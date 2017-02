Анонс журнала "Linux Format" №01 (218) Январь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Тема номера: Приручение Яка

Ubuntu, вероятно, один из немногих дистрибутивов, которые в равной степени вызывают и любовь, и отвращение. Однако его, по сути, можно использовать как заготовку для чего угодно, от образовательного дистрибутива до персонального web-сервера — огромная вселенная Ubuntu предоставляет всё, от отдельных компонентов до готовых продуктов, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Вот и рассмотрим, как превратить Ubuntu 16.10 (Yakkety Yak) в систему вашей мечты.

Сравнение: Новые, хромовые

В свое время нетбуки полюбились многим: с этой компактной машинкой, например, удобно было ехать на конференцию, практически не прерывая основной работы. Хромбуки же считались чисто досуговыми. Но времена меняются...

Ты живи еще, моя старушка

Матчасть ветшает, приложения становятся требовательнее к ресурсам и на старых компьютерах заметно тормозят; 32-битные ОС постепенно уходят в прошлое, и вполне естественно, что разработчики предпочитают перенаправлять свои усилия на поддержку более перспективных 64-битных систем. А вам-то что делать со своей любимой 32-битной машинкой? Знайте, в утиль ее списывать рано!

Симбиоз компа и телефона

В вашем телефоне или планшете Android произошел сбой — например, он нестабилен в управлении, или глючит сенсорный экран, или вам непременно нужно добыть оттуда какую-то информацию. Во всех этих случаях может прийти на помощь ваш верный ПК, благодаря терминалу и инструментарию под названием adb (Android Debug Bridge), который позволит подключиться к вашему устройству и управлять им из оболочки.

Юристы, это для вас

Дорогостоящую справочно-правовую программу можно переносить с компьютера на компьютер, не переплачивая за лицензию и сохраняя тайну клиента: Linux — единственная операционная система, способная запускаться с внешнего носителя и не оставлять следов на компьютере-хосте после ее отключения.

Корпоративный детектив

В некой компании начались странности. Ни с того, ни с сего компьютеры вдруг стали разом отказываться подключаться к сети, причем проблема зависела от времени суток. Понадобилось призвать Wireshark для анализа сетевых пакетов, чтобы обнаружить: в сети завелся нелегальный DHCP-сервер! А ларчик открывался просто: оказывается, один из сотрудников включал виртуальную машину...

Полное оглавление журнала:



Новости

Обзоры: NixOS 16.09, Gnome 3.22, Opera 40, 10-TБ HDD IronWolf, Телефон Google Pixel, Life is Strange

Вести мобильных ОС

ОС Tizen

Эмулятор Tizen, часть 4: Идем дальше

Лада Шерышова рассматривает расширенные возможности эмулятора.

Сравнение: Хромбуки

Хромбуки хорошеют на глазах, и Мэтт Хэнсон сравнивает самое последнее поколение мощных устройств на Chrome OS.Toshiba Chromebook 2, HP Chromebook 14, Acer Chromebook 15, Acer Chromebook R11, HP Chromebook 13

Суперзаряд Ubuntu

Маянк Шарма показывает, как одомашнить строптивого Yakkety Yak и превратить его в превосходнейшую настольную систему.

Интервью. Пингвины под капотом

Джонни Бидвелл даванул на педаль, но притормозил в Берлине на LinuxCon и обсудил автомобильные компьютеры с Дэном Коши из Linux Foundation.

Оживим старые ПК

32-битным дистрибутивам уготована судьба дронта и честных политиков; Нейл Ботвик ищет выходы для владельцев старых ПК...

Сыграем!

Мэтт Хэнсон показывает, как начать наслаждаться игровым процессом в Linux.

По советам мистера Брауна

Понаблюдав за «грязной коровой» и существом по имени Mirai, м-р Джолион Браун возвращается к сверкаю­щим новинкам, а именно — самовосстановлению InfraKit в Docker.

Учебники

• Terminal: Рулим Android

Ник Пирс рас­ска­жет, как с по­мо­щью по­лез­но­го ин­ст­ру­мен­та­рия adb по­лу­чить дос­туп к своему те­ле­фонe или план­шету с Android и от­прав­лять туда ко­ман­ды.

• Консультант-Плюс: Съемный

Владимир Диаконов устанавливает и запускает справочно-правовую систему Консультант-Плюс со внешнего USB-диска в ОС Linux.

• Ubuntu: Google Authenticator

Маянк Шарма воздвиг перед своей системной учетной записью двойной кордон.

• VeraCrypt: Шифруем данные

Работая под прикрытием, Маянк Шарма рассекречивает VeraCrypt, чтобы уберечь ваши файлы от наглых нарушителей конфиденциальности... или вашей мамочки.

• VPN: Начало работы в Linux

Артур Бакстер объясняет, как начать работу со службой виртуальной частной сети с помощью командной строки Linux.

• Wireshark: Анализ трафика

Михалис Цукалос научит вас анализировать пакеты: настроить, обработать и проверить свой сетевой трафик с помощью Wireshark и tshark.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 2

Максим Черепанов совершенствует управление контроллером, требуя с него отчетности через электронную почту.

• CRIU, часть 9: Программный интерфейс

Павел Емельянов пытается подружить CRIU с другими приложениями, обратившись ко всемогущему Google.

Академия кодинга

• Python: Графики и рисунки

Михалис Цукалос рассказывает все, что следует знать о рисовании и построении графиков.

• R: Букварь по статистике, часть 2

Михалис Цукалос продолжает обучение статистическому анализу, освещая методы и способы извлечения информации из ваших данных.

• JavaScript: Web-приложения

Кент Ельчук показывает, как с помощью jQuery и Angular.js создавать одностраничные приложения, превосходящие традиционные web-страницы.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Плата Pi Zero Ethernet RJ45 and USB Hub

Лес Па­ун­дер уз­на­ет о со­об­ще­ст­ве, вы­пус­каю­щем пла­ту, ко­то­рая обес­пе­чи­ва­ет пол­но­цен­ный USB и Ethernet для Pi Zero. Но сто­ит ли эта плата платы за нее?

• Учебник. Python: Поэзия случайности

Лес Паундер странствовал как облако (хранилище), показывая, как малой толикой Python сгенерировать случайные стихи для чтения компьютером.

• Учебник. Mopidy: Аудиоресивер на Pi

Ник Пирс исследует, как вывести ваш музыкальный плейер на базе Raspberry Pi на новый уровень, прямиком установив Mopidy.

Ответы

Нейл Ботвик — про переход с MacOS и Windows, отказ одного диска монтироваться, медленную систему, перехват текста с консоли, Windows и Mint вместе, создание отдельного раздела /home

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Dave Gnukem, Feh, Gradio, Kexi, KolorManager, OnlyOffice, Profile Sync, Daemon, Quetoo, SVG Cleaner GUI, Ungoogled Chromium, Vim

