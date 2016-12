Анонс журнала "Linux Format" №09 (213-214) Сентябрь 2016

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Сервер на дому

Мы научим вас настраивать сервер, который будет хранить ваши документы, давать распределенный доступ к вашим фотографиям по всему дому, планировать облачные резервные копии и многое другое.

Сравнение: Web-серфинг со свистом

Все ли функции именитого браузера у вас задействованы? Наверняка едва ли половина; тогда стоит ли тратить на них драгоценные такты процессора? Можно обойтись чем-нибудь попроще.

Говорит Столлмен!

Гуру открытого кода додумался и до идеи открытости оборудования. Понятное дело, матчасть денег стоит, и от этого никуда не деться, но свободным обязан быть хотя бы проект.

Заметки для пуристов

Тех, кому претят приприетарные программы, заинтересует новейшая открытая система управления заметками в облаке. Ключ шифрования хранится у вас, так что никаких утечек.

Я ль на свете всех милее?

Художникам не возбраняется писать автопортреты; а раз так, то и селфи можно причислить к произведениям искусства. Особенно если к ним применены экстравагантные эффекты.

Cоцсеть, но не в Интернете

Превратив Raspberry Pi в точку беспроводного доступа, можно построить собственную автономную сеть для общения, обмена файлами, сообщениями и вещания медиа!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: antiX, Debian, ClearOS, Mint, NethServer, OwnCloud, Peppermint, Ubuntu Server!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Fedora 24, Endless OS, COllabora OnLine (LibreOffice), Bq Aquaris M10, Dell XPS 13 (2016)

Вести мобильных ОС

Tizen: Работа с эмулятором

Лада Шерышова добросовестно тестирует приложения, стараясь максимально приблизить их к реальности — вплоть до внешнего вида.

Сравнение: Браузеры-легковесы

Устав от того, что его web-браузер дико тормозит работу компьютера, пытливый Маянк Шарма ищет более проворные альтернативы.

Dillo, Midori, Netsurf, Qupzilla, Slimjet

Домашний сервер

Джонни Бидвелл показывает, как настроить домашний сервер Debian, который обогатит вашу жизнь.

Интервью. Будьте бдительны, люди

Джонни Бидвелл беседует с Лаурой Белл о том, какой урон безопасности наносят нестойкие людишки.

Свободное «железо» и свободное проектирование

Ричард М. Столлмен

> В какой степени идеи свободного ПО распространимы на оборудование?

> Является ли моральным обязательством делать наше оборудование таким же свободным, как и наше ПО?

> Требует ли поддержание нашей свободы отказа от использования оборудования, созданного на основе несвободных проектов?

По советам мистера Брауна

М-р Браун вернулся! И набросился на серверы, как сущая DDoS-атака LOIC. Плюс занялся Discourse, крутой платформой для форумов.

Учебники

• Terminal: Диск и его разделы

Ник Пирс расскажет всё, что вам следует знать о создании разделов, форматировании диска и настройке прав доступа.

• Terminal: Доступ из дальних мест

Ник Пирс расскажет, как запускать приложения Windows X на другом компьютере с вашего рабочего стола, используя SSH.

• Turtl: Разделяем онлайн-заметки

Ник Пирс не без опаски пролагает путь по минному полю настройки и запуска собственной альтернативы Evernote в виде сервера Turtl.

• Salt: Управляем конфигурацией

Крис Нотли покажет, как применить дома инструмент управления конфигурацией под названием Saltstack, созданный для предприятий.

• Ubuntu Server: Голый металл

Имеет ли Metal as a Service от Ubuntu Server какой-либо вес? — риторически вопрошает Маянк Шарма.

• Libreboot: Даешь свободу BIOS!

В погоне за мечтой о системе, свободной от двоичных вставок, Нейл Мор потрошит свой Lenovo X200, выполняя морально сомнительные операции.

• CRIU: Практическое руководство, часть 5

Есть ли польза от статистики? Павел Емельянов изучает данные, собираемые CRIU.

Академия кодинга

• Rust: Пишем для сети

Наша серия о Rust с Михалисом Цукалосом близится к завершению. На этом уроке мы начнем писать сетевые приложения.

• Rust: Пробуем распараллелить

Михалис Цукалос объясняет сложную тему распараллеливания, рассказывая обо всем необходимом для программирования с применением потоков на Rust.

• Swagger: Показ API с REST

Бернард Джейсон предъявляет ваши API, используя REST и немножко Swagger, чтобы объяснить, как ими пользоваться.

Пользователям Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. S.USV Pi Advanced

Лес Паундер всегда обожал Star Trek и часто мнил себя капитаном Керком, но удастся ли Скотти добавить газу? Может быть, эта плата ему поможет...

• Учебник. Камера Pi: Ваша селфи-машина

Лес Паундер изо всех сил пытается убедить нас, что селфи — тоже искусство, и демонстрирует, как с помощью Pi делать их с изюминкой.

• Учебник. OwnCloud: Облако на Pi

Нейл Ботвик запускает один из своих Raspberry Pi, добавляет приличной емкости SD-карту и настраивает собственное облако.

• Учебник. Pi-ratebox: Делим файлы оффлайн

Нейт Дрейк делится картой сокровищ, чтобы превратить ваш Raspberry Pi в надёжное устройство для оффлайн-чатов, форумов и обмена медиа-файлами.

Ответы

Нейл Ботвик — про создание разделов при установке, изменение тройной загрузки на двойную, отсутствующие пакеты Ubuntu, видеодрайверы, которые ведут себя некорректно, неработающий Base в Libre Office, установку мегамикса от LXF

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Eko, FlightGear, PDFGrep, qBittorrent, Qt Virt Manager, Raging Gardens, Shotwell, SquashFS, StyleProject, Synapse, Trojita

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

antiX 16 Base (64-битный)

Debian 8.4 (32-битный)

ClearOS 7.2.0 (64-битный)

OwnCloud (32-битный)

Ubuntu Server 16.04 (64-битный)

NethServer 6.7 (64-битный)

Clonezilla 2016 (32-битный)

HOTPICKS

Eko 5.2 Редактор звука

Flightgear 2016.2.1 Тренажер полетов

Pdfgrep 1.4.1 Инструмент поиска

qBittorrent 3.3.5 Торрент-клиент

Qt VirtManager 0.27.50 Менеджер виртуальных хостов

Raging Gardens (Git) Аркадная игра

Shotwell 0.12.3 Менеджер фото

SquashFS 4.3 Файловая система

StyleProject (Git) Движок в стиле Qt

Synapse 0.2.99 Инструмент запуска и поиска

Trojita 0.7 Почтовый клиент

СРАВНЕНИЕ

Браузеры-легковесы

Dillo

Midori

Netsurf

Qupzilla

Slimjet

УЧЕБНИКИ

Rust

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Mint 18 Cinnamon (64-битный)

Mint 18 Mate (32-битный)

Peppermint 7 (64-битный)

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

CorsixTH 0.6 Имитатор больницы

Etcher 1.0.0-beta.6 Программа создания ISO-образов

Kronometer 2.1.0 Приложение-секундомер

Neuralstyle (Git) Нейронный алгоритм

QOwnNotes 16.05 Блокнот

Relax and recover 1.18 Инструмент восстановления

Screenkey 0.9 В помощь скринкастам

Smartmontools 6.5 Инструментарий мониторинга

TSC 2.0 Игра-платформер

ПРОГРАММЫ СКРИНКАСТИНГА

DemoRecorder 2.5.28.8

Kazam 1.4.5

ScreenStudio 2.2.4

Simple Screen Recorder 0.3.6

VokoScreen 2.4.0