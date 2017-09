Анонс журнала "Linux Format" №09 (227) Сентябрь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Даешь виртуальность!

Каким бы способом вы ни применяли Linux, от виртуализации вы всё равно что-нибудь да выгадаете. Программный компьютер может оказаться даже лучше реального.

Сравнение: В бизнесмены я б пошел

Подыскиваем серверные дистрибутивы для некритичных настроек, которыми сможет управлять любой обладающий приемлемыми навыками сетевого управления. Вклю­чая домашних пользователей.

Как не купить кирпич

Решив приобрести ноутбук с любимой ОС, предварительно наведите справки насчет совместимости оборудования. Рассказываем, как не нарваться на проблемы.

Линуксоиды шутят

Даже в сумраке терминала есть поводы посмеяться! Здесь разъезжают поезда, бродят философские коровы и демонстрируются цветные фильмы в эстетике ASCII-арта.

Биткойны и блокчейны

Цифровая валюта способна творить чудеса — вплоть до возрождения локальной экономики. Почувствуйте себя эмитентом и учредите чеканку своей монеты.

Википедия в кармане

Для создания wiki не надо создавать виртуальную машину или модифицировать свой локальный компьютер: на помощь придет Pi Zero W. Поистине, возможности этого мини-ПК неисчерпаемы!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: ClearOS, Debian, Koozali, NethServer, Voyager, Zentyal!

А также: программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Rosa R9 LXQt, Tanglu 4.0 Gnome, Robolinux 8.8.1, AMD Ryzen 5 1400, Dawn of War III

Вести мобильных ОС

Сравнение: Бизнес-серверы

Идеал дистрибутива для сервера — баланс стабильности, функциональности и адаптируемости. Маянк Шарма выбирает наилучший именно для вас...

ClearOS, Koozali SME Server, NethServer, Univention Corporate Server, Zentyal

Виртуализуйте!

Джонни Бидвелл погружается в пучины виртуализации. Сможет ли он вынырнуть на поверхность и вернуться в реальность — или решит, что виртуальный мир ему больше по вкусу?

Интервью. Жизнь на краю

Джонни Бидвелл поговорил с представителями Canonical, Майком Беллом и Тибо Руффино, о перспективных разработках в сфере периферийных вычислений.

Linux vs BSD: Бой за титул

Стараясь быть непредвзятым, Маянк Шарма сталкивает двух гигантов открытого кода в попытке закрыть вопрос о превосходстве (по крайней мере, так он надеется).

Покупаем Linux-ноутбук

Вам нужен ноутбук с установленным Linux? Нейл Мор желает вам удачи и предупреждает о проблемах ми­ра ноутбуков.

Tor: Запуск скрытых сервисов

Джонни Бидвелл не покупается на всю эту риторику «нечего скрывать — нечего бояться», и собирается рассказать вам, как разместить собственный скрытый луковичный сайт.

УЧЕБНИКИ

• Terminal: Время посмеяться

Ник Пирс решил на время отставить серьезность и исследовать шутливую сторону Terminal, чтобы раскрыть некоторые забавные эффекты.

• Procps-ng: GNU/Linux и процессы, часть 1

Дмитрий Пантелеичев обратился к одной из важнейших тем, касающихся ОС.

• VFS: Файловые системы Linux

Джонни Бидвелл продолжает учебу у Linux Foundation. Тема этого урока — многочисленные файловые системы Linux и их объединение в одну VFS.

• Rescatux: Спаси и сохрани

Маянк Шарма запускает Rescatux — универсальный спасательный плот для драгоценных данных на вашем компьютере, будь тот с Linux или Windows.

• LUKS: Шифруй и защищай

Нейт Дрейк исследует, как использовать инструменты, уже встроенные в вашу установку Linux, для шифрования файлов и защиты устройств.

• Blockchains: Делаем деньги

Нейт Дрейк демонстрирует, как применять Bitcoin Blockchain для временной отметки файлов, выпуска облигаций и даже создания собственной валюты.

• ZFS: Как с ней начать

Михалис Цукалос показывает, как добавить разделы ZFS на компьютеры Linux и как создавать моментальные снимки на случай отката системы.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 10

Максим Черепанов выдал полномочия по своему Послушному Дому всем членам семьи и задумался о последствиях.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Загадка LXF: Расчет числа пи

Михалис Цукалос научит вас вычислять число пи с желательной точностью с помощью нежелательных математических навыков.

• Копирование: Ваша личная утилита cp

Вдохновившись пересмешником, Михалис Цукалос пишет облегченную версию cp на Python 3, чтоб безопасно копировать файлы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Thonny

Лес Паундер добрый месяц тестировал альтернативную среду разработки Python, так что не IDLE’ом единым.

• Учебник. Node-RED: Система оповещения

Лес Паундер поможет нам освоиться с Node-RED, создав в Twitter систему оповещения по хэштегу, использующую визуальные и звуковые сигналы.

• Учебник. Wiki: Знания без проводов

Стюарт Бернс показывает, как создать беспроводной сервер wiki на крошечном компьютере Raspberry Pi W и спрятать его в дальнем углу.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Frogatto, G’MIC-Qt, Gsmartcontrol, HTTraQt, Krita, KWave, Ring, Scribus, SmartDeblur, The Butterfly Effect, Ubunsys

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Debian 9.0.1 Stretch (64-битный)

Voyager Live 9 (64-битный)

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS

Butterfly Effect 0.9.3 Игра с физикой

G’MIC-Qt 2.0 ПО для обработки изображений

Gsmartcontrol 1.0.1 Диагностика диска

HTTraQt 1.4.9 Загрузчик сайтов

Krita 4.0.0 pre-alpha Редактор изображений

KWave 17.04.2 Редактор звука

Ring 2 beta Платформа для общения

Scribus 1.5.3 Настольная издательская система

SmartDeblur 1.27 Редактор изображений

Ubunsys 2017.06.13 Инструмент сисадмина

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

УЧЕБНИКИ

Загадка LXF: Вычисляем пи

Пишем Copy на Python

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

БИЗНЕС-ДИСТРИБУТИВЫ

ClearOS 7.0 (64-битный)

Koozali 9.2 (64-битный)

NethServer 7.3 (64-битный)

Zentyal 5.0 (64-битный)

HOTPICKS

Frogatto (Git) Игра-аркада