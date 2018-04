Анонс журнала "Linux Format" №02 (233) Февраль 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Соберем компьютер с Linux

Подбираем компоненты, принимаем меры по электробезопасности, собираем все вместе, ставим ОС, добавляем хранилище, оптимизируем — и вот вам компьютер вашей мечты!

Сравнение: Android на Linux

Мы как-то привыкли к своему Linux-ПК — разработку на нем вести гораздо удобнее; но поскольку в моду ворвались мобильные приложения, остро необходимы эмуляторы.

Еще одно Сравнение: Менеджеры паролей

Как много записей учетных... и всем пароли подавай... запомнить столько человек не в состоянии, надо привлекать на помощь программу.

Таинства SSH

С виду клиент SSH прост: вы вызываете его, передаете ему имя хоста — и готово. Но этот маленький исполняемый файл содержит массу интересного!

Это он, это он, наш любимый почтальон

Почтовый клиент рано отправлять на свалку истории. И неспроста он включается по умолчанию и в свободные, и в коммерческие, и в мобильные ОС.

Разработка для Android

Как сделать, чтобы ваше мобильные приложение покорили мир? Надо учесть в нем старые устройства! Тогда приложение будет доступно всем и каждому.

Портрет пингвина в QR-коде

Ну, не обязательно пингвина — вы можете вставить в свой QR-код любое изображение. На Raspberry Pi это запросто, какую бы модель вы ни взяли.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Fedora, Linux Mint, Netrunner, OpenMediaVault, Tails!

А также: 10 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Acer Chromebook R 11, ASUS Chromebook Flip C302, Google Pixelbook, Lakka 2.1, The Signal from Tolva, Uruk GNU/Linux 2.0

Вести мобильных ОС

Cравнение: Эмуляторы Android

Матс-Таге Аксельссон научит вас запускать приложения Android в Linux.

Android Virtual Device, Android_x86, Anbox, Genymotion, Shashlik

Сравнение: Менеджеры паролей

Упомнить все пароли — задача непростая. Шашанк Шарма помогает вам выбрать лучший менеджер паролей, чтобы хранить вашу информацию...

Bitwarden, Encryptr, KeePassXC, LazLock, Password Gorilla

Строим Linux-ПК

Джонни Бидвелл надеется сделать карьеру в области создания моделей по каталогам, но сначала он соберет ПК и установит на нем Linux вашей мечты.

Интервью. Хороший кодер

Джонни Бидвелл и Энн Мванги из ThoughtWorks обсуждают открытый исходный код, образование и жизнь у антиподов.

Универсальный установщик

Возможно, лучшая разработка со времён автоматического разбиения! Маянк Шарма снимает крышку с Calamares, выясняя, что делает дистрибутивы потрясающими.

По рецептам доктора Синицына

Д-р Валентин Синицын попытался прорыть SSH-туннель из серверного подземелья LXF, не подозревая, что брандмауэр намертво блокирует все каналы...

УЧЕБНИКИ

• Email: Письма в порядке

Бобби Мосс тут как тут, чтобы упорядочить вашу жизнь в XXI веке и помочь вам управляться с письмами, назначенными встречами и адресной книгой.

• Офис: Зарядим Libre Base

Когда электронные таблицы просто не справляются, Бобби Мосс покажет вам способ получше, как организовать ваши данные под бухающий бас.

• Gnome: Свой собственный

Нейт Дрейк показывает, как настроить рабочий стол Gnome в вашем любимом дистрибутиве в соответствии с вашими повседневными потребностями.

• Рабочий стол: Сделаем сами

Вечно недовольный положением дел по умолчанию, Марк Чизхолм объединяет ПО, необходимое для создания удобной среды рабочего стола.

• Nextcloud: Не только хранилище

Евгений Голышев рассматривает возможности платформы, появившейся в качестве аналога Dropbox, но вскоре переросшей первоначальную задачу.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Cordova: Рулим данными

Неустрашимый Кент Ельчук берёт вас в золотоискатели по Cordova Alley для создания следующего приложения Android. Держитесь!

• Android Studio: Жесткое ретро

Воспользуйтесь поучительным примером Матса-Таге Аксельссона: он показывает, как заставить мобильные приложения работать там, где вам надо.

• Kotlin: Пишем функции

Михалис Цукалос иллюстрирует возможности функционального программирования Kotlin простыми примерами и танцевальными па*.

*Последнее может не соответствовать действительности.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. DietPi

Гоняясь за всяческими Pi, Лес Паундер получил предложение заняться диетой. Мы не исключаем, что он понял просьбу неправильно...

• Учебник. Python: Создаем себе QR-коды

Лес Паундер представляет простой способ создать через интерфейс пользователя ваши собственные QR-коды со встроенными изображениями.

• Учебник. Volumio: Ваша музычка играет

Ник Пирс, штатный DJ редакции Linux Format, рассказывает, как настроить на Pi потоковый музыкальный плейер и как он звучит и выглядит.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

CaveExpress, Cfg2html, Firefox, FLOffice, GNU Time, GuetzliImageIOPlugin, Julius, Minitube, Qjournalctl, Screenshotgun, Spivak

Диск Linux Format

СТОРОНА 1



ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 27 (64-битный)

Linux Mint 18.3 Cinnamon (64-битный)

OpenMediaVault 4.0.1 (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Менеджеры паролей

Bitwarden 1.21.4

Encryptr 2.0.0

KeePassXC 2.2.2

LazLock 2.6.0

Password Gorilla 1.5.37

HOTPICKS

CaveExpress 2.5-dev2 Платформенная игра 2D

Cfg2html (Git) Диагностическая утилита

Firefox 57 Браузер

FLOffice 0.1 Офисный пакет

GNU Time 1.8 Утилита командной строки

GuetzliImageIOPlugin (Git) Плагин изображений

Julius (Git) Игра-градостроительство

Minitube 2.8 Плейер для YouTube

Qjournalctl 0.4 Просмотрщик журналов

Screenshotgun v0.16-20170914-3 Инструмент создания скриншотов

Spivak 1.1 Плейер для караоке

УЧЕБНИКИ

Android

Database

Kotlin

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

ЧаВо (FAQ)



ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

ДОКУМЕНТАЦИЯ

11 книг о Linux (на английском языке)

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Netrunner 18.03 (64-битный)

Tails 3.6.1 (64-битный)