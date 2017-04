В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Google, давай до свиданья

Корпорации типа Google используют ваши личные данные, чтобы вынудить вас что-то купить, да еще способны предоставить эти данные третьим сторонам. А ведь есть и другие, безопасные сервисы!

Сравнение: Демонята, друзья пингвинов

ОС BSD не привлекают к себе особого внимания прессы, но известны своей стабильностью и надежностью и достаточно популярны среди сисадминов. Так почему бы не использовать BSD на настольном ПК?

Кораблю — одного капитана

Как много игр у нас хороших... и все на разных платформах. Это неудобно. Создадим-ка единый центр управления всей своей игровой коллекцией.

Linux и Windows в одной посуде

Странно, но факт: есть еще приложения, не запускающиеся в Linux. Виртуальные машины или уровни совместимости способны помочь горю лишь частично, а вот двойная загрузка решит проблему.

Халява, сервер!

Серверный дистрибутив CentOS — это, по сути, клон Red Hat уровня предприятия, разве что без корпоративного бренда, и, что немаловажно, совершенно бесплатный.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: ExTiX, Porteus, Rebecca Black Linux, Siduction, Ubuntu, Zorin!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Intel Core i7 7700K, Nvidia GTX 1050 Ti, Synology DS916+, Total War: Warhammer

Вести мобильных ОС

Есть ли жизнь в Tizen

Лада Шерышова рассматривает концепцию программирования на Tizen и жизненный цикл нативного приложения.

Сравнение: Настольные BSD

Мечтая повысить свой рейтинг умника, Маянк Шарма размышляет: а не заменить ли себе настольный Linux дистрибутивом на базе BSD? [Ред.: — Не дури.]

DragonFly BSD, GhostBSD, MidnightBSD, NetBSD, TrueOS

Удрать с Google (со товарищи)

Джонни Бидвелл хочет, чтобы вы забрали свои данные у интернетовских мегакорпораций; он знает несколько сервисов с открытым кодом, которые помогут заменить этих проприетарных демонов.

Интервью. Войны памяти

Джонни Бидвелл беседует о флэш-памяти, распределенных файловых системах и прелестях перехода на Open Source с представителем Sandisk Engineering по открытому проекту Ceph, Алленом Сэмюэлсом.

Проект Незримого Интернета

Проторяем Tor! Нейт Дрейк исследует сильные стороны теневой сети I2P.

По советам мистера Ботвика и мистера Брауна

Нынче сисадминов сразу два! М-р Ботвик разбирается с Ansible и проблемами имиджа ARM, а м-р Браун закапывается в ОС для дата-центров.

Учебники

• Админ: Самое главное

20 команд терминала, которые, по просвещенному мнению Адама Оксфорда, следует знать всем администраторам web-сервера Linux.

• Ubuntu: Linux на ноутбуке

Адам Оксфорд находит болевые точки, способные создать проблемы на ноутбуке с Linux, если вы решите дать своим портативным устройствам свободу.

• Игры в Linux: Организуемся

Объедините с помощью простого приложения Gnome 3 все игры, установленные из разных источников. Мэтт Хэнсон вас научит.

• Двойная загрузка: Две ОС рядом

Афнан Рехман с головой ныряет в мир двойных загрузок, чтобы дать вам простейшее решение проблемы двух ОС.

• CentOS: Сервер по-простому

Маянк Шарма демонстрирует выращенный сообществом проект дистрибутива корпоративного класса, но без корпоративного ценника.

• Drupal 8: Сайт своими руками

Михалис Цукалос учит, как установить и настроить Drupal 8 для создания сайта, и экономить время с помощью drush, администрируя свой сайт.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 4

На сей раз Максим Черепанов рассматривает управление с помощью web-cервера через браузер. Браузеры-то есть везде!

Академия кодинга

• psutil: Учебник для сисадминов

Михалис Цукалос учит исследовать свою систему Linux и получать информацию о процессах и потреблении ресурсов с помощью модуля psutil.

• MicroPython: Светим рукой

Лес Паундер представляет нам MicroPython и использует его с micro:bit для создания управляемой жестами светящейся рукавицы.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Raspberry Pi 2 v1.2

В руки Лесу Паундеру попал новый Pi. На сей раз это не новый мощнейший прорыв для данной серии — так стоит ли его покупать?

• Учебник. GPIO Zero: Тренировка памяти

Лес Паундер покажет, как с помощью GPIO Zero, кнопок и светодиодов создать свою собственную игру в стиле 1980-х.

• Учебник. AUI Suite: Pi слушает голос

Подчините Raspberry Pi своей воле посредством голосовых команд, пользуясь советами Нейта Дрейка.

Ответы

Нейл Ботвик — про управление точками монтирования, управление переменной PATH, сброс паролей, считывание образа диска, считывание лог-файла systemd, запуск приложений KDE в Gnome.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

2H4U, Darktable, Eqonomize, Gnome Recipes, Inkscape, Kadu, Mermaid, MPD, Seamonkey, Veraball, VPaint

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Ubuntu 16.10 Desktop Remix (64-битный)

Siduction 16.1.0 Xfce (32-битный)

Porteus 3.2.2 Cinnamon (32-битный)

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS

2H4U 1.3 Игра-аркада

Darktable 2.2.0 Инструмент фотографии

Eqonomize 1.0 beta 1 Финансовое приложение

Gnome Recipes (Git) Кулинарное приложение

Inkscape 0.92 Редактор векторной графики

Kadu 4.2 Программа мгновенного обмена сообщениямиMermaid 6.0.0 ПО языка разметки

MPD 0.20 Музыкальный демон

Seamonkey 2.46 Интернет-комплект

Veraball (Git) Игра-аркада с мячом

VPaint 1.5 beta Приложение для анимации и рисования

УЧЕБНИКИ

Pi Memory Game

MicroPython

psutil

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

ExTiX 17.2 (64-битный)

Wayland Live CD (Rebecca Black Linux) (64-битный)

Zorin OS 12.1 (64-битный)