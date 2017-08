Анонс журнала "Linux Format" №07 (225) Июль 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: В костюме белого хакера

Слово «хакер» в быту приобрело негативную окраску, но на самом деле в умении разбираться в уязвимостях систем нет ничего дурного. Этих высококвалифицированных специалистов нередко приглашают тестировать безопасность.

Сравнение: Живые картины

Не ду­май­те, что ани­ма­ция — это все­го лишь за­бав­ные муль­ти­ки со схе­ма­тич­ны­ми изо­бра­же­ния­ми пер­со­на­жей. Со­вре­мен­ные про­грам­мы по­зво­ля­ют дос­тичь уров­ня под­лин­ной реа­ли­стич­но­сти.

Параллельный Интернет

Не ходите, дети, во Всемирную Паутину гулять: создадим себе собственный Интернет, будем впускать туда только высокоморальных личностей и тем убережемся от угроз.

Лучше перебдеть

Устройство двухфакторной аутентификации защитит ваши данные от посторонних глаз, а учетную запись — от взлома, и поможет автоматически управлять сетевыми паролями.

Вопросы языкознания

Открытый язык программирования Swift дорос до новой версии. Плохая новость — старые программы с ней несовместимы; хорошая новость — язык стал зрелым и быстрым.

А теперь — дискотека!

Зеленый, красный, голубой — управляем цветомузыкой через Raspberry Pi! Снабдим супер-яркие диоды Neopixels графическим интерфейсом пользователя.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Ubuntu, Solus, Android-x86!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки, архив LXF и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Kali 2017, Solus 2017.04.18, NuTyX 9.0, Devil Linux 1.8.0, AMD Ryzen 5 1600X, Full Throttle

Вести мобильных ОС

Tizen: Цикл жизни

Лада Шерышова рассматривает модель нативного приложения ОС Tizen и управляет его жизненным циклом.

Сравнение: Средства анимации

Не оставляйте свои наброски томиться в блокноте. Матс-Таге Аксельссон выбирает правильное ПО для анимации, чтобы оживить ваше творчество.

Blender, GIMP, Pencil2D, Synfig, Tupi

Стать как хакер

Освойте основы хакерства ради безопасности своей системы. Не волнуйтесь, это законно, уверяет Нейт «Доверься мне» Дрейк...

Интервью. Наш Exercist

Джонни Бидвелл встретился с Катриной Оуэн, создательницей сайта exercism.io, чтобы обсудить Linux, языки и вечные проблемы начинающих программистов...

Интервью. Тестировщик Linux

Игорь Штомпель поговорил с Вадимом Кулешовым о процессах тестирования, жизненных циклах ошибок и верификации...

Ставим Linux на MacBook

Ник Пирс вдыхает новую жизнь в Mac, установив Linux вместе с OS X с разделом данных совместного пользования.

УЧЕБНИКИ

• Скрипты: О проверках и переменных

Учимся лаконично писать скрипты с проверками условий и переменными, под руководством Джейсона Кэннона из Udemy и курса Shell Scripting.

• Terminal: Входим в Интернет

Ник Пирс шарит в Интернете, собирает электронную почту, скачивает файлы и получает прогноз погоды, не покидая оболочки.

• IoT: Защита и безопасность данных

Личный опыт Шона Конвэя по безопасности данных устройств IoT при использовании и транспортировке помогает защитить камеры CCTV в сети.

• Tor: Создайте себе Darknet

Нейт Дрейк готов поделиться секретом: он поможет вам настроить и запустить свой сайт теневой Сети с доступом только для вас и ваших друзей.

• YubiKey: Способ хранить секреты

Благоразумный Стюарт Бернс учит, как серьезно повысить безопасность системы Linux благодаря YubiKey и двухфакторной аутентификации.

• Keybase: Азы криптографии

Ник Пирс открывает более дружелюбный к пользователю способ безопасно обмениваться файлами и сообщениями с шифрованием открытого ключа.

• APT: Управляем пакетами

Попробуйте на зуб курс Администрирования системы от Linux Foundation вместе с Джонни Бидвеллом — он бегло обрисует стиль управления Linux.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 8

Максим Черепанов заделывается Большим Братом и учиняет в своем доме видеонаблюдение. Результатом оказалось уловление собаки за совершением противоправных действий...

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Swift 3: Глянем, что новенького

Михалис Цукалос любит новизну. И после существенных изменений в языке от Apple пора ему установить и обновить Swift — и за программирование!

• Cordova: Ваяем для Android

Если у вас руки чешутся наштамповать приложений для Android с помощью Cordova, Netbeans и Android Studio, Кент Ельчук спешит помочь.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Pimoroni Scroll Bot

Приходя в себя после очередной порции Pi, дождливым утром Лес Паундер решил соорудить себе улыбающегося робота. Желаем удачи...

• Учебник. GPIO: Для аналоговых сигналов

Лес Паундер учит нас использовать аналоговые датчики и входы с Raspberry Pi для управления Neopixels.

• Учебник. Explorer: ЖК-диоды и моторы

Лес Паундер показывает, как смело экспериментировать и мастерить с Explorer HAT Pro, универсальной платой, которую легко и дёшево использовать.

• Учебник. Python: Свет для дискотеки

Лес Паундер показывает, как оторваться ярчайшим образом в своей жизни, создав небольшой код Python для индивидуального контроля светомузыки.

• Учебник. Minecraft Pi: Сотворим мир

Джонни Бидвелл покажет вам удивительный и творческий мир Minecraft. А потом научит создать свой сервер, чтобы туда не лезла всякая шантрапа.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

CMST, Elisa, GNU Emacs, LIbva, Nylas Mail, OpenTTD, Otter Browser, Persepolis, Redshift, Simon, Warzone 2100

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Ubuntu 17.04 Desktop Remix (64-битный) (Gnome, KDE, Xfce, Cinnamon, Mate, Unity)

Solus 2017.04.18.0 (64-битный)

Android-x86 (32-битный)

HOTPICKS

CMST (Git) Менеджер подключения

Elisa (Git) Музыкальный плейер

GNU Emacs 25.2 Операционная система

Libva 1.8.1 Библиотека видео

Nylas Mail 2.0 Почтовый клиент

OpenTTD 1.7 Игра, транспортный симулятор

Otter Browser 0.9.91 Web-браузер

Persepolis 2.4.2 Менеджер загрузки

Redshift 1.11 Программа защиты зрения

Simon 0.4.1 Программа распознавания речи

Warzone 2100 3.2.2 Игра-cтратегия

УЧЕБНИКИ

Swift

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

АРХИВ НОМЕРОВ журнала Linux Format за 2005–2015 гг.