Анонс журнала "Linux Format" №10 (215) Октябрь 2016

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: 25 лет ядру Linux

На вашем компьютере или телефоне работают программы, стоимость которых составляет миллиарды. Именно во столько обошлась бы повторная разработка ядра Linux, по расчетам Linux Foundation. Это крупнейший в мире проект совместной разработки: на его создание заново с нуля потребовались бы тысячи человеко-лет.

Сравнение: Денежка счет любит

Деньги — чрезвычайно важная часть нашей жизни (когда они есть), и существует множество разнообразных свободных и открытых программных инструментов для работы с финансами и планирования бюджета, практически не уступающих коммерческим аналогам.

Дроны учатся летать! От и до

Во первой части нашего журнала мы выучились собирать свой собственный дрон. А во второй части выяснилось, что этого мало, и работа только начинается: дрон надо еще точно настроить и откалибровать. Заодно приоткроем завесу над тайнами GPS.

Аудиофилия

Аудио в Linux когда-то слыло мукой мученической, а ныне — услада меломана. Продвинутая звуковая архитектура Linux — ALSA — и звуковой сервер PulseAudio позволяют слушать прецизионный сигнал. А если еще и скомпилировать ядро реального времени, то качество воспроизведения музыки вообще зашкалит за предел мечтаний.

Кстати о музыке

Даже дворовые музыканты сумеют создать классный демо-диск, освоив наложение звука и многодорожечную запись в Аudacity. Высший же пилотаж — сконструировать музыкальное пространство, виртуально «рассадив» исполнителей так, чтобы добиться наилучшего эффекта при воспроизведении. Квартет дедушки Крылова нервно курит в сторонке...

Змея, плывущая в потоке

При параллелльном программировании потоки позволяют добиться максимальной гибкости и производительности, задействуя весь потенциал многоядерного процессора... но, увы, не в Python: защитный механизм этого языка разрешает выполнять только один поток в данный момент времени.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Fedora, Neon, ParrotSecurityOS, Superb Mini Server, Ultimate Boot CD, Voyager!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Korora 24: Sheldon, плата Up от Intel, Dell Precision 7710, Hyper Light Drifter

Вести мобильных ОС

Tizen. ECP: Управление датчиками

«Умные вещи» способны прислушиваться к биению вашего сердца! Лада Шерышова исследует возможности платформы Tizen по этой части.

Сравнение: Финансовое ПО

Не пропустите отличные приложения с открытым кодом, которые помогут вам сэкономить деньги. Александр Толстой находит лучшие опции.

Envelope, KMyMoney, GnuCash, Grisbi, Skrooge

Рождение ядра Linux

Поскольку в этом году ядро отмечает свое 25-летие, Маянк Шарма отслеживает его происхождение и все основные вехи и достижения.

Интервью. Друг пользователей

Йон фон Течнер согласился ответить на вопросы Игоря Штомпеля для Linux Format.

Восход дистрибутивов

Линус выпустил ядро Linux 25 лет назад, но концепция дистрибутива появилась позднее. Джонни Бидвелл отслеживает весь путь от скромного поста в Usenet до Canonical Ubuntu.

Создайте личный дрон

В центре коммерческих дронов находится Linux, поэтому Аластеру Дженнингсу легко создать свой собственный дрон.

Linux: Мечта аудиофила

Александр Супрунов обнаруживает, что даже самые придирчивые меломаны могут добиться в Linux звучания высшего класса.

По советам мистера Брауна

М-р Джолион Браун оценивает при­менение искусственного интеллекта в пивоварении и путешествует в мире базовых ядер-unikernels, урезанных ради скорости и безопасности.

Учебники

• Терминал: Настроим дисплей

Ник Пирс выходит за границы настроек Screen Display, чтобы получить полное управление настройкой разрешения дисплея с помощью xrandr.

• Дроны: Запуск личного дрона

Сборка дрона PXFMini — это только начало; потом настает время точной настройки. И Аластер Дженнингс ее вам демонстрирует.

• GPS: Точное местоположение

Шон Конвэй объясняет, как и почему вы должны прикрепить к Raspberry Pi приставку-приемник Adafruit Ultimate GPS размером с почтовую марку.

• Audacity: Демо высшего качества

Джон Найт показывает подвальным музыкантам, как вступить в мир многодорожечной записи без мигрени на фоне стресса.

• LTTng: Следим за программами

Михалис Цукалос рассказывает об основах слежения за приложениями в Linux и о том, как понять, что происходит в работающей системе, с помощью LTTng.

• Настроим ядро

Нейл Ботвик демонстрирует, как повысить свой авторитет технаря, создав собственное ядро Linux.

• Ядро XXI века

Александр Супрунов описывает сборку ядра реального времени образца 2016 года, какой она выглядит c точки зрения аудиофила.

• CRIU: Практикум, часть 6

Павел Емельянов продолжает разбираться, как улучшить основной сценарий использования CRIU — живую миграцию процессов.

Академия кодинга

• Redis: NoSQL хранит данные

Михалис Цукалос объясняет все, что надо знать для начала работы с Redis — хранилищем структур данных, встроенным в оперативную память.

• Python: Работа с потоками

Вам нужны максимальная гибкость и производительность? Михалис Цукалос покажет, что надо знать для создания потоков в Python.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. ZeroBorg от PiBorg

Робототехники из PiBorg создали еще одну плату, еще на шаг приблизив нас к восстанию машин. Сможет ли Лес Паундер всех нас спасти?

• Учебник. Python Turtle: Рисуем фигуры

Лес Паундер любит пиццу и не владеет боевыми искусствами, хоть ему и случалось бродить ночью по трубам канализации; но Сила Черепах у него все же есть!

• Учебник. Python: Кнопка безопасности

Нейт Дрейк покажет, как сделать из вашего Pi аварийный выключатель, чтобы послать письмо или обновить сайт, если случится худшее.

Ответы

Нейл Ботвик — про добавление пакетов с DVD, использование SSH без оболочки, мультисессионные диски Bluray, правильное редактирование /etc/fstab, создание иконок для URL-адресов на рабочем столе, удаление одного дистрибутива для установки другого.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Cumulus, Dolphin-emu, Extreme Tux Racer, Ghetto-Skype, GIMP, La Maperia, Lepton, NaSC, Nutty, Qloud, Qt WebBrowser

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 24 (64-битный)

Voyager 16.04 (64-битный)

Neon 5.7.2 (64-битный)

Ultimate Boot CD 5.3.5 (32-битный)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

HOTPICKS

Cumulus 1.0 Метеоприложение

Dolphin 5.0 Эмулятор GameCube/Wii

ETR 0.7.2 Имитатор гонок

Ghetto-Skype 1.3.2 Клиент VoIP

GIMP 2.9.4 Редактор изображений

La Maperia (Git) Программа скачивания карт

Lepton (Git) Алгоритм сжатия изображений

NaSC 0.2 Программа решения математических задач

Nutty 0.1-r80 Сетевая утилита

Qloud 1.1 Аудиоприложение

Qt WebBrowser 1.0 Web-браузер

УЧЕБНИКИ

LTTng

Python

RedisDB

Turtle-Power

СРАВНЕНИЕ

Финансовое ПО

Envelope

GnuCash

Grisbi

KMyMoney

Skrooge

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

ParrotSecurityOS v3.2 (64-битный)

SMS v2.0.9 LiveCD (32-битный)