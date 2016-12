Анонс журнала "Linux Format" №08 (212) Август 2016

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Ассорти приложений

Дистрибутивы Linux вполне себе самодостаточны: с ними поставляются все программы, необходимые для повседневной работы. Однако множество ценных приложений остается за бортом — просто потому, что вы о них и не подозреваете.



Сравнение: Станьте организованнее

Ох уж эта деловая жизнь... Утром — встреча, днем — совещание, что-то надо сделать к сроку, а что-то не терпит отлагательства; мудрено удержать всё это в голове, но ведь не у всех есть личный секретарь. Зато менеджер персональной информации доступен каждому!



Тусовка самоделкиных

На Makerfaire собираются умельцы со всего света, привозя разнообразные чудеса: тут и соус, напечатанный на принтере, и световой куб, и костюмы любимых по кинофильмам героев... и всё это сделано своими руками. Вы тоже так можете.



«Грузин звонил в Берлин»...

Как суметь не пасть жертвой телефонного мошенничества, избежав бешеной накрутки счетов за телефонные переговоры по дорогостоящему тарифу: SIP-телефония таит подводные камни, о которых не следует забывать.



Дорвались до принтера

Напропалую пускаемся печатать свои собственные модели! Рассматриваем программное обеспечение, которое свяжет наш принтер с компьютером и будет управлять созданием моделей и печатью.



Пресловутый Docker

Модное словечко “Docker” у всех на слуху, но мало кто может толком объяснить, что за ним стоит — а мы вот объяснили, и даже создали контейнер Docker на Raspberry Pi.



Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: 4MLinux, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Mint 18 Xfce, OpenMandriva Lx 3.0, SELKS 3.0!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.



Полное оглавление журнала:



Новости



Обзоры: KaOS 2016.03, Kubuntu 16.04, OpenIndiana, Tomb Raider, планшет Bq Aquaris M10 Ubuntu Edition



Вести мобильных ОС



Tizen: Tizen Emulator Manager

Вооружившись накопленными знаниями, Лада Шерышова принимается за практические действия с ОС Tizen.



Сравнение. Менеджеры информации

Не будучи Тони Старком, Маянк Шарма вынужден смириться с использованием персональных менеджеров информации вместо Пеппер Поттс.

Evolution, Kontact, Lightning, Makagiga, Osmo



Лучшее ПО для Linux 2016

Маянк Шарма карабкается по горам программ с открытым кодом и возвращается со сверкающими сокровищами.



Интервью. Makerfaire UK

Лес Паундер отправляется в Ньюкасл-на-Тайне, чтобы подивиться на ярмарку умельцев и поговорить с теми, кто составляет костяк сообщества.



SIP-обман: Уязвимы ли вы?

Дэвид Митчелл разъясняет риски современного мира VoIP и дает практические советы по снижению уязвимости к SIP-обману и его последствиям.



По советам мистера Ботвика

На сей раз сисадмином выступает м-р Ботвик — и рассказывает о кластерах, эксплойтах Samba и способах поделиться файлами с другими пользователями.



Учебники

• GNU Core Utilities, часть 9

Дмитрий Пантелеичев выходит на финишную прямую своего курса по ключевым утилитам Linux.

• Terminal: Что я знаю о системе?

Ник Пирс расскажет, как получить полезную информацию о вашей системе и ее оборудовании с помощью Terminal.

• Графика: Ради скорости

Афнан Рехман хочет улучшить производительность игровых новинок в Linux; какой из графических драйверов даст ему наибольший прирост?

• 3D-принтеры: Печатаем свой

Собрав 3D-принтер, Аластер Дженнингс рассматривает ПО и навыки, необходимые для создания и печати собственных моделей.

• rST: Классная документация

Нет предела совершенству, пока есть что убрать. Джеймс Хант демонстрирует красоту и мощь работы с простым текстом.

• Debootstrap: Секреты установки

По нажатию кнопки Установить начинают твориться всякие таинственные штуки. Дмитрий Кузнецов демистифицирует процессы, стоящие за установкой системы.

• CRIU: Практическое руководство, часть 4

Павел Емельянов изучает предпосылки к живой миграции.



Академия кодинга

• Rust: Ускорение ввода/вывода файлов

Михалис Цукалос объясняет, как использовать в своих программах файловый ввод/вывод для обработки текстовых файлов.

• Fuzz: Анализ кода в динамике

Джонни Бидвелл объясняет, как принудительное вдувание вашей программе пыли на вход поможет ее оздоровить.



Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. WD PiDrive

В погоне за идеальной комплектацией для Raspberry Pi, Лес Паундер ищет максимальный объем памяти для своих котофоточек — подойдет ли PiDrive?

• Учебник. Explorer HAT Pro: Начинаем

Лес Паундер представляет Explorer HAT Pro и рассказывает, как проводить забавные и впечатляющие эксперименты.

• Учебник. Hypriot OS: Docker на Pi

Джонни Бидвелл признает, что запуск PHP может быть приемлемым, если он изолирован в контейнере, основанном на Raspberry Pi.



Ответы

Нейл Ботвик — про разблокировку дверки дисковода, загрузку Mint с USB, общение с Windows 10, общий доступ к каталогам, загрузку UEFI с ISO-образов, настройки DigiKam



LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Alexandra, DeSmuME, Mutt, Pandoc, PCManFM-Qt, Powertop, Qupzilla, Simutrans, sK1, Skrooge, Wego



Диск Linux Format



