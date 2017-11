Анонс журнала "Linux Format" №10 (228) Октябрь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: •

Учиться будет весело! Дети и взрослые смогут вместе осваивать азы программирования, пользуясь открытыми образовательными инструментами, онлайн-сервисами и, конечно, классным оборудованием в лице «большой тройки»: Arduino, micro:bit и Raspberry Pi.

Сравнение: Плаваем синхронно

Цифровая техника порождает огромное количество данных: мы направо и налево щелкаем фотокамерой, скачиваем музыку, снимаем клипы... и всё это надо где-то хранить и иметь к нему доступ.

Свободу телефонам!

Эксперимент Canonical по конвергенции настольной и мобильной системы не удался, так что Ububtu Touch переквалифицируется в управдомы: акцент перемещен на Интернет вещей. Но значит ли это, что мечты об открытом телефоне похоронены? Отнюдь!

Звуки музыки

Рассказываем, как стать композитором: для этого даже не обязательно знать нотную грамоту, ведь на помощь приходит отличный свободный пакет. С успехом создать чарующую мелодию сумеет даже новичок.

Спасение данных

Файлы, которые, казалось, были утрачены навеки, можно выкроить из хаотической мешанины байтов, распознавая их по заголовкам и окончаниям соответствующих форматов. Правда, имена при этом не реконструируются, но это уже мелочи.

Приставим принтеру уши

Старый принтер, чуть было не списанный в утиль, обретет новую жизнь и органично впишется в вашу домашнюю сеть, если к нему приспособить Wi-Fi с помощью шустрого и вездесущего Raspberry Pi.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: CAINE, Fedora 26 Gnome, Fedora 26 LXQt, Mageia Xfce!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Fedora 26 Workstation, Linux Mint 18.2, SwagArch 2017.07, Synology DS1817, Hollow Knight

Вести мобильных ОС

Сравнение: Сервисы синхронизации

Зачем оплачивать какой-то компании присмотр за вашими данными, вопрошает Маянк Шарма, когда есть масса безопасных открытых решений?

NextCloud, Pydio, Seafile CE, SparkleShare, Syncthing

Учитесь с Linux

Джонни Бидвелл показывает, как FOSS может облегчить возвращение в оторванный от реальности мир академического образования.

«Железо» в школе

Сделайте обучение приятным! Поможет классное оборудование: Raspberry Pi, micro:bit — и Лес Паундер, который объяснит, что вам требуется.

Интервью. Крах конвергенции

Желаете знать, как так вышло? Симон Раффайнер поведал о взлете и крушении проекта «Ubuntu для мобильных устройств» на личном опыте.

Linux на вашей мобиле

Джонни Бидвелл убеждает вас сбежать от дуополии Apple–Google и сделать свой смартфон более здравой площадкой...

Учебники

• Terminal: Скованы одной цепью

Ник Пирс расскажет, как с помощью цепочных операторов связать несколько команд — причем без спецтехники.

• LMMS: Сочините свою музыку

Шашанк «Принц Премудрости» Шарма объявил, что он достоин музыкальной темы; с LMMS вы тоже можете создать собственный трек.

• Procps-ng: GNU/ Linux и процессы, часть 2

Дмитрий Пантелеичев считает эту тему неисчерпаемой, но всё-таки стремится приблизиться к максимальной ширине охвата.

• Scapel: Спасаем!

Нейт Дрейк вооружается инструментом командной строки scalpel, чтобы восстановить уничтоженные файлы.

• Vagrant: ВМ — это очень просто

Бобби Мосс показывает, как попробовать свежие дистрибутивы Linux и запустить приложения из других ОС, не рискуя своим домашним компьютером.

• LineageOS: Ставим Android

Cкрипнув зубами, Алекс Кокс оживил свой старый, скверно обновившийся телефон с помощью новенькой, открытой версии мобильной ОС от Google.

• Audacity: Запишем подкасты

Хотите довести свои слова до всего мира? Адам Оксфорд объясняет, как создать идеальный подкаст с помощью простого редактирования в Audacity.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 11

Рамки физических условий комфортного существования человека довольно узки. Послушный Дом Максима Черепанова следит за температурой...

Академия кодинга

• Загадка LXF: Сортировка

Михалис Цукалос научит вас различным способам сортировки данных, когда объем памяти ограничен.

• Без сервера: Развернем в AWS

Развертывайте облачные приложения несколькими строками кода и обходясь без серверов. Вам поможет Дэн Фрост.

Пользователям Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Thunderborg

Лес Паундер отправлен из будущего, чтобы обеспечить приход к власти Skynet, и он нашел источник силы искусственного интеллекта...

• Учебник. Pi Zero: Делаем сервер печати

Лес Паундер показывает, как оживить старый принтер, подключив его с помощью Wi-Fi и Raspberry Pi Zero W к своей домашней сети.

• Учебник. Ufw: Брандмауэр «из про­стых»

Нейт Дрейк превращает ваш Pi в ультра-безопасную точку доступа в комплекте с брандмауэром, чтобы защитить ваш компьютер от темных сил Интернета.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Dead Ascent, Doublespeak, Makehuman, Parlatype, PulseEffects, Qt5ct, Rapid Photo Downloader, Shotcut, Stunt Rally, Tilix, Wine

Школа LXF

• ИТ и СПО в образовании

Александр Недбайлов оценивает применение компьютерных технологий и свободного программного обеспечения в высшей школе.

• Linux глазами педагогов

Под чутким руководством Людмилы Метлиной было исследовано влияние смены операционной системы на работу школы.

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 26 Gnome (64-битный)

Fedora 26 LXQt (32-битный)

Mageia 6.0 (32-битный)

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

CAINE (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Серверы синхронизации файлов

NextCloud 12.0

Pydio 8.0

Seafile 6.1.1

SparkleShare 1.5

Syncthing 0.14.31

HOTPICKS

Dead Ascent 1.0.2 Игра с приключениями

Doublespeak (Git) Инструмент стеганографии

Makehuman 1.1.1 Инструмент 3D-моделирования

Parlatype 1.5.1 Аудиоплейер

PulseEffects 2.0.7 Эквалайзер

Qt5ct 0.33 Инструмент настройки

Rapid Photo Downloader 0.9.1 Инструмент работы с изображениями

Shotcut 17.06 Видеоредактор

Stunt Rally 2.6 Игра-гонки

Tilix 1.5.8 Эмулятор терминала

Wine 2.12 Уровень приложений Windows

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU