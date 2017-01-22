Анонс журнала "Linux Format" №05 (223) Май 2017

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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
• Тема номера: Ставим на Zero!
Вышел новый супер-экономичный мини-компьютер Raspberry Pi Zero W с беспроводным пакетом, и теперь у нас есть недорогая платформа для создания приложений Интернета Вещей (IoT) — при поддержке ретивого сообщества.
Веселый месяц май
Время играть — поэтому в номере красуются целых три обзора игр; а для особо одаренных — плюс еще учебник по игрострою. Сыграйте в свою игру!
Сравнение: Программы CAD
Зря, что ли, мы публиковали статьи про 3D-печать? Ваш новенький 3D-принтер надо кормить моделями, а модели, естественно, разрабатывать с помощью открытой программы.
Blu-ray в Linux
Диски Blu-ray, приобретенные законнейшим путем, не удается воспроизвести в Linux! Непорядок. В ожидании появления должного проигрывателя, ищем решение проблемы.
Стеганография — что это?
Объясняем: это искусство прятать информацию так, чтобы никто не догадался даже о самом факте наличия тайны. Пример: портрет безобидной уточки скрывает зашифрованное послание.
Ключи, ключи мои...
Ваш ключ GnuPG — едва ли не самое дорогое, что у вас есть. Сделаем его максимально надежным и будем держать в секрете. Грамотно управлять ключами тоже важно.
Ищите на прилагаемом диске...
Дистрибутивы: feren OS, IPFire, openSUSE Tumbleweed, RancherOS, Rescatux, Ubuntu Studio, XenialDog!
А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.
Полное оглавление журнала:
Новости
Обзоры: Dell XPS 13 9360, AMD Ryzen 7 1800X, Ryzen и Linux, Hitman, Torment: Tides of Numenera, Grim Fandango
Вести мобильных ОС
Tizen: Свое, родное
Лада Шерышова принимается за создание простого мобильного приложения на Tizen.
Сравнение: CAD для новичков
Какую программу CAD вы возьмете для своего следующего проекта по механике? Матс-Таге Аксельссон ведет вас по лабиринту возможностей.
FreeCAD, LibreCAD, OpenSCAD, Qcad, SolveSpace
Создаем лучшие устройства
Лес Паундер исследует новый Raspberry Pi Zero W в качестве платформы для Интернета Вещей.
Интервью. Глас народа
Политические взгляды Джонни Бидвелла уже закатали его в самые разные списки. Пообщавшись с Джеймсом Смитом, он уверовал, что будущее — за открытой демократией.
Blu-ray в Linux
Запустить Blu-ray в Linux — это как плыть по спокойному морю или скорее как биться головой об стену? Джон Найт считает, что и то, и другое.
Интервью. Canonical-кремень
Джонни Бидвелл не попал в Барселону на MWC 2017, но пообщался с Майком Беллом, исполнительным вице-президентом Canonical по устройствам и IoT, который там был.
Учебники
• Stego: Outguess
Скройте свои личные данные в обычных файлах с помощью этой прекрасной стеганографической программы и человека с интересным именем Нейт Дрейк.
• ProxMox: Гипервизор, тип 1
Стюарт Бернс помогает вам сделать первые шаги в области серверов виртуализации, пользуясь платформой виртуализации ProxMox.
• Сервер LXF: Время Samba
Можно ли написать учебник по Samba без танцевальной шутки? Джонни Бидвелл притопывает одной ногой, затем другой, и вот уже пляшет босса-нова.
• GnuPG: Рулим своими ключами
Ваш ключ GnuPG — ваше сокровище. Джон Лэйн расскажет, как создать надежный ключ и уберечь его от онлайн-воришек.
• Varnish: Обратный прокси-сервер
Михалис Цукалос научит вас установить и настроить кэш Varnish HTTP, чтобы ускорить ваш сайт.
• IoT: Дом, который послушен нам, часть 6
Максим Черепанов продолжает воспитывать наше жилище, превращая его в Послушный Дом.
• Cocos2D: Еще об играх
Михаил Вознесенский заинтересовался вековечной борьбой добра со злом... то бишь, человека с компьютером.
Академия кодинга
• Android Studio: Разрабатываем приложения
Кент Ельчук снимает завесу тайны с «кирпичиков», необходимых, чтобы начать построение приложений для Android и отправить их в Google Play.
• Python: Своя утилита find
Утилита find очень удобна для поиска файлов и каталогов. Михалис Цукалос покажет, как написать свою версию этой утилиты.
• D3.js: Всякие графики
Михалис Цукалос показывает, как создавать впечатляющие графики с помощью библиотеки JavaScript D3.js.
• Фракталы: Нарисуем красотищу
Михалис Цукалос учит рисовать некоторые известные фракталы, в том числе ваши собственные снежинки, на разных языках программирования.
LXFHotPicks
Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.
404 Elm street, Argos, AzPainter, Buttercup, Cloudcmd, Findimagedupes, GRSync, Ksnip, Latte Dock, Machines vs machines, Qrab
Диск Linux Format
СТОРОНА 1
ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu Studio 16.04.2 (64-битный)
openSUSE Tumbleweed (64-битный)
XenialDog 2017-01-22 (32-битный)
СРАВНЕНИЕ
Программы CAD
FreeCAD
LibreCAD
OpenSCAD
Qcad
SolveSpace
HOTPICKS
404 Elm street (Git) Игра: доставка товаров
Argos (Git) Расширение Gnome Shell
AzPainter 2.0.2 Редактор изображений
Buttercup 0.9 Менеджер паролей
Cloudcmd (Git) Менеджер файлов
Findimagedupes (Git) Поиск изображений-дубликатов
GRSync 1.2.6 Инструмент резервного копирования
KSnip 1.3 Ножницы
Latte Dock 0.5.91 Док приложений
Machines vs machines 1.3.2 Игра: оборона башен
QRab 0.4 Сканер QR-кода
УЧЕБНИКИ
Android Studio
Python Find
Cocos2D
ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)
ГЛАВНОЕ
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial
ДОКУМЕНТАЦИЯ
12 книг о Linux (на английском языке)
Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]
Rute Знаменитый справочник
System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU
СТОРОНА 2
ДИСТРИБУТИВЫ
feren OS (64-битный)
IPFire 2.19 - Core Update 110 (32- и 64-битный) Без live-режима
RancherOS 1.0.0 (64-битный)
Rescatux 0.41 Beta 1 (32- и 64-битный)