Анонс журнала "Linux Format" №02 (219-220) Февраль 2017

• Тема номера: Linux навсегда!

Linux — это не «бесплатный Windows». Благодаря переходу на Linux вы получаете ни с чем не сравнимое чувство свободы и полноты власти над своей операционной системой. Не ОС вас строит, а вы строите ее, как вам удобнее.

Сравнение: В весе пера

Если дистрибутив легковесный, это вовсе не значит, что он годится только для допотопных машин. Поставьте такой на современный компьютер, и вы удивитесь, как он будет летать!

А корабль плывет...

Финская компания Jolla (что в переводе значит «шлюпка») на обломках ОС MeeGo выстроила собственную ОС Sailfish, упрямо стараясь удержаться на плаву. И в итоге добилась признания правительством России.

Есть такая альтернатива

Оказывается, любезная нашему сердцу оболочка не одинока во Вселенной. Существует немало других-прочих эмуляторов терминала — прелюбопытнейшие экземпляры среди них попадаются...

Улыбнитесь, снимаем!

Что может быть хуже, чем грохнуть диск со своими драгоценными данными? Во избежание подобных потерь лучше заранее припахать систему моментальных снимков openSUSE на резервные копии.

Мы его нарисовали

Протокол X11 верой и правдой служил пользователям аж с 1980-х. Но 3D ему уже не очень по силам, и настала пора проводить его на покой, приняв новую систему графического отображения. Встречайте: Wayland.

Солидная база

Экономичная база данных SQLite способна работать даже на мобильных телефонах! А подключаться к ней и с ней работать — вы удивитесь — можно в том числе и на языке Python.

Ностальгия радистки Кэт

Соберем на Raspberry Pi миниатюрную рацию-переноску, следуя проекту, который разработал любящий отец для своих детей. То есть с таким устройством и ребенок управится.

Дистрибутивы: antiX, Bodhi, Fedora, Manjaro, openSUSE!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Новости

Обзоры: Bodhi Linux 4.0, GamePad Digital XD, Jolla C, Mad Max, OnePlus3, Zorin OS 12 Core

Вести мобильных ОС

Tizen: Архитектура платформы

Не зная броду, не суйтесь в воду. Лада Шерышова описывает особенности ОС Tizen, чтобы вы смогли приняться за создание приложений.

Сравнение: Дистрибутивы-легковесы

Отчаявшись заставить пахать свою рабочую клячонку, Маянк Шарма разыскивает дистрибутив, нетребовательный к ресурсам.

antiX, Bunsen Labs, Cub Linux, LXLE, WattOS

Идем в Linux

Джонни Бидвелл поставил Linux на всех своих системах и впадает в лирику, объясняя, почему вам тоже надо это сделать и как это делается. Поставьте-ка чайник.

Интервью. Фестиваль Mozilla 2016

Лес Паундер поехал в Лондон на MozFest, и в тени Арена О2 обнаружил уникальное здание, где куют будущее Открытого Интернета.

Нет быстрее Linux-ПК

Зак Стори собирает быстрый системный блок Linux, совместив последнюю архитектуру Intel Skylake с лучшим вариантом SSD, который можно купить.

По волнам мечты Jolla

Пролагайте путь по беспокойным водам на титанической Sailfish OS от Jolla с помощью Шона Кэмерона.

По советам мистера Брауна

М-р Браун пытается вместить в мозгу вступление Microsoft в Linux Foundation, и находит утешение в уютном интерьере распределенной GlusterFS.

УЧЕБНИКИ

• Terminal: Переменные среды

Ник Пирс покажет, как управлять своим окружением, и откроет, как редактировать его с помощью переменных и зачем вам это надо.

• Terminal: Ваш новый эмулятор

Gnome Terminal — лишь один из многих существующих эмуляторов. Ник Пирс разбирается, есть ли между ними разница.

• Nmap: Сканы безопасности

Таджиндер Калси считает, что один скан в день спасёт вас от хакеров; мы обрисуем, как обеспечить большую безопасность вашего Linux-ПК и сети.

• Snapper: Диски, вас снимают

Шашанк Шарма когда-то применил dd на разделе вместо флешки и с тех пор помешан на моментальных снимках.

• Wayland: Переходим с X

Вы уже наслушались о недостатках протокола X, а теперь Матс-Таге Аксельссон покажет вам, как и почему надо перейти на Wayland.

• Cockpit: Админ для сервера

Шашанк Шарма надевает свою щегольскую шляпу сисадмина и рассматривает Cockpit, инструмент для управления серверами.

• Git: Вводка к контролю версий

Присоединяйтесь к Шашанку Шарме в его исследованиях популярнейших систем управления версиями и внедрении их в повседневное использование.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 3

Лучше перебдеть, чем недобдеть! На всякий случай Максим Черепанов дублирует канал управления, использовав мобильную связь.

• Wyliodrin: IoT-программы

Захотелось свя­зать единой системой управления все сво­и гаджеты? Ник Пирс смот­рит, как Wyliodrin по­мо­жет вам на­чать.

• CRIU, часть 10: Тестируем

Павел Емельянов привык не доверять, а проверять, и обрушивает на CRIU серию микротестов.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Python: Делаем БД SQLite 3

Михалис Цукалос показывает, как настроить базу данных SQLite 3 для работы с серьезными данными на языке программирования Python.

• Обработка текста в Python

«Слова, кругом слова!» — восклицает Михалис Цукалос, знакомя вас с тем, что необходимо для обработки текста в Python.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. ZeroSeg

Лес Паундер рассматривает комплект от сообщества, где с помощью старых технологий воссоздан классический, в стиле 1980-х, дисплей к вашему Pi.

• Учебник. Whiptail: Меню как система

Лес Паундер знакомит нас с миром Whiptail, системой меню, которая сделает ваши приключения с Raspberry Pi ещё увлекательнее.

• TalkiePi: Рация-переноска

Нейт Дрейк дразнит вашу ностальгию прекрасным проектом Дэниела Чоте — TalkiePi, позволяющим создать портативную Wi-Fi рацию в стиле ретро.

Ответы

Нейл Ботвик — про медиа-проигрыватель на Linux, задание интервалов Cron, доступ к календарям Outlook, замену дисков RAID, использование эргономичной мыши, поиск отсутствующих программ.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Devilspie2, Digikam, Featherpad, Freeciv, Homebank, Krusader, Kup, Mouse Boat, Neural Enhance, Spek, Tuxguitar

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 25 (64-битный)

Bodhi 4.0.0 (32-битный)

Manjaro 16.10.2 (32-битный)

antiX 16 (32-битный)

HOTPICKS

Devilspie2 0.41 Утилита окон

Digikam 5.3 Органайзер изображений

Featherpad (Git) Текстовый редактор

Freeciv 2.5.5 Игра-стратегия

Homebank 5.1.1 Финансовое приложение

Krusader 2.5 Менеджер файлов

Kup 0.6.1 Инструмент резервного копирования

Mouse Boat (Git) Игра, симулятор рыбалки

Neural Enhance (Git) Оптимизатор изображений

Spek 0.8.3 Анализатор диапазона звуковых частот

Tuxguitar 1.3.2 Музыкальное приложение

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

openSUSE 42.2 (64-битный)