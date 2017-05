В этом выпуске:

• Тема номера: Джедай идет в терминал

Командная строка — мощный портал к потрясающим средствам, c которыми задачи выполняются быстрее, чем в графическом интерфейсе. Освоить ее — дело чести линуксоида!

Сравнение: Дистрибутивы конфиденциальности

В наш информационный век непросто укрыться от всеведающего Интернета. И тем не менее, есть дистрибутивы Linux, с которыми это получается... ищем самый надежный.

О серверах — чуть более чем много

Целых три материала, про развертывание, настройку и применение: обширная статья, учебник и руководство для Raspberry Pi. Ну как тут не забабахать себе серверочек?

Учим свой дом уму-разуму

Всё большее распространение «Умных домов» и Интернета Вещей вызывает ранее неведомые проблемы безопасно­сти. Чтобы умный дом не обернулся кошмаром, примем меры предосторожности.

А нынче... погляди в окно

Всем привычны композитные менеджеры окон, но есть и альтернативные варианты — стековые и мозаичные. Мы поможем вам сделать смелый выбор и попробовать нечто непохожее.

Web-сайт с галереей

Ваяем скромное приложение AngularJS, на основе которого вы сможете очень быстро разрабатывать свои одностраничные приложения.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Devuan, Linux Mint, ROSA, Scientific Linux, Ubuntu Budgie!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Peppermint 7, Chapeau 24, FreeDOS 1.2, Intel Core i3 7350K, Intel Pentium G4600, Dirt Rally

Вести мобильных ОС

Tizen и Web

Куда же нынче без Сети? Лада Шерышова разъясняет, как создавать в Tizen web-приложения.

Сравнение: Защита приватности

У Маянка Шармы нет шапки-невидимки, но он ищет дистрибутив, который позволил бы ему тихонько лазить по Интернету, не оставляя следов.

Linux Kodachi, Subgraph OS2, Tails, Trusted End Node Security (TENS), Whonix

Джедай идет в терминал

Вы просто обязаны попутешествовать с Маянком Шармой по вселяющему ужас царству оболочки и открыть для себя огневую мощь командной строки, в действии и во всеоружии!

Интервью. Борец за свободу

Джонни Бидвелл не из тех, кто теряет дар речи при виде знаменитостей, но при встрече с одним из своих кумиров, провидцем Кори Доктороу, он вдруг покраснел и ощутил дрожь в коленях.

Снова об идеальном сервере

В самой первой из захватывающей серии статей Джонни Бидвелл закладывает основы будущего справочного сервера Linux Format.

Умный дом с открытым кодом

Нейт Дрейк предлагает ряд полезных советов и хитростей, чтобы уберечь ваш Интернет Вещей от Интернета Ворюг.

По советам мистера Брауна

Его прощальный поклон: м-р Джолион Браун тратанул последние остатки со своего счета на Azure, чтобы завершить для нас обзор Datacentre Operating System.

Учебники

• P2P: Делимся файлами правильно

Александр Толстой помогает вам извлечь максимум из BitTorrent, показывая, как стать личером, пиром и хостом шифрованных ценных файлов.

• Tilers: Рулим своими окнами

Матс-Таге Аксельссон проводит нас через разные варианты менеджеров окон на пробу, показывая достоинства и недостатки каждого.

• Nginx: Строим web-сервер

Михалис Цукалос учит вас эффективно использовать высокую производительность Nginx с вашим CMS и вдохнуть жизнь в ваши сайты.

• Игры: Настроим себе геймпад

Играть на Linux теперь можно действительно всерьёз; Маянк Шарма покажет, как выжать максимум из этого процесса, используя геймпад.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 5

Не будучи в восторге от идеи опутывания квартиры проводами, Максим Черепанов налаживает радиоканал.

Академия кодинга

• AngularJS: Настроим вид

Кент Ельчук объясняет, как быстро разрабатывать web-приложения и как настраивать их внешний вид.

• Python: Кропаем утилиту

Михалис Цукалос показывает, как написать на Python 3 удобную системную утилиту для доступа к тексту, которая упростит вам жизнь.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Rainbow HAT

Лес Паундер заскочил на платформу Интернета вещей и узнал, как создать собственное устройство.

• Учебник. Python: Ваш цифровой помощник

C помощью физических вычислений, кое-каких библиотек Python и открытых API Лес Паундер ухитрился создать дворецкого по имени Pi.

• Учебник. CMS: Создаём сервер контента

Шон Конвэй демонстрирует, как установить трех китов ПО: web-сервер, базу данных и язык для создания web-сервера CMS.

Ответы

Нейл Ботвик — про автоматическую рассылку писем, расширение mKiosk для инфосистемы на Firefox, открытие VNC на Интернет, выбор дистрибутива, загрузчик EFI, сетевой Linux Kali.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Babe-Qt, KDE Connect, Linux Air Combat, Marble, Neofetch, Operation Nautak, Qt FLIF Plugin, QtPass, Qstardict, Raw Therapee, RCloneBrowser

Диск Linux Format



СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Linux Mint 18.1 Cinnamon (64-битный)

Linux Mint 18.1 Mate (32-битный)

Scientific Linux 7.3 (64-битный)

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS

Babe-Qt (Git) Музыкальный плейер

KDE Connect 1.0.3 Программа соединения с Android

Linux Air Combat 3.42 Тренажер полетов

Marble 16.12.1 Виртуальный глобус

Neofetch 3.0 Инструмент командной строки

Operation Nautak (Git) Игра-cтратегия

QStardict 1.2RC1 Словарь

Qt Flif Plugin (Git) Плагин изображений

QtPass 1.1.6 Менеджер паролей

RawTherapee 5.0 Фоторедактор

RCloneBrowser (Git) Программа подключения к облачному сервису

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

УЧЕБНИКИ

Digital Assistant

Nginx

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Devuan GNU+Linux 1.0.0 RC (64-битный)

ROSA Desktop R9 (64-битный)

Ubuntu Budgie 17.04 (64-битный)