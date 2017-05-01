Анонс журнала "Linux Format" №08 (226) Август 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Linux — не Windows для бедных

Linux надо использовать не потому, что это бесплатно, а потому, что это приносит свободу вам и вашему оборудованию. Мы пришли дать вам выбор! Готовый к употреблению.

Сравнение: Раскидываем сети

То и дело всплывает новая история о том, как за всем миром следят и осуществляют мониторинг онлайн. Виртуальные частные сети способны помочь этому горю — причем их много, хороших и разных.

Почувствуйте себя Диснеем

В прошлом номере мы выбирали лучший инструмент анимации, и настала пора внедрить его в жизнь, сделав небольшой мультик. Для разминки научим нашего персонажа играть в мяч.

Утиная охота Rubber Ducky

Подкравшись к компьютеру, вставляют якобы USB-брелок... и вот уже брандмауэр отключен, установлено удаленное соединение, и злоумышленник орудует с правами администратора. Самооборона, где ты?

Изобразим загадочность

Запускаем новую серию — «Загадки LXF»: кто сумеет победить нашего полиглота? Он создал генераторы случайных паролей аж на трех языках программирования. Теперь ваш ход.

Меньше ада!

Изучаем, как сразиться с силами зла на полях Doom, действуя на свободном «шоколадном» движке. И без коммерческого контента; кстати, контент можно создавать самим.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: BackBox Linux, Elementary OS, Manjaro, Tails, Zorin!

А также: программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Slackel 7.0 Openbox, OBRevenge 2017.05, Skype для Linux Beta, AMD Ryzen 5 1500X, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, Kentucky Route Zero, Lords of Xulima

Вести мобильных ОС

VPN-сервисы

Ищете быстрый, многофункциональный VPN, которому можно доверить свою приватность в Сети? Майк Вильямс сравнит пять лучших провайдеров.

Buffered VPN, IVPN, Mullvad, Perfect Privacy, SlickVPN

Уход от Windows

Если вас ослепляет сияние Linux OS, Ник Пирс предложит вам ответы на все наиболее общие вопросы о Linux! А хотите узнать, что происходит, когда вы загружаете свой Linux-ПК? Нейл Ботвик анализирует процесс загрузки, шаг за шагом.

Интервью. Пакеты на проверку

Джонни Бидвелл встретился с основателем packagecloud, Джо Дамато. Готовьтесь к краху своих иллюзий насчет управления пакетами...

Ставим Ubuntu

Ник Пирс откроет всё, что надо знать о безопасной установке Ubuntu на ваш ПК, без уничтожения Windows (Ник Пирс откроет всё, что надо знать о безопасной установке Ubuntu на ваш ПК, без уничтожения Windows (а захотите — сами уничтожите).

История успеха: Сказание о стартапе

Для Сергея Ерёменко успех измеряется не деньгами, а приобретенным жизненным опытом.

Учебники

• Terminal: Звук и вид — правим

Ник Пирс обнаружил, что в терминале можно делать больше, чем просто воспроизводить коллекцию файлов видео, музыки и изображений.

• Анимация: Пусть фигура движется

Матс-Таге Аксельссон растолкует вам азы анимации, начиная с основ: подпрыгивающего мячика и ходьбы.

• Безопасность: Как удаляют шифрование

Эрмин Крепоник объясняет принципы классической переадресации пакетов и использования атаки «человек-посредник» для обхода защиты сайтов.

• Атака хакера: Скрытый ввод

USB Rubber Ducky кажется обычной флешкой, но с неё можно вводить, как с клавиатуры. Нейт Дрейк осваивает эту компактную платформу для атак.

• Ядро: Модули и настройки

Джонни Бидвелл продолжает свой путь к нирване сисадмина, останавливаясь, чтобы посидеть под деревом и поразмышлять о тайнах ядра и модулей ядра.

• Рабочие столы: Достичь власти

Присоединитесь к озадаченному Джонни Бидвеллу — он показывает, как делается рабочий стол Linux без устарелого подхода к GUI образца XX в.

• Arch Linux: Дистрострой

Не ждите, пока грянет катастрофа. Марк Чизхолм учит, как сделать собственный дистрибутив на основе Arch Linux для спасения ваших данных.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 9

Максим Черепанов предпочитает управлять своим Послушным Домом, лежа на диване. Лень — двигатель прогресса!

• Sed: Неинтерактивный редактор

Дмитрий Кузнецов забирается в дебри загадочного редактора командной строки и убеждается, что тот вполне поддается пониманию.

Академия кодинга

• Загадка LXF: Скажи паро­ль

В первой загадке Михалис Цукалос генерирует сложные пароли на разных языках программирования и подначивает вас его превзойти.

• π: Нари­су­ем в виде гра­фика

Михалис Цукалос рассчитывает число π на разных языках программирования, а затем отображает его как набор случайных цветных пикселей.

Пользователям Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Ubuntu Mate 16.04

Да, запустить Ubuntu на Raspberry Pi можно, но будет ли это полноценной альтернативой дистрибутиву Raspbian? Лес Паундер попытался разобраться.

• Учебник. Pi Camera: Фото кадр за кадром

Лес Паундер расскажет, как создать несложный контроллер последовательной съемки для камеры с аналоговой системой управления.

• Учебник. Doom: Победим силы зла

Нейт Дрейк добавит шоколадную ноту вашему Raspberry Pi, установив на него версию культовой стрелялки от первого лица.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

ANGRYsearch, Curlew, Extreme Tux Racer, Feedreader, Flowblade, Kmail, Konv, Min, Screencloud, SpeedLazer, Vitunes

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Elementary OS 0.4.1 (64-битный)

Manjaro 17.0 (32-битный)

Zorin OS 12.1 (64-битный)

УЧЕБНИКИ

Загадка LXF

Рисуем π

HOTPICKS

ANGRYsearch 1.0.0 Поисковая машина

Curlew 0.2.4 Медиа-конвертор

Extreme Tux Racer 0.7.4 Гонки

Feedreader 2.0.2 Читалка новостей

Flowblade 1.12.2 Видеоредактор

KMail 17.04 Клиент электронной почты

Konv 0.1 Приложение для обмена сообщениями

Min 1.5.1 Web-браузер

Screencloud 1.3.1 Инструмент создания скриншотов

SpeedLazer (GIT) Стрелялка с боковой прокруткой

Vitunes 2.3 Музыкальный плейер

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

BackBox Linux 5 (64-битный)

Tails 3.1 (64-битный)

АРХИВ НОМЕРОВ журнала Linux Format за 2016 г.

Индекс статей в Linux Format за 2005–2016 гг.