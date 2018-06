Анонс журнала "Linux Format" №04 (235) Апрель 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Брат, хоть ты и Большой, но...

Ваши ресурсы несравнимы, например, с правительственными — доберутся до вас всегда, было бы желание. Но кое-что предпринять для защиты от соглядатаев тем не менее возможно.

Сравнение: Далеко гляжу

О этот взаимосвязанный мир! Еще так недавно, могли ли мы вообразить возможность наяву беседовать с людьми сразу с нескольких континентов? Да еще и наблюдать лица собеседников...

Несладкая парочка

Почти все современные процессоры подвержены уязвимоcтям Meltdown и Spectre. Но у нас есть лекарство (и, кстати, не забывайте, что малыш Raspberry Pi иммунен к этой заразе!).

Linux — фотографам

Сначала понаделаем цифровых негативов и превратим их в подлинные шедевры, а потом сохраним в личной библиотеке, предварительно сжав без заметной потери качества.

Открываем магазин

Настроим сайт на Wordpress — с категоризированным каталогом товаров, районированной доставкой и приемом оплаты онлайн. Озоны-Амазоны нервно курят в сторонке!

Глаза и уши компьютера

Отныне можно связать вычислительную мощь настольных компьютеров со способностью Raspberry Pi получать данные об окружающей среде через датчики — благодаря контактам GPIO.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Anarchy, LXLE, Parrot Security OS, Solus, Tails!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Beelink A1 TV Box, Crucial MX500, Iconoclasts, Intel 760p SSD, Nitrux 1.0.8, Redcore Linux 18.01

Вести мобильных ОС

Сравнение: Видеоконференции

Шашанк Шарма свято верит в силу написанного слова, однако эта вера становится еще крепче, если к слову приложить лицо друга.

Empathy, GNU Ring, Jitsi, OpenMeetings, uTox

Остановись, шпион!

Щупальца вездесущего режима тянутся прямо к вашему бизнесу. Джонни Бидвелл поведает, как отсечь их!

Интервью. Wayland на воле

Хуан Хосе Санчеc вдребезги разбивает иллюзии Джонни Бидвелла о том, что протокол Wayland еще не созрел.

Чиним spectr’альные дыры ядра!

Изоляция от уязвимостей крупнейшего в мире совместного программного проекта — задача не из легких, как осознал напуганный Spectre Маянк Шарма.

УЧЕБНИКИ

• Todo.txt: Пора становиться организованным

Ниндзя Bash вроде Шашанка Шармы могут практически всем управлять из командной строки, и подготовка списка дел — не исключение.

RFRemix 28: Поставим себе!

Игорю Штомпелю приглянулся дистрибутив, который изначально говорит по-русски (ну, почти всегда). Разложим установку по полочкам...

• darktable: Что делать с RAW

Забудьте возню со всякими там фильтрами Instagram, говорит Адам Оксфорд. Начав создавать свои цифровые негативы, вы уже не оглянетесь назад.

• Фото: Чистим свою библиотеку

Александр Толстой исследует оптимизацию изображений и открывает новые способы сжать то, что уже втиснуто в крошечное пространство.

• MicroPython: Автоматизируем!

Тим Армстронг начинает новую серию про беспроводную «Вещь» в этом вашем «Интернете», вооружившись LoRa, MicroPython и TheThingsNetwork.

• На удаленке: Клиент и сервер

Это не призрак в компьютере, это Матс-Таге Аксельссон удаленно играет с вашим рабочим столом из своего уютного и безопасного бункера.

• IPv6: Новая эра Всемирной Cети

По-видимому, Интернет переполнился. Но, как объясняет Джон Лэйн, своего часа для мирового господства ожидает нечто большее и лучшее...

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Python: Квест с текстом

Нейт Дрейк поможет вам создать свой первый текстовый квест а-ля Colossal Cave Adventure на основе кода Филлипа Джонсона. Берите рюкзак — и в путь!

• Wordpress: Web-магазины

Кент Ельчук устанавливает, настраивает и изменяет интернет-магазин, помогая вам принимать оплату онлайн и интегрироваться с торговыми точками.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Inkyphat

Лес Паундер любит хорошую книгу, и не раз бывал пойман за чтением е-книги с е-чернилами; а теперь он может смастерить себе дисплей с е-бумагой!

• Обзор. Vero 4K

Может ли Vero быть наилучшим медиа-плейером для вашей гостиной? Ник Пирс так думает, и не только из-за его умения воспроизводить видео 4K.

• Учебник. GPIO: Рас­ши­рим свой ПК

Лес Паундер оживляет стареющий компьютер с помощью Raspberry Pi Desktop и завалявшейся Pi Zero.

• Учебник. UPS: Защитимся от сбоя питания

Ник Пирс рассказывает, как настроить простой ИБП, чтобы обеспечить ваш Pi аварийной батареей на случай отключения электричества.

• Учебник. Raspbian: Сборка образа, часть 1

Расспросив народ, Евгений Голышев убедился, что многие предпочли бы собрать образ системы сами, да не знают, как. И решил помочь горю.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл возродил Ответы — борется с хакерами, защищая NAS от DDoS-атаки, извлекает данные с диска, решает проблемы с платформами Linux и разъясняет нюансы резервного копирования.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО в мега-выпуске:

Agent 008 Balls, Babe-Qt, Butteraugli, Dosbox-X, Focuswriter, Imgp, LANShare, Latte Dock, LibreOffice, Mate, Moneyguru, Nitroshare, Palemoon, Phaser Quest, Piu-piu-SH, Polybar, SDLPoP, Shutter, SVAR, Telegram-Qt, Trufont, TupiTube

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Anarchy 1.0.0 (64-битный)

Parrot Security OS 3.1 (32-битный)

Tails 3.5 (64-битный)

СРАВНЕНИЕ

Видеоконференции

Empathy 3.12.14

GNU Ring 1.0.0

Jitsi 2.10.5550

OpenMeetings 4.01

uTox 0.16.1

HOTPICKS

Butteraugli (Git) Инструмент сравнения изображений

Dosbox-X 0.82.2 Эмулятор

Latte Dock 0.7.3 Док приложений

LibreOffice 6.0.1 Офисный пакет

Nitroshare 0.3.4 Инструмент локальной сети

Polybar 3.1.0 Программа создания строки состояния

SDLPoP 1.18 Аркадный платформер

Telegram-Qt (Git) Библиотека и клиент Telegram

TupiTube (Git) Программа анимации

УЧЕБНИКИ

Arduino

GPIO Expander

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Producing OSS Как выпускается СПО

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

LXLE 16.04.3 (32- и 64-битный)

Solus 3 (64-битный)