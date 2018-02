Анонс журнала "Linux Format" №01 (232) Январь 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Быстрее. Легче. Умнее

32-битные дистрибутивы потихоньку сходят со сцены, и тем не менее их потенциал не исчерпан. Под занавес мы о них позаботились — получайте технологии, благодаря которым ваша старая рабочая лошадка превратится в ретивого Пегаса.

Сравнение: Gnome и его друзья

Gnome — один из старейших рабочих столов для Linux — известен своим дружелюбием к пользователям. Мы сравниваем те дистрибутивы, которые предлагают Gnome по умолчанию.

Linux сладкозвучный

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? А вот и не всегда, не зря же бегуны стартуют по пистолетному выстрелу, а не по вспышке фонарика. Да и при просмотре кино щелчки раздражают куда больше, чем пропуски кадров. Боремся за качество аудио!

Не выбалтывайте паролей

Чтобы методом грубой силы взломать пароль длиной 12 символов при помощи компьютера, понадобится несколько тысяч лет. А чтобы выудить этот пароль у самого же пользователя «вручную», бывает достаточно 20 минут телефонного разговора...

Ускоряем разработку

Если браться за создание web-приложений, то уж со всеми удобствами — а именно, во фреймворке Laravel. Испытанная концепция «Модель, представление и контроллер» позволяет работать целой командой, разделив усилия.

Как поворковать интимно

Соорудите свой собственный чат-сервер на Raspberry Pi! Им смогут пользоваться только собеседники по вашему выбору, безо всякого постороннего вмешательства. Впрочем, при желании можно открыться хоть всему миру.

Ищите на прилагаемом диске

Дистрибутивы: AntiX, Debian, Legacy OS, Linux Lite, Manjaro, Peppermint, Tiny Core, Zorin OS!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Новости

Обзоры: ArchLabs 2017.10, F1 2017, Intel Optane SSD 900P, NethServer 7.4, Vivaldi 1.12, VMWare Workstation 14

Вести мобильных ОС

Сравнение: Лучший Gnome-дистрибутив

Пустившись было наутек, когда сообщили о выходе Gnome 3, Шашанк Шарма передумал и решил снова водворить Gnome на своем компьютере...

Antergos, Debian, Fedora3, Manjaro, Zorin OS

Быстрые и легкие дистрибутивы

Маянк Шарма не в восторге от того, что у него больше ПК в кладовке, чем на столе, и наконец-то берется решить эту проблему...

Интервью. Главный человек в Mainflux

Джонни Бидвелл узнает о платформах IoT, встраиваемом программировании, протоколах сообщений и программах загрузки от ветерана кодирования и основателя Mainflux, Драшко Драшковича.

Потоком!

Создайте потоковый медиа-сервер для музыки, фильмов и многого другого на любом устройстве в своем доме или вне его. Ник Пирс несет попкорн...

Звуки по проводам

Аудиосистема — единственно хорошая система. Джонни Бидвелл явился, чтобы рассказать вам всё о предложениях Linux, так что слушайте!

По рецептам доктора Синицына

Д-р Валентин Синицын призывает линуксоидов к бдительности, латает трещины Krack и находит нетривиальную работу для SQL-запросов.

• Tail: Берем файл за хвост

Джон Найт пересматривает tail этого захватывающего десятилетия, показывая новичкам, как это работает, а ветеранам — что они, возможно, пропустили.

• Wi-Fi: Протокол изнутри

Держитесь за шляпы: мы присоединимся к Шону Конвею! Он оседлал радиоволны, добывая знания, нужные для понимания работы беспроводной сети.

• NextCloud: Файлы на AWS

В тревоге насчет возможности стороннего вмешательства, Бобби Мосс воззвал к NextCloud и Amazon ради создания собственной замены Dropbox.

• Kali: Ваш SET для фишинга!

Нейт Дрейк рассуждает о крупном мошенничестве с применением SET, создавая страницу фишинга для Facebook — так, для общего развития...

• ALSA и Ko: Пингвиний оркестр

Надо разобраться в аудиоархитектуре Linux — ну или интересно, как всё это устроено? Роман Ярыженко опишет внутреннюю кухню звука в Linux.

• Laravel: Для web-приложений

Кент Ельчук дает оперативные и четкие инструкции по созданию web-приложений в адаптивном и интуитивном фреймворке Laravel.

• Kotlin: Объекты и классы

Закатав рукава, Михалис Цукалос берется за Kotlin и проясняет такие понятия ООП, как наследование, абстрактные классы и модификаторы видимости.

Новости Pi

• Обзор. BME680 Breakout

Затеяв построить рабочий звездолет, Лес Паундер ищет платформу датчиков для своих измерений. Приветственные частоты открыты, капитан!

• Учебник. Edublocks: Блоки разгулялись

Лес Паундер представляет новый проект юного разработчика, который помогает перейти от языка блоков к Python.

• Учебник. Глушение Wi-Fi

Нейт Дрейк покажет, как защитить себя от кибер-террористов и докучливых любителей подцепиться к чужому Wi-Fi, освоив скрипт Дэна Мак-Айнерни.

• Учебник. XMPP: Личный сервер чата

Маянк Шарма помогает вам общаться с миром или просто с ближайшими друзьями через сервер чата на Raspberry Pi, управляемый только вами.

• Учебник. OpenRA: Игра в Red Alert на Pi

Нейт Дрейк поможет вам оживить классическую стратегию Westwood, такую как Command and Conquer: Red Alert с движком OpenRA.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Audacity, Dnfdragora, DPixel, Otter Browser, Outwiker, Space Logic Adventure, Supertuxkart, Torrential, WiseTagger, Yarock, Zeit

AntiX 16 (32-битный)

Legacy OS (32-битный)

Linux Lite 3.6 (32-битный)

Peppermint 8 (32-битный)

Tiny Core 8 (32-битный)

HOTPICKS

Audacity 2.2 Редактор звука

Dnfdragora 1.0.1 Интерфейс менеджера пакетов

Dpixel 0.1.1 Инструмент ремастеринга изображений

Otter Browser 0.9.92 Web-браузер

Outwiker 2.1.0.830 Программа для заметок

Space Logic Adventure 1.2 Аркада и логическая игра

Supertuxkart 0.9.3 Игра-гонки

Torrential 1.0.7 Клиент торрентов

Wisetagger (Git) Инструмент тегирования изображений

Yarock 1.2 Музыкальный плейер

Zeit 0.3 Интерфейс для Cron

Kotlin

Laravel

NextCloud

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

Manjaro 17.0.5 (64-битный)

Zorin OS 12.2 (64-битный)

Debian 9.2 (64-битный)