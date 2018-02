Анонс журнала "Linux Format" №12 (231) Декабрь 2017

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: А Gnome вошел в Ubuntu

Ubuntu 17.10 уже здесь, и он внес масштабные изменения на рабочем столе. Что же нам предлагает Творческий Трубкозуб? Как минимум — прощай, Unity, и здравствуй, Gnome. Но это далеко не всё...

Сравнение: Шесть рабочих сред на неделе

Потребность в быстром рабочем столе-легковесе, приятном с виду и в работе, породила новое поколение. Стоит ли засиживаться на установленном по умолчанию? Вдруг ваша мечта совсем рядом?

Сборка для разборчивых

Каких только дистрибутивов Linux нет на белом свете... а если, тем не менее, ни один вас не устраивает? Не беда: под нашим чутким руководством вы сможете лично собрать абсолютно идеальный вариант.

С новым Доктором!

Рубрика сисадмина снова с нами: первый редактор Linux Format заделался Доктором и теперь учит нас уму-разуму (если конкретнее — поиску и ликвидации неисправностей), а заодно любви к свободе.

Совершенно секретно

Общественные точки доступа Wi-Fi, мягко говоря, небезопасны. Но и их можно приспособить для передачи конфиденциальных данных — если настроить «канал» с помощью OpenVPN.

Граница на замке

Строим собственную систему безопасности дверей, пригодную для регистрации входящих на территорию, воспользовавшись картами с радиочастотной идентификацией. Врагу не проникнуть!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Lubuntu, Q4OS, RevengeOS, Robolinux, Ubuntu!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: CentOS 1708, Google Pixel 2, Intel Core i5 8400, Intel Core i9 7960X, KaOS 2017.09, Knoppix 8.1, Korora 26 Gnome, Tacoma

Вести мобильных ОС

Сравнение: Рабочие столы

Большинство людей придерживаются в своем дистрибутиве рабочего стола по умолчанию. Шашанк Шарма пробует более подходящие альтернативы...

Budgie, Deepin Desktop Environment, Enlightenment, LXQt, Pantheon

Ubuntu 17.10: Перенастроим

Последний релиз Ubuntu возвращается не только к началу алфавита, но и к рабочему столу Gnome, где и зародилась мечта...

Интервью. Тот самый FOSS

С целью явной провокации, Джонни Бидвелл отправился в штаб Microsoft в Великобритании и пообщался с гостеприимнейшим Мартином Вудвардом.

Собираем дистрибутив

Нейт Дрейк помогает вам расправить крылья и взлететь с собственной версией Linux.

По рецептам доктора Синицына

Валентин Синицын философствует по поводу судьбы Solaris и описывает средства анализа системы и устранения неполадок.

УЧЕБНИКИ

• Taskset: Определите привязку к процессору

Джон Найт предлагает фанатам открытого ПО попробовать вкус наивысшего могущества, связывая программы с ядрами процессора по своему выбору.

• Каналы: Свяжем команды|

Джон Найт объясняет, что делает этот таинственный персонаж: |. Надеемся, вам будет весело, а заодно выполним задуманное...

• LibreOffice: Изучаем таблицы

Тех, кто хочет разобраться в сводных таблицах или построении гистограмм, Бобби Мосс мигом превратит в ниндзя обработки данных.

• 10 Гбит/c: Сети ускоряются

Темный Властелин Сетевых Операций, Тим Армстронг вернулся — пора применить его черную магию к вашим кабелям Cat6. Тащите лазеры!

• OpenVPN: Безопасность онлайн

Как настроить бесплатную, быструю и полнофункциональную виртуальную частную сеть для удаленной работы? Ваш гид к знанию — Ник Пирс...

• HTTPS: Защитим сертификатом

Шон Конвэй заглядывает за бархатный занавес сертификата безопасности из реализации протоколов SSL/TLS в командной строке.

• IoT: Дом, который послушен нам, часть 13

Завершая свою серию статей, Максим Черепанов помещает на web-панели слайдер для регулировки яркости светодиода.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• BASIC: Оживим код BBC

Нейт Дрейк помогает вам вновь пережить славные дни программирования на BASIC для микрокомпьютера BBC, наскоро зачесав свою лысину.

• Kotlin: Управляем данными и потоком

Во второй части серии о Kotlin Михалис Цукалос учит использовать массивы, списки и циклы for и while с блоками и диапазонами.

• Kotlin: Cистемные программы

Михалис Цукалос разрабатывает в Kotlin системные утилиты и создает потоки и случайные числа. Он — душа компании!

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. MotoZero

Злой гений Лес Паундер разбирается с простеньким контроллером двигателя, который потянет все четыре колеса! Для его армии роботов нет преград!

• Учебник. Node-RED: Контакты GPIO

Кому он нужен, этот Python? Лес Паундер создает простой web-интерфейс для управления GPIO на Raspberry Pi, используя Node-RED.

• Учебник. RFID: Контроллер

Ночной дозорный Лес Паундер показывает, как создать собственную систему безопасности, используя Raspberry Pi, магнитный замок и читалку RFID.

• Учебник. Wi-Fi: Ставим GPS на карту

Стюарт Бернс настраивает Raspberry Pi 3, чтобы по дороге сканировать и наносить на карту сети, для удовольствия и ради выгоды. Довольны все!

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

BeFive Smartball, Borg, Calibre, ChickenPeppa, Geary, Glances, Gnome Commander, Klavaro, MConnect, Storyboarder, Zrandr

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Ubuntu 17.10 (64-битный)

Lubuntu 17.10 (32-битный)

Q4OS 2.4 (32-битный)

HOTPICKS

BeFive Smartball (Git) Игра в шарики

Borg 1.1 Система резервного копирования

Calibre 3.9 Менеджер книг

ChickenPeppa (Git) Вдохновленная свиньями игра, где несут яйца

GCommander 1.8 Менеджер файлов

Geary 0.12 Почтовый клиент

Glances 2.11.1 Монитор системы

Klavaro 3.0.3 Учитель печати

MConnect v15 Расширение Gnome Shell

Storyboarder 13.2 Приложение для рисования

Zrandr 0.2.2 Инструмент экрана

УЧЕБНИКИ

BBCBasic

Kotlin

Spreadsheets

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

RevengeOS (64-битный)

Robolinux 8.10 (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Среды рабочего стола

Budgie 10.3.1

Deepin Desktop Environment 15.4

Enlightenment 0.21.9

LXQt 0.11

Pantheon 0.1.1