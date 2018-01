Анонс журнала "Linux Format" №11 (229-230) Ноябрь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Raspberry Pi и безопасность

Превратите свой Pi в беспроводную платформу нападения с помощью ОС вторжения Kali, способной атаковать сети. Pi также послужит буфером между вашим ПК и потенциальным вредоносным ПО, и даже блокирующим рекламу DNS-сервером.

Сравнение: Нет, это не паранойя

Прошли те времена, когда хранение данных под именем пользователя и с паролем считалось непробиваемой защитой: злоумышленники становятся всё изощреннее. Шифровать, шифровать, непременно!

Доверяй, но проверяй

Между моментами, когда исходный код попал в репозиторий и когда бинарник был загружен на наш компьютер, способно случиться всякое. Даже доверенный источник бывает скомпрометирован...

За Snap’ами — будущее?

Linux прекрасен наличием выбора, но зоопарк дистрибутивов осложняет жизнь разработчикам приложений: мыслимое ли дело — учесть все на свете форматы пакетов? Выход — дистро-независимые решения.

Инструментарий фотографа

DigiKam уникален не только в мире Linux, но и во всем компьютерном мире благодаря своему комплексному подходу к управлению фотографиями: здесь есть практически всё. Разбираемся в тонкостях.

Ботаем по Slack

Чтобы не тратить энергию на троллей, сконструируем чат-бота, и пусть вместо нас отвечает на вопросы через Slack. Помогут платформа для обработки естественного языка Lex и система ботов на основе Alexa.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: ArchLabs, Backbox, Bodhi Legacy, Sparky, LinHES, OpenELEC PC и RPi, Rescatux!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: SharkLinux 4.10, Netrunner Rolling, Antergos, AMD Ryzen 3 1300X, ThreadRipper 1950X, VolksPC S905X, The Long Dark

Вести мобильных ОС

Сравнение: Средства шифрования

Не паранойя, а осмотрительность заставляет Маянка Шарму шифровать все свои данные. Дважды. В герметично закрытой комнате. С ведром на голове.

AES Crypt, EncFS, KGpg, VeraCrypt, zuluCrypt

Raspberry Pi защищает!

Лучшее нападение — сильная защита Raspberry Pi, восклицает Нейт Дрейк, вооружившись крошечным одноплатным компьютером и своим знанием Linux.

Интервью LXF: Oggcamp 2017

Лес Паундер посетил овеянный легендами город Кентербери, чтобы узнать, как разворачиваются события в истории Oggcamp.

20 лет KDE

KDE развился в один из лучших рабочих столов Linux. Джонни Бидвелл предается воспоминаниям, исследует и настраивает kонфигурацию.

Воспроизводимые сборки

Джонни Бидвелл не страдает паранойей. Но не доверяет никакому коду, если не может скомпилировать его сам и произвести идентичный результат!

УЧЕБНИКИ

• DirB: Создание закладок

Шашанк Шарма показывает, как подобные ему ниндзя Bash с помощью dirB создают закладки, делая навигацию по директориям простой и быстрой.

• Snap: Пакеты для свежести

Матс-Таге Аксельссон анализирует, как меняются методы распространения приложений для Linux и почему нас это должно интересовать.

• Swap: Меняем раздел на файл

Матс-Таге Аксельссон советует перевести вашу систему в новый формат и использовать дисковое пространство по максимуму.

• Digikam: Лучший инструментарий

Digikam не имеет равных как универсальное средство работы с фотографией. Адам Оксфорд поможет вам освоить этот всесторонний инструмент.

• SDN: Сети — это очень просто

Черный властелин сетевых операций Тим Армстронг проливает свет на программно определяемые сети и открытые сетевые коммутаторы. Бойтесь его мощи!

• Docker: Изоляция web-серверов

По мнению Джонни Бидвелла, контейнеры Docker, со смачными контейнерами Nginx, очень подходят для жарких споров на встречах по продвижению посуды из пластика...

• MediaWiki: Плюс семантика

Джейми Манро уверяет, что с помощью семантических расширений выжмет максимум из своего сайта MediaWiki, и с этим не поспоришь.

• eBPF: Мониторим на уровне ядра

Михалис Цукалос научит, как использовать существующие скрипты eBPF, написанные на Python, и объяснит, как разработать свои собственные.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 12

Максим Черепанов вознамерился увеличить количество контролируемых нагрузок: не оставлять же холодильник без присмотра. Или оставить?

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Kotlin: Отдаем команды

Михалис Цукалос объясняет базовые идеи Kotlin, чтобы вы сразу запали на этот интересный язык программирования...

• Lex: Развернем бота в Slack

Чат-боты вездесущи. С помощью Lex от Amazon Web Services легко создать и развернуть бота в Slack, Facebook и не только, как покажет Дэн Фрост.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

• Новости Pi

• Обзор. Комплект умных карт

Лес Паундер надеется, что набор RFID от английской компании Monk выучит собаку автоматически открывать дверь. Эх, был бы еще робот выгуливать ее!

• Учебник. Flask: Настроим компоненты

Лес Паундер демонстрирует библиотеку Python для создания и настройки реальной, физической электроники через удобный web-интерфейс.

• Учебник. WolfenPi: Шутер от первого лица во II Мировой

Нейт Дрейк побеждает наступающих гусиным шагом головорезов из Третьего Рейха в Wolfenstein 3D, предшественнике потрясающей игры Doom.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

0 A.D., Dolphin Island 2, Fontforge, gImageReader, Green-recorder, NanoTTS, Notepadqq, Qmmp, QupZilla, Torrent File Editor, YouTube-DL

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Sparky 5.0 (64-битный)

Backbox (32-битный)

Rescatux (32-битный)

СРАВНЕНИЕ

Инструменты шифрования

AES Crypt 3.11

EncFS 1.9.2

Kgpg 17.04

VeraCrypt 1.21

zuluCrypt 5.0.2

HOTPICK

0 A.D. Alpha 22 Игра-стратегия

Dolphin Island 2 (Git) Игра-аркада

Fontforge 20170730 Редактор шрифтов

gImageReader 3.2.3 Программа OCR

Green-recorder 3.0.4 Программа записи с экрана

NanoTTS (Git) Движок преобразования текста в речь

Notepadqq 1.0.1 Текстовый редактор

Qmmp 1.1.8 Плейер мультимедиа

QupZilla 2.2 Web-браузер

Torrent File Editor 0.3.6 Редактор торрентов

YouTube-DL 2017.08.13 Программа скачивания видео

УЧЕБНИКИ

Kotlin

Wolfenstein

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

ArchLabs Linux 17.09 (64-битный)

Bodhi Legacy 4.3 (32-битный)

LinHES (64-битный)

OpenELEC PC (64-битный)

OpenELEC RPi Для всех Pi

HOTPICKS

Agent 008 Balls (Git) Игра на биллиарде

Babe-Qt (Git) Музыкальный плейер

Focuswriter 1.6.7 Текстовый редактор

Imgp 2.4.1 Программа масштабирования изображений

LANShare 1.2.1 Сетевая утилита

Moneyguru 2.11.0 Менеджер бюджета

Palemoon 27.4.2 Web-браузер

Piu-piu-SH (Git) Аркадная стрелялка

Shutter 0.94 Утилита для снимков экрана

SVAR 1.0 Программа записи звука

Trufont 0.6 Редактор шрифтов

УЧЕБНИКИ

eBPF

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU