Анонс журнала "Linux Format" №06 (237) Июнь 2018

• Тема номера: Бионический Бобер

Что этот зверь нам приготовил? Прежде всего, Gnome. Ubuntu 18.04 — релиз с долгосрочной поддержкой — отказался от Unity, но постарался сделать переход безболезненным. Других интересных новых технологий тоже полно!

Сравнение: Чей сайт краше

Сайт в наше время создать проще простого. Но как добиться, чтобы он выделял­ся на фоне общей массы? Предлагаем вам удобные инструменты для обустрой­ства вашего уголка Интернета.

Коты, кубиты и кванты

С благословения Шрёдингера, технологии квантовых вычислений стали доступны даже простым смертным. Более того, на квантовых компьютерах можно поработать бесплатно. Разобраться поможет немалое количество симуляторов.

Виртуализация на марше

Виртуальные машины — отстой! Пора переходить на виртуальные приложения, которые можно запускать в контейнерах с почти «родной» производительностью; да и место они экономят.

Запускаем мультисайт

Мультисайт — это функция WordPress, позволяющая размещать несколько сайтов в одной установке WordPress с одной базой данных. А главный администратор может делегировать часть управления филиалам.

Ходим парой

Два фаворита умельцев — Arduino и Raspberry Pi — при совместной работе способны на превосходные проекты. Например, обработку последовательных данных, которая имеет широчайшее применение.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Linux Lite, Pinguy, Rosa, Sculpt, Slax, Ubuntu, Zorin!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: AMD Ryzen 3 2200G, Before the Storm, Intel Optane SSD 800p, MX Linux 17.1, Zentyal 5.1.

Вести мобильных ОС

Сравнение: Управление контентом

Готовы урвать себе местечко онлайн, но пока не выбрали систему управления контентом? Шашанк Шарма может вам кое-что предложить.

CMS Made Simple, Concrete5, Drupal, Exponent CMS, Joomla

Ubuntu 18.04: Освоим!

Итак, прибыл свежий Ubuntu, с совершенно новым рабочим столом вам на радость и удивление. Джонни Бидвелл раскатывает оранжевый ковер...

Интервью. Прогрессивные сессии

Джонни Бидвелл беседует о прогрессивных web-приложениях с соучредителем компании Enonic Томасом Сигдестадом.

Квантовые технологии

Матс-Таге Аксельссон вводит вас в мир технологии квантовых компьютеров, самой крутой из всех. Узнайте, как она работает и как ее применять.

Devuan: Плод нелюбви к systemd

Евгений Голышев копается в причинах появления Devuan, одного из ярчайших представителей семейства Debian’овых.

Рубрика сисадмина

Побеспокоившись о безопасности AMD, под спо­койным, уверенным и рассудительным руководством д-ра Валентина Синицына обучаемся работе с Nftables.

УЧЕБНИКИ

• Moreutils: Сокровища командной строки

Малоизвестная коллекция полезных Unix-инструментов для увеличения продуктивности в терминале... завлекательно, говорит Шашанк Шарма.

• CherryTree: Толковые заметки

Бобби Мосс пришел помочь вам превратить цветы своих мыслей в сочные плоды, которыми вы накормите свои проекты.

• WordPress: Строим сервер разработки для тестирования

Уилл Мейстер применил фреймворк LEDE/OpenWRT, дешевый походный роутер и немного смекалки для создания удобного сервера разработки.

• Syncthing + Encfs: Шифрованное об­лачное хранилище даром

Брайан Морк совершает прогулку в облаке — устанавливая и настраивая ПО, а также процедуры резервного копирования и опции безопасности и удобства.

• Docker: Разверните свое первое виртуальное приложение

Трудно было убедить апатичного Маянка Шарму выключить его виртуальные машины и вместо этого научиться виртуализировать приложения.

• Buildroot: Автоматизация сборки встроенных систем

Потренировавшись на сборке тулчейнов, Дмитрий Кузнецов перешел к сборке полноценного Linux.

• Alpine + Docker: Плюс докеризация! Поваренная книга разработчика

Евгений Голышев рассуждает об основах создания Docker-образов и предлагает пару- тройку полезных рецептов.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Hugo: Создаем статический сайт с поддержкой тем

Михалис Цукалос применяет фреймворк Hugo для создания защищенных сайтов со статическими файлами. Вы и глазом не моргнете, а сайт уже готов!

• WordPress: Быстро создаем и клонируем сайт

Нужно создать клонированные сайты в нескольких подкаталогах с удобным управлением? Кент Ельчук проведет вас через все препятствия.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. ExaGear Desktop

В своей неизменной погоне за расширением возможностей Pi, Лес Паундер отдал бы ARM, а то и целую армию, лишь бы запустить код x86 на Raspberry Pi.

• Обзор. Набор молодого бойца

Будь прокляты очумелые ручки и морока с электроникой: Алекс Кокс тестирует готовый к бою набор от Maker Life для программирования Pi обычным смертным.

• Учебник. Объедините Arduino с Raspberry Pi

Лес Паундер показывает, что Raspberry Pi и Arduino могут крепко подружиться и работать вместе в проекте, который включает последовательные данные.

• Учебник. Hatari: Эмуляция Atari ST на Raspberry Pi

Ник Пирс нацепил мешковатые джинсы и тельняшку и отплыл назад во времени — показать, как превратить ваш Pi в полноценную машину Atari.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл заменяет инструментарий MacOS, починяет проверку орфографии, обновляет релиз Ubuntu и разбирается с настройкой NAS и VPN.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Amarok, Battle for Wesnoth, Gnome, Heimer, Krita, Krunner-translator, Qsoundrec, RawTherapee, Shotwell, Stacer, Tower game.

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Slax 9.4.0 (32- и 64-битный)

Ubuntu 18.04 (64-битный)

Zorin OS 12.3 (64-битный)

HOTPICKS

Amarok 2.9 Музыкальный плейер

Krita 4.0 Редактор изображений

KRunner-translator 1.0 Расширение Plasma 5

Qsoundrec (Git) Программа записи музыки

RawTherapee 5.4 Редактор RAW-файлов

Shotwell 0.28 Менеджер фото

Stacer 1.0.9 Чистильщик системы

Tower game (Git) Браузерная игра

УЧЕБНИКИ

Hugo

WordPress

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

КНИГА МЕСЯЦА: GNU Emacs Manual Руководство по GNU Emacs

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Producing OSS Как выпускается СПО

Programming from the Ground Up Программирование с самых основ

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Pinguy OS 18.04 LTS (64-битный)

Linux Lite (64-битный)

ROSA R10 Xfce (64-битный)

Sculpt TC 18.05 Pre-built (64-битный)