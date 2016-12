Анонс журнала "Linux Format" №11 (216) Ноябрь 2016

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Кто предупрежден — тот вооружен

Злые хакеры из темных углов Интернета спят и видят, как бы спереть наши пароли, номера банковских карт и интимные письма. Изучим их гнусные приемы, чтобы своевременно дать злоумышленникам достойный отпор, и защитим свою конфиденциальность.



Сравнение: К трехмерной печати

В наш быт помаленьку внедряется магия. Не так уж и далеко то время, когда мы, не вставая с места, сможем напечатать себе всё, что угодно, от шахматных фигурок до пирожных или искусственной руки. А пока — выбираем подходящий 3D-принтер.



Вольтижируем в командной строке

Повышаем производительность, экономим время, автоматизируем свою работу, оформляя рутинные действия как скрипты, и творим прочие чудеса... а всё благодаря ценным знаниям, почерпнутым из наших учебников. На сей раз их особенно много.



Не испить ли нам кофию?

Программерам нередко приходится вкалывать по ночам, так что они любят кофе (или крепкий чай из холодильника, но это к делу не относится). И какой же программер откажется поуправлять кофеваркой c помощью Raspberry Pi?



GPS: Связь пространства и времени

Приемники GPS — глобальной системы позиционирования — полагаются на группу спутников нашей планеты для определения своего местоположения. Но с их помощью также можно настраивать точную синхронизацию времени! Роем от забора до обеда...



Блоггеры будут довольны

Подкрепившись Elixir’ом, взлетим с Phoenix’ом! Создадим себе блог с возможностью комментирования записей — это менее трудно, чем может показаться. А этап для продвинутых — поддержка пользователей и добавление изображений.



Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: 4MLinux, Antix, CAINE, Kali Linux, Linux Lite, Tails!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.



Полное оглавление журнала:





Новости



Обзоры: BlackPanther OS 16, Apricity OS 07.2016, Skype for Linux Alpha, C.H.I.P., Onda OBook 10 SE, Divinity: Original Sin Enchanced Edition



Вести мобильных ОС



Tizen. ECP: Работа с устройствами

Лада Шерышова магическим образом воссоздает на компьютере галерею всевозможных девайсов...



Сравнение: 3D-принтеры

Никак не определитесь в выборе 3D-принтера с наилучшим балансом функций? Да, это трудно! Али Дженнингс изучает пять ведущих принтеров.

FormLabs Form 2, LulzBot Taz 6, Prusa i3, Ultimaker 2 Extended, XYZPrinting da Vinci Jr 1.0



Защитим свое личное

Джонни Бидвелл знает, что мошенникам ух как не терпится сунуть нос в его банковский счет, поэтому он и написал данную статью.



Интервью. Всесезонный дистрибутив

Джонни Бидвелл пообщался с Патриком из Общины Эммабунту, чтобы узнать о том, как их дистрибутив помогает гуманитарным миссиям во Франции и по всему миру.



Приватно с Tails

Нейт Дрейк исследует последние поступления в арсенал Tails, чтобы обеспечить конфиденциальность ваших данных онлайн.



Kali Linux

Джонни Бидвелл хочет выяснить мнение богини Кали насчет того, что ее имя треплет такое множество хулиганов-скриптописцев.



По советам мистера Брауна

М-р Джолион Браун натравливает машины друг на друга в схватке DEF CON и изучает sysdig, чтобы решить проблемы сисадминов.



Учебники



• Терминал: Как надо экономить

Ник Пирс охотится за сберегающими время подсказками, хитростями и горячими клавишами, которые повышают эффективность Терминала.

• Bash: Учимся писать скрипты

Алек­сандр Тол­стой по­ка­жет вам, как по­лу­чить про­стой и креа­тив­ный скрипт и учинить шабаш по на­пи­са­нию ва­ших соб­ст­вен­ных скрип­тов Bash... Что? Что я та­кое ска­зал?

• Картинки: Надо их улучшить

Александр Толстой поделится опытом по редактированию фотографий, на примере тех, что пострадали в его личной схватке с Nexus 5.

• Cassandra: Обработка данных

Михалис Цукалос вникает в суть взаимодействия с распределенной базой данных, используя Spark и вставляя данные через Python.

• Проект: Усложним кофеварку

В погоне за идеальным эспрессо, Дэн Смит оснащает свою кофеварку Raspberry Pi, 7-дюймовым сенсорным экраном и приятным интерфейсом Kivy.

• GPS: Держим точное время

Продолжая урок прошлого месяца про GPS HAT, Шон Конвэй настраивает её на отправку сигнала, применяемого NTP для определения точного времени.

• Безопасность: Игры шпионов

Подняв воротник и пряча лицо за темными очками и шарфом, Александр Супрунов в полночь кладет в дупло старого дуба флешку с фотками котяток...

• CRIU: Миграция TCP-соединения

Павел Емельянов не забывает, что процессы могут устанавливать сетевое соединение, а значит, надо и об этом позаботиться.



Академия кодинга



• Phoenix: Как создать блог

Михалис Цукалос объясняет все, что надо знать для создания сайтов с Phoenix, и показывает, как создать простой блог с нуля.

• Jenkins: Пуск конвейера CI

Раманатхан Мутхайях исследует нюансы доступа к Jenkins с помощью Python, что открывает целый мир новых возможностей.



Пользователям Raspberry Pi



• Новости Pi

• Обзор. Enviro pHAT

Лес Паундер любит данные и постоянно ищет способы интеграции данных реального времени в свой текущий проект. Может, эта плата ему потрафит?

• Учебник. Python/Sonic Pi: Танцы на ковре

Лес Паундер выдает свои лучшие па на танцполе и объясняет, как писать музыку (или нечто вроде), управляя Sonic Pi через танцевальный коврик.

• Учебник. Криптография: Шифр на раз

Нейт Дрейк объясняет, как ваш Pi может вознести вас к вершине криптографии — обмену сообщениями в режиме полной секретности.



Ответы

Нейл Ботвик — про замедление загрузки Ubuntu после обновления, удаление несуществующего файла, заполнение диска, поиск недостающих файлов, написание скриптов оболочки, включение драйверов Ethernet.



LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Bovo, Blobwars: Blob Metal Solid, Clementine, EncryptPad, Fontforge, Krop, Lumina, Museeks, Pitivi, Qt5-Fsarchiver, Tor Browser



Диск Linux Format



СТОРОНА 1



ДИСТРИБУТИВЫ

Kali Linux 2016 (64-битный)

Tails 2.5 (32- и 64-битный)

Antix 16 (64-битный)



УЧЕБНИКИ

Cassandra/Spark

CoffeePi

Phoenix

Sonic Pi



HOTPICKS

Bovo 16.08 Настольная игра

Blobwars: Blob Metal Solid 2.0 Платформенная игра

Clementine 1.3.1-97 Музыкальный плейер

EncryptPad 0.3.2.2 Текстовый редактор

Fontforge (Git) Редактор шрифтов

Krop 0.4.11 Инструмент PDF

Lumina 1.0 Среда рабочего стола

Museeks 0.6.0 Музыкальный плейер

Pitivi 0.97 Редактор видео

Qt5-Fsarchiver 0.6.19 Утилита резервного копирования

Tor Browser 6.0.4 Web-браузер



ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial



ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)



ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)



Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU



СТОРОНА 2



ДИСТРИБУТИВЫ

4MLinux 20.0 (32-битный)

CAINE 8.0 (64-битный)

Linux Lite 3.2 (32-битный)