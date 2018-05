Анонс журнала "Linux Format" №03 (234) Март 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Галопом в Linux!

Наш экспресс-курс (какой-нибудь час на прочтение) способен вывести даже полного невежду к сияющим высотам компьютерной грамотности. Начнем с установки ОС, оснастим ее программами — и закончим играми!

Сравнение: Не только навигация

Файловый менеджер стал ключевым компонентом большинства рабочих столов. Но есть и независимые инструменты подобного рода. Их-то мы и рассмотрим.

В терминале с удовольствием

Аскетичная среда терминала не чуждается ни прекрасного, ни развлекательного: вы можете запускать в терминале музыку и даже смотреть видео. Почему именно в терминале? Вы удивитесь, но там больше возможностей.

Держи вора!

Ноутбуки и мобильники, к сожалению, частенько становятся жертвой краж. Казалось бы, злоумышленник убежал — и ищи-свищи. Ан нет, добыча способна подать голос и известить настоящего владельца о своем местонахождении.

Разборки для разработчиков

Углубляем свои познания: изучим процесс компиляции не только в теории, но и на практике. Анализируем краеугольный камень этого процесса — CMake, визуализируем зависимости и сооружаем тулчейны.

Садам — цвести

В преддверии грядущего сельскохозяйственного сезона организуем полив огорода с помощью Raspberry Pi, обвешав его датчиками влажности почвы. Радуйтесь, огурцы!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: AV Linux, Bodhi Linux, elementary OS, Kali, ROSA!

А также: 11 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: AMD Ryzen 3 1200, Daphile 17.09, Freespire 3.0, Intel Core i3?8350K, Siduction Cinnamon, Thimbleweed Park

Вести мобильных ОС

Сравнение: Менеджеры файлов

Менеджер файлов способен на большее, чем просто навигация по папкам. Шашанк Шарма рассматривает средства разборок с вашими данными.

Dolphin, Gnome Files, SpaceFM, Thunar, XFE

60-МИНУТНЫЙ ЭКСПРЕСС-КУРС LINUX!

Джонни Бидвелл узрел свет в форме пингвина, и не успокоится, пока не обратит вас в веру Linux!

Интервью. Звук & виртуализация

В Пражском отеле «Хилтон» Джонни Бидвелл выуживает у Альберто Гарсиа всё, что вы хотели знать о виртуализации, но боялись спросить.

Будущее управления пакетами

Маянк Шарма не осознавал, что управление пакетами Linux надо исправить... пока не встретился с проектами, работающими над переосмыслением распространения пакетов в Linux.

По рецептам доктора Синицына

Д-р Валентин Синицын любуется облаками, оценивает переход Amazon на KVM и описывает OSTree как Git для файловых систем ОС.

УЧЕБНИКИ

• MPlayer: Видео в терминале

Джон Найт решил уговорить трусоватых пользователей мультимедиа попробовать терминал с удивительными возможностями MPlayer.

• 360 video: Ныряем в самую суть

Узнайте, почему Адам Оксфорд счел, что 360 video наконец встает на ноги.

• MEncoder: Как захватить видео

Джон Найт пытается присоединиться к крутым пацанам, копируя видео в терминале из MEncoder — старшего брата MPlayer в строгом костюме.

• Prey: Следим за устройствами

Маянк Шарма завел к своим устройствам приложение в стиле Голлума, и с яростью Назгула обрушивается на любого, кто на них посягнет.

• Энтропия: Это ваш случай!

Нейт Дрейк проведет вас через хаотичную тему повышения случайности, ради защиты вашей системы. Не забудьте включить гелевую лампу, пока вы там.

• VirtualBox: ВМ в вашей сети

Маянк Шарма считает, что ПО виртуализации неплохо работает с сетью.

• LEDE: Свободу вашим роутерам!

Устав от проприетарных прошивок, Джон Лэйн разбирается с LEDE и обнаруживает, что его роутер в общем-то неплох...

• Анатомия тулчейнов

Вооружившись виртуальным скальпелем, Дмитрий Кузнецов препарирует важнейшие инструменты разработчика.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• CMake: Лучшие средства сборки

Михалис Цукалос описывает проект CMake и учит вас пользоваться его файлами конфигурации и визуализировать зависимости проекта в Graphviz.

• Массивы: Капля солнца золотого

Нейт Дрейк рассказывает, как всласть повеселиться с массивами Python, сохраняя трезвость и полный контроль над происходящим.

• Purple: Шифр эпохи II Мировой

Нейт Дрейк представляет Python-утилиту Брайана Нила — она превратит ваш современный ПК в японский ответ машине Enigma, на Raspberry Pi.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Vivaldi

Лес Паундер любит статистику, и обнаружил идеальный браузер для того, чтобы выяснить, сколько раз он искал пирожки, а сколько — Pi...

• Учебник. Raspberry Pi: Amiga с нами!

Лес Паундер обожал свой Amiga 500, и на своем уроке показывает, как вернуть золотую компьютерную эру благодаря мощи эмуляции.

• Учебник. Гидропоника: Поливка огорода

Если у вас нет талантов садовника, не горюйте: Кент Ельчук даст вам способ следить за садом по снимкам, видео и датчикам влажности.

• Учебник. Twitter: Ботаем

Нейт Дрейк настроит на своем Raspberry Pi Twitter-бот и заспамит Сеть!

ОТВЕТЫ

Джонни Бидвелл — про Qubes, EFI, проблемы c Arduino и извлечение DVD из дисковода.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Android File Transfer, Bemuse, Catimg, Darktable, Ddgr, Desktopfolder, Flameshot, HexGL, Liquidshell, Midnight Commander, Posterizer

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Bodhi Linux (32-битный)

Elementary OS (64-битный)

ROSA (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Менеджеры файлов

Dolphin 17.08.1

Gnome Files 3.26.0

SpaceFM 1.0.5

Thunar 1.6.13

XFE 1.42

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Руководства

Ответы

ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS

Android File Transfer (Git) Инструмент передачи файлов

Bemuse v38 Музыкальная игра

Catimg 2.4.0 Просмотрщик изображений

Darktable 2.4 Фоторедактор

Ddgr 1.2 Инструмент поиска

Desktopfolder 1.0.5 Аксессуар рабочего стола

Flameshot 0.5.0 Инструмент создания скриншотов

HexGL (Git) Игра-гонки

Liquidshell (Git) Оболочка рабочего стола

Midnight Commander 4.8.20 Менеджер файлов терминала

Posterizer (Git) Программа оптимизации изображений

ГЛАВНОЕ

CheckInstall

Coreutils

HardInfo

Kernel

Memtest86+

Plop

SBM

WvDial

УЧЕБНИКИ

CMake

PiGarden

Python

ДОКУМЕНТАЦИЯ

11 книг о Linux (на английском языке)

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное

разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Rute Знаменитый справочник

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

AV Linux (64-битный)

Kali Linux Light (64-битный)