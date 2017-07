Анонс журнала "Linux Format" №06 (224) Июнь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) стал последним релизом с рабочим окружением Unity: роль «головного» переходит к Gnome 3, ранее бывшему «бедным родственником».

Сравнение: Где KDE краше

Если вы любите обустраивать свою систему во всех ее аспектах, рабочий стол KDE всегда готов вам помочь. Рассматриваем дистрибу­тивы, официально предлагающие KDE по умолчанию.

Брандмауэр + роутер = защита

Повысьте безопасность своей системы, настроив комбинацию брандмауэра и роутера! Мы предлагаем сразу два способа это сделать: один — простой, а другой — очень простой.

Доверяй, но проверяй

Создать ключ шифрования от чьего-то лица может любой, и прежде чем использовать ключ, надо убедиться, что его отправитель — действительно тот, кем себя называет. Выход — Сеть Доверия.

Арсенал web-разработчика

В Linux легко — и бесплатно — создавать и тестировать сайты и web-приложения. Среду для web-разработки можно организовать вообще с нуля, это традиционный стек LAMP.

Minecraft на воле

Сбрасываем оковы проприетарности с любимой игры: появилась ее свободная версия — Minetest. Она, кстати, отлично прижилась на Raspberry Pi, но и на ПК чувствует себя хорошо.

Новости

Обзоры: Parrot Security 3.5, 4MLinux 21.0, FreeNAS Corral, Google WiFi, Civilization VI

Вести мобильных ОС

Сравнение: Лучший дистрибутив KDE

Лихо скакавший с одного дистрибутива на другой Маянк Шарма оробел, когда пришлось отойти от дистрибутивов Gnome... но скоро освоился.

Chakra, KaOS, Manjaro, Maui, Netrunner

Ubuntu 17.04

Прошло уже полгода, как Yakkety Yak вышел за ворота системы сборки, а значит, пора выпускать на свободу Zesty Zapus.

Интервью. Maker Faire UK 2017

Лес Паундер снова посетил Ньюкасл-на-Тайне — не ради любования его туманами, а чтобы увидеть новейшие проекты мастеров-любителей.

Тестируем Linux

Значит, вы думаете, что ваша система быстра? Быстрее, чем у Джонни Бидвелла? Почти наверняка. И теперь вы можете доказать это с помощью нашего прекрасного руководства по тестированию скорости.

Учебники

• Terminal: Про diff и предысторию

Вместе с Джейсоном Кэнноном из Udemy.com и курсов «Linux за пять дней» разберемся, как сравнивать файлы и пользоваться историей Bash.

• Terminal: Когда профилей много

Ник Пирс показывает, как настроить терминал для различных целей с помощью пользовательских профилей.

• pfSense: Личный брандмауэр

Афнан Рехман показывает, как легко создать собственную систему роутера и брандмауэра с помощью этой программы с открытым кодом.

• Graphviz: Граф будет красивым

Михалис Цукалос научит вас использовать Graphviz не только для создания красивых графов, но и программ, которые генерируют код Graphviz.

• HAProxy: TCP-балансировка

Михалис Цукалос научит вас, как установить и настроить HAProxy для перераспределения нагрузки MySQL Replica Set, успев всё это до обеда.

• GnuPG: Знайте, кому доверять

Джон Лэйн исследует запутанный мир удостоверения подлинности ключей PGP.

• Сервер LXF: Направим трафик

Афнан Рехман погружается в мир сетей, чтобы выяснить, как превратить дистрибутив Linux в полноценно функционирующий роутер.

• TruPax: Файлы шифровать легко

Нейт Дрейк представляет универсальную утилиту Java, способную зашифровать ваши файлы за три простых шага в большой файл контейнера.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 7

Разочарованный контролем через web-сервер, Максим Черепанов выбирает JavaScript как язык сценариев для браузера.

• MicroPython: Войны роботов

Лес Паундер показывает, как употребить две платы micro:bit и немного кода MicroPython на организацию битв радиоуправляемых роботов!

Академия кодинга

• Django: Изучим фреймворк

Томас Рамболд рассказывает об основах фреймворка Django, а Дэниел Сэмюэлс показывает, как написать первые строки кода.

• Web-разработка: Инструментарий

Кент Ельчук объясняет, как войти в web-разработку задешево.

• Python: Движок шахмат Sunfish

Джонни Бидвелл анализирует нутро небольшого, но ладно скроенного шахматного движка, который обыгрывает его с пугающей регулярностью.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Asus Tinker Board

Что это — плата? Какой-то новый Pi? Нет, это еще один претендент на корону Raspberry Pi. Лес Паундер проверяет, достоин ли он титула.

• Учебник. iCal: Хитроумный календарь

Проявив смекалку, Нейт Дрейк превращает Pi в идеальный ежедневник.

• Учебник. Minetest: Крафты, игры, моды

Джонни Бидвелл в восторге от того, что теперь есть целых две версии воксельного мира, доступные на Raspberry Pi.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Classifier, GNU Nano, Guetzli, LanguageTool, Man vs Olives, Mate, Meteo-Qt, MtPaint, NTFS-3G, Tank Island, Webenginepart

