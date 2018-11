Анонс журнала "Linux Format" №07 (238) Июль 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Добьемся своего идеала

Дистрибутивы Linux — это замечательно, но собирают их по принципу «ничего личного». Мы поможем вам отобрать компоненты и связать их, породив ваш сугубо индивидуальный рабочий стол.

Сравнение: Какой портрет, какой пейзаж...

Если вы не использовали редактор изображений, кроме как для кадрирования или поворота фотографии, вам будет интересно сделать следующий шаг!

С бутылкой WINE

Иногда и с дьяволом приходится поплясать: что делать, если позарез надо поработать в программе из Windows? На это придуман... нет, не эмулятор... или всё же эмулятор?

По советам бывалых

Не столь страшна консоль, как ее малюют! Берете команду у ветерана-линуксоида, заменяете ее параметры на свои, и — вперед! Главное — ничего не перепутать, не то грохнете свою систему.

Интернет децентрализованный

IPFS — межпланетная файловая система — это не про колонизацию Марса, а про то, как сделать Всемирную Сеть доступной всегда. Не бывать отныне ненавистному сообщению 404!

Гадаем на ромашках

Raspberry Pi, оказывается, не так уж сложно обучить распознаванию образов — немного TensorFlow, и ваш компьютер-крошка мигом отличит ромашку от тюльпана (или розу от подсолнуха).

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Fedora, NixOS, Pinguy, Salix, Ubuntu, Void OS!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: AMD Ryzen 7 2700X, Bliss OS 7.2, GalliumOS 2.1, Intel SSD DC P4510, Netgear ReadyNAS 422, OnePlus 6, Pillars of Eternity 2: Deadfire, Rise of the Tomb Rider, Samsung 970 Evo SSD

Вести мобильных ОС

Сравнение: Редакторы изображений

Шашанк Шарма проникся мощью редакторов изображений, когда проявил все детали на фото Тадж-Махала в тумане...

Darktable, DigiKam, Fotoxx, Lightzone, Photivo

Рабочий стол: Улучшим!

Маянк Шарма считает, что пора перетряхнуть эти заводские настройки! Измените и замените свой рабочий стол Linux по умолчанию!

Интервью. Цивилизация вся на Linux

Джонни Бидвелл всегда подозревал, что Linux спасет мир. Эксперты отрасли Йоситакэ Кобаяси и Урс Гляйм практически подтвердили его догадку...

Cвободу Windows-программам дарует WINE

Джонни Бидвеллу не по карману пино-нуар из Центрального Отаго, но зато WINE позволяет ему запускать программы другой стороны.

Инициализация в стиле SysV

Джонни Бидвелл запускает свою ВМ Devuan, вороша воспоминания десятилетней давности о скриптах init и уровнях запуска.

РУБРИКА СИСАДМИНА

Безопасность в Web и контроль памяти

При виде web-браузеров Валентин Синицын привычно ностальгирует, а затем вспоминает, что главное — это самые последние меры безопасности.

УЧЕБНИКИ

• Терминал: Молодым джедаям

Да пребудет с вами Сила консоли! — восклицает Максим Шмидт, приобщая новичков к исскуству владения терминалом.

• Терминал: Простые скринкасты

Если изображение стоит тысячи слов, то движущиеся изображения, видимо, в разы больше? — интересуется философски настроенный Шашанк Шарма.

• Grep: Методы умного сравнения с шаблоном

Самопровозглашенный Bash-гуру Шашанк Шарма объясняет, как организовать поиск файлов или вывод команды с помощью grep.

• Impress: Презентация с яркими визуальными эффектами

Бобби Мосс пришел помочь вам делиться вашими знаниями, создавая эти презентации в отличной программе создания слайд-шоу от LibreOffice.

• Протокол отображения: Путь к Wayland

Оказывается, X — уже не единственный выбор. Джонни Бидвелл отправляется на поиски сокровищ в страну Wayland и находит там немало композиторов.

• Межпланетная ФС: Исследуем уже сегодня!

Личный астронавт-стажер LXF, Матс-Таге Аксельссон, отважно берется за межпланетные файловые системы — остросовременную web-технологию.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Vega: Визуализируем данные по грамматике графиков

Не оставляйте свои данные в убогой электронной таблице. Михалис Цукалос показывает, как создавать из них впечатляющие графики с помощью Vega и Vega Lite.

• WordPress: Оптимизация CMS для ускорения сайтов

Как крупье у стола для игры в блэкджек, Кент Ельчук раздает советы по быстрой загрузке ваших сайтов по всему миру.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. PiJuice от Pi Supply

Лес Паундер приглашает нас в сад решений по портативной подпитке Raspberry Pi. Он выяснил, как этот сад растет...

• Обзор. Weather Station

Последний комплект от Maker Life дал Алексу Коксу идеальный способ выразить через небольшой код Python депрессивность британской погоды.

• Учебник. Matplotlib: Быстро запишем и визуализуем информацию

Лес Паундер показывает, что Raspberry Pi годится для сбора мнений в реальном времени — идеально для вашего следующего публичного действа.

• Учебник. TensorFlow: Распознавание образов на Raspberry Pi

Дэн Фрост представляет концепцию машинного обучения с помощью среды TensorFlow от Google, которая переобучает нейронные сети на Raspberry Pi!

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл мирит Debian с Dropbox, печатает в Linux, разбирается с двойной загрузкой и распознает Arch.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Bombermaaan, CMake, F3, GIMP, Peek, PIP, Pragha, Quantum Game, ReactOS, Smilla Enlarger, XDM

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 28 (64-битный)

Ubuntu 18.04 Remix (64-битный)

HOTPICKS

Bombermaaan 1.9.3.1905 Игра-лабиринт

CMake 3.11 Средство сборки программ

F3 7.0 Тестер флеш-памяти

Peek 1.3.1 Инструмент записи GIF

PIP 10 Менеджер пакетов Python

Pragha 1.3.91.1 Музыкальный плейер

Quantum Game (Git) Научная головоломка

Smilla Enlarger (Git Beta) Утилита масштабирования изображений

XDM 7.2.7 Менеджер загрузки

УЧЕБНИКИ

Vega

WordPress

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Producing OSS Как выпускается СПО

Programming Ground Up Программирование с самых основ

System Administrators Guide Руководство по базовому администрированию Linux

GNU Tools Summary Руководство по работе в командной строке и обзор основных утилит GNU

Understanding Open Source And Free Software Licensing Как лицензируется открытое и свободное ПО

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

NixOS 18.03 Minimal (64-битный)

Pinguy OS 18.04 LTS (64-битный)

Salix 14.2 Xfce (64-битный)

Void OS Xfce (64-битный)