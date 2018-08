Анонс журнала "Linux Format" №05 (236) Май 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Новые приключения Терминатора

Что можно еще улучшить во всенародно любимом компьютере-крошке?.. На самом деле, предела совершенству нет: приставим к нему разнообразных роботов.

Сравнение: Веселый архивариус

Наши домашние архивы стремительно прира­стают терабайтами: тут и фотки (в цифровой век они плодятся как кролики), и видео, и музыка. Гроздьями дисков уже не отбиться...

Ожидать ли бунта машин?

Компьютеры обучаются моментально — чего доброго, они обгонят по интеллекту своих создателей. Но в ближайшее время владычество роботов нам не угрожает.

Элементарно: Watson

Если вы работаете по принципу почасовой оплаты, не худо бы обзавестись способом учета затрат времени. Только не забывайте отмечать время ухода на обед.

Сайтострой и украшательство

Чтобы не мучиться, изобретая свое оформление, гораздо проще будет скопировать его с приглянувшегося сайта. Ведь на то и придуманы стилевые таблицы.

Над Канадой небо синее

А еще там бывает лютый мороз. Да и нам до боли знакома ситуация, когда на этом самом морозе не заводится мотор. Pi спешит на помощь!

Дистрибутивы: Arch, ArchLabs, Arch Linux ARM, Manjaro, подборка для NAS!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Новости

Обзоры: AMD Ryzen 5 2400G, Endless OS 3.3.11, Railway Empire, Seagate IronWolf 12TB, Univention Server 4.3

Вести мобильных ОС

Сравнение: Дистрибутивы NAS

Ищете возможность создания центрального хранилища-репозитория? А кто нонче не ищет! Шашанк Шарма припас пяток достойных решений NAS. EasyNAS, FreeNAS, NAS4Free, OpenMediaVault, Rockstor

Raspberry Pi и роботы!

Суперзлодей Джонни Бидвелл создает армию роботов на Pi. Проберитесь в его логово и украдите его технологии!

Интервью. Стать подотчетным

Адам Оксфорд недоумевает: как развить успешную гражданскую техно-инициативу в стране, где лишь один из четверых имеет выход онлайн? Но первопроходец — соучредитель компании BudgIT в Нигерии Олусеун Онигбинде нашел способ...

Интервью. Альт и «Базальт»

Игорь Штомпель выяснил у Андрея Черепанова , как собираются российские дистрибутивы.

Машинное обучение

Джонни Бидвелл подстрекает вас проявить не одно только праздное любопытство к объединению сил нейронных сетей и обучения с открытым кодом.

Рубрика сисадмина

Ресурсы бывают ограниченными, но как удержаться в рамках ограничений? Д-р Валентин Сини­цын знает способы умерить аппетиты процессов Linux благодаря cgroups.

УЧЕБНИКИ

• Watson: Cледим за временем

Отслеживание времени, затрачиваемого на проект — Геркулесов труд. К счастью, Шашанк Шарма знает быстрое и простое решение.

• Сети: Компиляция вдали. Разделим нагрузку

Матс-Таге Аксельссон охотно делится добром и экономит время на решение задач с высокой нагрузкой, скидывая часть нагрузки на другие компьютеры...

• Nextcloud: Интегри­руемся с ONLYOFFICE

Владимир Диаконов устанавливает и настраивает облачный сервис с интегрированным офисным онлайн-пакетом на собственном сервере.

• Облачное хранение: Синхронизация и шифрование данных в облаке

Брайан Морк открывает, как заложить основу надежного и свободного облачного хранилища, которое шифруется с помощью Syncthing+ и Encfs.

• Node-RED: Автоматизируем жизнь сетевой «вещью»

Тим Армстронг помогает вам освоить эфир с помощью беспроводной «вещи» в интернете, используя LoRa, MicroPython и TheThingsNetwork.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Python 3: Машинное обучение. Быстрый старт

Михалис Цукалос делится своим проверенным подходом к обработке больших объемов данных по методам машинного обучения в Python 3.

• Wordpress: Как создать свою тему для сайта

Кент Ельчук показывает, как взять почти любую тему сайта и преобразовать ее в шаблон Wordpress с массой преимуществ...

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Raspberry Pi 3 B+

Лес Паундер обнаруживает еще кусочек Pi. И этот инкрементно лучше предыдущего, но по нему ли мы изголодались?..

• Учебник. Файловый сервер c блокировкой рекламы

Лес Паундер употребил мощь нового Raspberry Pi 3 B + для создания файлового сервера и блокировщика рекламы в одном компактном устройстве!

• Учебник. Управление реле: Изучим нагрев с логическим управлением

Шон Д. Конвэй отогревает свою машину среди канадской зимы благодаря удобному переключателю переменного тока, управляемому Raspberry Pi.

• Учебник. Raspbian: Сборка образа, часть 2

Оригинальная трактовка образа по Евгению Голышеву предусматривает минимально необходимую функциональность.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл починяет читалку RSS, походя подбирает универсальный менеджер паролей, употребляет диски ремиксов LXF, играет в шахматы и срывает завесу тайны с ордена разработчиков!

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Bleachbit, Daemon-vs-demon, Ddrescue, Falkon, Fstransform, Gnome Layout Manager, Polo, Stupax, Ternimal, VLC, WINE

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Arch 32 2018.02 (32-битный)

ArchLabs 2018.03 (64-битный)

Arch Linux ARM (32-битный)

Manjaro 17.1 Xfce (64-битный)

HOTPICKS

Bleachbit 2.0 Программа очистки системы

Daemon-vs-Demon (Git) Игра типа «Рви-и-мечи»

Ddrescue 1.23 Инструмент восстановления данных

Falkon 3.0 Web-браузер

Fstransform (Git) Инструмент файловой системы

Gnome Layout Manager (Git) Инструмент настройки

Polo 18.2 Beta Менеджер файлов

Stupax 3.0.1 Игра с боковой прокруткой

Ternimal 0.1.0 Имитация форм жизни

VLC 3.0.1 Медиа-плейер

WINE 3.3 Эмулятор программ

УЧЕБНИКИ

CodeMachine

Python

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Producing OSS Как выпускается СПО

Programming From the Ground Up Программирование с самых основ

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

СРАВНЕНИЕ

Дистрибутивы NAS

EasyNAS 0.7.2

FreeNAS 11.1

NAS4Free 11.1

OpenMediaVault 3.0.94

Rockstor 3.9.1