?.. А вот отвечать не надо!

• RDP: Windows издалека

Вы — здесь, а нужный вам ПК с Windows — там. У Нейла Мора есть решение, и оно называется «протокол удаленного рабочего стола» (читай — магия).

• 3D-печать: Строим принтер

Часть 1: Узнайте изнутри, как работают 3D-принтеры, самостоятельно создав свой. Аластер Дженнингс рассматривает требуемые для работы компоненты.

• Telegram: Бот своими руками

Крис Нотли ковыряется с API Telegram, разрабатывая бота для простого интерфейса системы управления домашней автоматикой.

• CRIU: Практическое руководство, часть 3

Павел Емельянов продолжает упражняться с CRIU: дерево мы уже сохраняли, а теперь почему бы не восстановить его?

• Email: Сам себе почтальон

Программа импортозамещения от Максима Черепанова: настраиваем собственный бесплатный почтовый сервер.

Академия кодинга

• Rust: Функции и модули

Михалис Цукалос соскабливает еще парочку чешуек ржавчины [Rust — англ. ржавчина] и обнажает исправление ошибок, функции и модули.

• R: Азбука R и RStudio

Рафик Рехман помогает будущим аналитикам данных начать работу с языком R и RStudio и осмыслить океаны любезных их сердцу данных.

Пользователям Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор: CamJam EduKit 3

Вдохновившись последними Звездными войнами, Лес Паундер сооружает себе напарника-робота, владеющего шестью миллионами форм коммуникаций.

• Учебник. Python: Sonic Pi на аппаратуре

Лес Паундер нашел, как подцепить Python к Sonic Pi — жаль, ему пока не удалось создать хит № 1 (или попасть в X-factor).

• Учебник. Соберем: R2-D2

Возьмите игрушку-болванку и наделите ее умом с помощью Pi Zero и нашего местного сборщика дроидов Леса Паундера.

• Учебник: Pi MusicBox: Прием AirPlay

Ник Пирс показывает, как собрать собственный приемник AirPlay из MusicBox и Paspberry Pi Zero дешевле чем за ? 60.

Ответы

Нейл Ботвик — про добавление ярлыка на рабочий стол, брандмауэры и прокси, Impress и проекторы, редактирование с субтитрами, отсутствие места на диске в Btrfs, установку Picasa в новый дистрибутив, преобразование презентации в видеофайл.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Engauge Digitizer, Firejail, Gnome Photos, Kid3, Hextris, NTFS-3G, Pass, Piper, qTox, TBFTSS: The Pandoran Wars, Xdg-App

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Ubuntu 16.04 (64-битный)

Ubuntu 16.04 (32-битный)

Bodhi Linux 3.2.0 (64-битный)

System Rescue CD 4.7.2 (32- и 64-битный)

HOTPICKS

Engauge Digitizer 7.0 Преобразователь графики

Firejail 0.9.39 Программа-песочница

Gnome Photos 3.20 Просмотрщик фотографий

Hextris 1.0 Головоломка

Kid3 3.3.2 Звуковое приложение

NTFS-3G 2016.2.22 Драйвер файловой системы NTFS

Pass 1.6.5 Менеджер паролей

Piper 0.1 Программа настройки мыши

qTox 1.2.4 Клиент сообщений

TBFTSS: The Pandoran Wars 0.51 Космическая стрелялка

Xdg-App 0.5 Песочница приложений

СРАВНЕНИЕ

Дистрибутивы-брандмауэры

IPFire

OPNsense

pfSense

Sophos UTM

Untangle NG Firewall

УЧЕБНИКИ

Rust

Sonic_Sampler

WiFi_Lamp

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Korora 24 Xfce (64-битный)

ROSA Fresh R8 KDE (64-битный)