Анонс журнала "Linux Format" №12 (217) Декабрь 2016

Редакция LXF поздравляет читателей с наступающим Новым годом!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Чтоб жизнь с Малинкой оказалась

Мини-компьютер Raspberry Pi семимильными шагами движется к превращению в полноценную рабочую машину, по дороге обрастая новыми функциями, дополнениями и приставками, но сохраняя бюджетную цену и миниатюрный форм-фактор. Уже сейчас Pi способен поработать настольным ПК, сверхпортативным ноутбуком или медиа-сервером, не говоря уж про управление Интернетом Вещей. Все в ваших руках!

Сравнение: Болтун — находка для...

Нет, это вовсе не паранойя, когда людям хочется поворковать наедине, без лишних ушей. Мало ли какие бывают секреты, которые незачем знать посторонним: например, что за новогодний сюрприз ждет старушку-бабушку. Чтобы не наступать на горло собственной песне, выбираем безопасный чат.

Мультифруктовые варианты

Raspberry Pi — не одна в поле ягода. Одноплатные компьютеры размножаются на глазах: тут вам и бананы, и апельсины... Многие из них являются очень перспективными, но, по пристальному рассмотрению, талантов Pi пока не достигли. И в первую очередь, из-за отсутствия сообщества энтузиастов.

Займитесь блогодеяниями

Неужели у вас до сих пор нет собственного блога? Отныне, с выходом свежей версии WordPress, завести его невероятно просто. Создайте сайт на Apache — и публикуйте свои умные мысли, собирайте комментарии и участвуйте в дискуссиях. Вот так и приобретается популярность.

Дом, слушай мою команду!

Умные дома — удовольствие дорогостоящее, да к тому же и сомнительное: они ведут себя как счел нужным их разработчик, а вовсе не как угодно хозяевам. И это сложно поправить, поскольку вторжение в проприетарные программы чревато проблемами. А почему бы самим не построить себе Послушный Дом?

В лучших шпионских традициях

Историческая реконструкция стала модным трендом. Не будем отставать: возвращаясь к драматическим событиям II Мировой войны, попробуем воспроизвести шифровальную машину Enigma (что в переводе означает «загадка»). Благо, для этого разработано сразу несколько библиотек на Python.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Android-X86, Elementary OS, Korora, Mint KDE, Maui!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Chrome OS 53, Elementary OS 0.4, AryaLinux 2016.08, AV Linux 2016.8.30, BackBox 4.6, Rocket League

Вести мобильных ОС

ОС Tizen

ECP: Основные команды, часть 3

Лада Шерышова работает с Tizen Emulator Control Panel через командную строку и обозревает наличный состав команд.

Сравнение: Безопасное общение

Маянк Шарма не страдает паранойей, но отнюдь не желает, чтобы кто-то подслушивал его шутливые перепалки с друзьями.

CryptoCat, Goldbug, Jitsi, qTox, Retroshare

Соберем СУПЕР-Pi!

Доведите свой Raspberry Pi до предела возможностей с помощью этого урока по расширению умений лучшего мини-ПК, известного человечеству, а источником вашего гамма-излучения станет Ник Пирс.

Интервью. Инфраструктура, искусство и Nginx

Джонни Бидвеллу удалось заманить своего коллегу Тоби Джексона в паб, а потом он едва наскреб денег, чтобы расплатиться по счету за пиво...

Одноплатные компьютеры

Есть масса альтернатив Raspberry Pi и Arduino, но в которую стоит вкладывать средства, чтобы получить наилучшую поддержку? Расследует Лес Паундер.

По советам мистера Брауна

М-р Джо­ли­он Бра­ун осу­ж­да­ет зло­умыш­лен­ни­ка, на­гло де­лив­ше­го­ся свои­ми вре­до­нос­ны­ми про­грам­ма­ми, и чу­ра­ет­ся кон­тей­не­ров, ро­ясь в сбор­ке му­со­ра вир­ту­аль­ной ма­ши­ны Java.

Учебники

• Terminal: Составные оболочки

Ник Пирс расскажет, как с помощью Screen запускать по нескольку оболочек из одного окна.

• Команда rm: После катастрофы

Николай Кузнецов «стреляет себе в ногу» смертоносным rm -rf / и «врачует раны» с помощью моментальных снимков файловой системы btrfs.

• MythTV: Просмотр и запись вживую

Маянк Шарма объясняет, как настроить собственное устройство для записи видео с помощью приложения с открытым кодом MythTV.

• Проект: Сеть видеокамер

Нейт Дрейк проводит вас через стадии установки высокотехнологичной сети камер наблюдения в вашем доме или на рабочем месте.

• MPD: Укрощение демона музыки

Аудиофил Александр Супрунов занялся экзорцизмом: он изгоняет бесов из демонического музыкального плейера...

• Grub: Грузим ISO-образы с USB

Нейл Ботвик учит, как избавиться от целого чемодана DVD, скопировав их на одну флешку и с помощью удобного меню выбирая, который из них загрузить.

• Проект: Усложним кофеварку, часть 2

Во второй части проекта по созданию кофе-машины на базе Pi Дэн Смит делает свой 7-дюймовый экран функциональнее, стильнее и утончённее.

• WordPress: Разместите и управляйте

Затеваете проект? Советы Маянка Шармы позволят вам транслировать сайт хоть из сарая, демонстрируя безграничные возможности свободного ПО.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 1

Не человек для дома, а дом для человека, утверждает Максим Черепанов. По его мнению, умничать домам не следует.

• CRIU: Не­ви­ди­мые фай­лы

Па­вел Емель­я­нов про­бу­ет вник­нуть в ра­бо­ту с фай­ла­ми в Linux, и об­на­ру­жи­ва­ет не­ви­ди­мые ми­ру сле­зы...

Академия кодинга

• Python: Cтроим машину «Энигма»

Нейт Дрейк создает аутентичную копию шифровальной машины «Энигма», которой пользовались немецкие военные во время Второй Мировой войны.

• R: Букварь по статистике

Азартно размахивая руками, Михалис Цукалос объясняет, как начать овладевать методами статистического анализа.

Ответы

Нейл Ботвик — про установку добавочных языков, боязнь взлома, использование Coreutils и dd, монтирование разделов Windows, скрипты для обоев в KDE5, защищенные web-подключения.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Chromium B.S.U., CUPS, Fontweak, Krita, Ktuberling, QDirStat, Randrctl, VirtualBox, Webcamoid, Wine, Wireshark

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Android-X86 6.0 (32-битный)

Elementary OS 0.4 (64-битный)

Mint KDE 18 (64-битный)

HOTPICKS

Chromium B.S.U. 0.9.16 Стрелялка

CUPS 2.2 Система печати

Fontweak 1.3.1 Инструмент правки шрифтов

Krita 3.0.1 Редактор изображений

KTuberling 16.08 Детское творчество

QDirStat 1.0 Инструмент управления файлами

Randrctl 1.2 Инструмент настройки экрана

VirtualBox 5.1.6 Программа виртуализации

Webcamoid 7.2.1 Инструмент web-камеры

Wine 1.9.18 Уровень приложения Windows

Wireshark 2.2 Сетевой инструмент

СРАВНЕНИЕ

Безопасные IM-клиенты

CryptoCat 3.2.07

Goldbug 2.7

Jitsi 2.8.5426

qTox 1.5.1

Retroshare 0.6.1

УЧЕБНИКИ

Multiboot USB

Изучение статистики с R

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Maui Linux 2.1 (64-битный)

Korora KDE Plasma 25 (64-битный)