Анонс журнала "Linux Format" №05 (223) Май 2017

• Тема номера: Ставим на Zero!

Вышел новый супер-экономичный мини-компьютер Raspberry Pi Zero W с беспроводным пакетом, и теперь у нас есть недорогая платформа для создания приложений Интернета Вещей (IoT) — при поддержке ретивого сообщества.

Веселый месяц май

Время играть — поэтому в номере красуются целых три обзора игр; а для особо одаренных — плюс еще учебник по игрострою. Сыграйте в свою игру!

Сравнение: Программы CAD

Зря, что ли, мы публиковали статьи про 3D-печать? Ваш новенький 3D-принтер надо кормить моделями, а модели, естественно, разрабатывать с помощью открытой программы.

Blu-ray в Linux

Диски Blu-ray, приобретенные законнейшим путем, не удается воспроизвести в Linux! Непорядок. В ожидании появления должного проигрывателя, ищем решение проблемы.

Стеганография — что это?

Объясняем: это искусство прятать информацию так, чтобы никто не догадался даже о самом факте наличия тайны. Пример: портрет безобидной уточки скрывает зашифрованное послание.

Ключи, ключи мои...

Ваш ключ GnuPG — едва ли не самое дорогое, что у вас есть. Сделаем его максимально надежным и будем держать в секрете. Грамотно управлять ключами тоже важно.

Дистрибутивы: feren OS, IPFire, openSUSE Tumbleweed, RancherOS, Rescatux, Ubuntu Studio, XenialDog!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Новости

Обзоры: Dell XPS 13 9360, AMD Ryzen 7 1800X, Ryzen и Linux, Hitman, Torment: Tides of Numenera, Grim Fandango

Вести мобильных ОС

Tizen: Свое, родное

Лада Шерышова принимается за создание простого мобильного приложения на Tizen.

Сравнение: CAD для новичков

Какую программу CAD вы возьмете для своего следующего проекта по механике? Матс-Таге Аксельссон ведет вас по лабиринту возможностей.

FreeCAD, LibreCAD, OpenSCAD, Qcad, SolveSpace

Создаем лучшие устройства

Лес Паундер исследует новый Raspberry Pi Zero W в качестве платформы для Интернета Вещей.

Интервью. Глас народа

Политические взгляды Джонни Бидвелла уже закатали его в самые разные списки. Пообщавшись с Джеймсом Смитом, он уверовал, что будущее — за открытой демократией.

Blu-ray в Linux

Запустить Blu-ray в Linux — это как плыть по спокойному морю или скорее как биться головой об стену? Джон Найт считает, что и то, и другое.

Интервью. Canonical-кремень

Джонни Бидвелл не попал в Барселону на MWC 2017, но пообщался с Майком Беллом, исполнительным вице-президентом Canonical по устройствам и IoT, который там был.

Учебники

• Stego: Outguess

Скройте свои личные данные в обычных файлах с помощью этой прекрасной стеганографической программы и человека с интересным именем Нейт Дрейк.

• ProxMox: Гипервизор, тип 1

Стюарт Бернс помогает вам сделать первые шаги в области серверов виртуализации, пользуясь платформой виртуализации ProxMox.

• Сервер LXF: Время Samba

Можно ли написать учебник по Samba без танцевальной шутки? Джонни Бидвелл притопывает одной ногой, затем другой, и вот уже пляшет босса-нова.

• GnuPG: Рулим своими ключами

Ваш ключ GnuPG — ваше сокровище. Джон Лэйн расскажет, как создать надежный ключ и уберечь его от онлайн-воришек.

• Varnish: Обратный прокси-сервер

Михалис Цукалос научит вас установить и настроить кэш Varnish HTTP, чтобы ускорить ваш сайт.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 6

Максим Черепанов продолжает воспитывать наше жилище, превращая его в Послушный Дом.

• Cocos2D: Еще об играх

Михаил Вознесенский заинтересовался вековечной борьбой добра со злом... то бишь, человека с компьютером.

Академия кодинга

• Android Studio: Разрабатываем приложения

Кент Ельчук снимает завесу тайны с «кирпичиков», необходимых, чтобы начать построение приложений для Android и отправить их в Google Play.

• Python: Своя утилита find

Утилита find очень удобна для поиска файлов и каталогов. Михалис Цукалос покажет, как написать свою версию этой утилиты.

• D3.js: Всякие графики

Михалис Цукалос показывает, как создавать впечатляющие графики с помощью библиотеки JavaScript D3.js.

• Фракталы: Нарисуем красотищу

Михалис Цукалос учит рисовать некоторые известные фракталы, в том числе ваши собственные снежинки, на разных языках программирования.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

404 Elm street, Argos, AzPainter, Buttercup, Cloudcmd, Findimagedupes, GRSync, Ksnip, Latte Dock, Machines vs machines, Qrab

Ubuntu Studio 16.04.2 (64-битный)

openSUSE Tumbleweed (64-битный)

XenialDog 2017-01-22 (32-битный)

СРАВНЕНИЕ

Программы CAD

FreeCAD

LibreCAD

OpenSCAD

Qcad

SolveSpace

HOTPICKS

404 Elm street (Git) Игра: доставка товаров

Argos (Git) Расширение Gnome Shell

AzPainter 2.0.2 Редактор изображений

Buttercup 0.9 Менеджер паролей

Cloudcmd (Git) Менеджер файлов

Findimagedupes (Git) Поиск изображений-дубликатов

GRSync 1.2.6 Инструмент резервного копирования

KSnip 1.3 Ножницы

Latte Dock 0.5.91 Док приложений

Machines vs machines 1.3.2 Игра: оборона башен

QRab 0.4 Сканер QR-кода

УЧЕБНИКИ

Android Studio

Python Find

Cocos2D

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

feren OS (64-битный)

IPFire 2.19 - Core Update 110 (32- и 64-битный) Без live-режима

RancherOS 1.0.0 (64-битный)

Rescatux 0.41 Beta 1 (32- и 64-битный)