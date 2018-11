Анонс журнала "Linux Format" №08 (239-240) Август 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: •

• Тема номера: Облачно — с переменой погоды

Перестанем бездумно закидывать свои персональные данные в сетевые сервисы: ими легко воспользоваться в корыстных целях. Переформируем цифровую топографию облака.

Сравнение: Запас карман не тянет

Лишиться данных — трагедия даже для самых заскорузлых сердец. А нет того, чтобы вовремя позаботиться о резервных копиях! Тем более, инструменты налицо.

Пишите письма

Электронная почта — дело довольно хитроум­ное; тем не менее, запустить базовый почтовый сервер вполне посильно, особенно с нашими ценными рекомендациями.

Виртуально ваша

Все линуксоиды любят пробовать новое, но вы ведь не хотите изгадить свой компьютер вредоносными программами? Виртуальная машина решит вопрос.

Плюнут? Поцелуют?

Надо бы замерить градус страстей, разгоревшихся на форуме. Просеивать все записи — это долго... Оказывается, оценивать эмоции можно обучить Raspberry Pi.

Эй вы, там, наверху!

Возможность слушать музы­ку по своему желанию в любой комнате дома вам обеспечит Raspberry Pi. Взбесим соседей, качественно и незадорого.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Devuan, Linux Mint с Cinnamon и Mate, openSUSE Leap, Q4OS, Sparky Linux LXQt, Trisquel Mini!

А также: 12 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: AMD Ryzen 5 2600X, Flint OS 3.2, Gemini от Planet Computers, KDE Plasma 5.13, Linux Mint 19, Phoenix OS 2.6.4

Вести мобильных ОС

Для резервных копий

Мысль о потере данных способна вселить ужас в самых бравых линуксоидов. К счастью, рядом Шашанк Шарма с решениями по защите ваших файлов.

Back In Time, Deja Dup, fwbackups, Grsync, luckyBackup

Спрыгнем с облака

Присоединяйтесь к Маянку Шарме, который заявил, что с него хватит, и прекратил рассевать свои данные по облакам, где его урожай созрел для сбора.

Интервью. Преобразуя ядро

Джонни Бидвелл встречается с гуру рефакторинга Джулией Лоуэлл и узнает, что Coccinelle — по-французски «божья коровка»...

Настроим сервер почты

Запуск собственного почтового сервера в очередной раз привлек к Джонни Бидвеллу внимание ФБР...

УЧЕБНИКИ

• Ограничьте доступ к своему дистрибутиву

Озабочены тем, что пользователи лезут в вашу систему, поскольку доступу ничто не препятствует? Шашанк Шарма пресекает нахалов с помощью Lshell.

• Cтроим безопасный экземпляр Nextcloud

Профессор-обитатель Башен Linux Format, Джонни Бидвелл прекрасно знает, что вы любите собственные стеки LAMP, и сооружает один такой специально для вас...

• Автоматизация офисных задач про­стыми скриптами

Создаем скрипты для повторяющихся действий и расширяем функциональность LibreOffice макросами и элементами Basic под руководством Бобби Мосса.

• Обезопасьте свой компьютер

Linux и сам умеет отражать большинство атак, но рядом — Маянк Шарма , и он поможет вам создать вокруг вашего ПК силовое поле 10-го уровня...

• Идеальная настройка ноутбука Dell

Стюарт Бернс обсуждает, как настроить ноутбук Dell, чтобы получить лучший опыт работы с Linux, даже почувствуется запах новенького ноутбука!

• VirtualBox: Строим виртуаль­ную машину

Попытки Нейла Мора создать клон Джонни Бидвелла не очень удались. Клонов заперли в точной копии офиса Linux Format и дали им кофе с печеньем. Пока что их удалось провести...

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Машинное обучение: Оценка настроения анализом эмоций

Дэн Фрост представляет на Raspberry Pi анализ эмоциональной окраски по классификатору Random Forest, быстро определяющий настроение текста.

• WordPress: Создадим себе плагины

Кент Ельчук ведет вас путем открытий, разъясняя, как мигом создать плагины WordPress для расширения функциональности вашего сайта.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. OctoCam

Лес Паундер покажет нам набор, при виде которого Джордж Оруэлл разрыдался бы от горя... но он поможет выяснить, кто тырит офисное молоко!

• Учебник. Датчики и ваш Pi определяют цвета

Лес Паундер покажет, как применить Raspberry Pi для распознавания наличия цвета и воссоздания этого цвета с помощью neopixels...

• Учебник. Модель кинотеатра на открытом воздухе

Шон Д. Конвэй имитирует уличный киноэкран для миниатюрной железной дороги официальным 7-дюймовым экраном Raspberry Pi. Кому попкорн?

• Учебник. Соберем радионяню ночного видения

Шон Д. Конвэй берет Raspberry Pi и камеру ночного видения и создает радионяню для своей лапочки-внучки.

• Учебник. Аудиосистема на Pi для нескольких комнат

Ник Пирс открывает, как собрать беспроводную домашнюю аудиосистему, обойдясь без ограбления банка и без ущерба качеству аудио.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл докапывается до дилеммы Dropbox в Debian, осваивает печать в Ubuntu, причесывает процесс двойной загрузки, чтобы был более плавным, и выкидывает пункт для Arch из загрузоч­ного меню.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Asciinema, Avidemux, Bottles, Chafa, Coolreader, Cow’s Revenge, Cronopete, Freeserf, Hadron, Jade, Kshare, Krusader, LxQt, Mindustry, MarkovUI, PrestoPalette, qBittorrent, Qt314wall, SpeedCrunch, System-autoupdate, X.org, Xpiks

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Devuan 2.0.0-rc (64-битный)

openSUSE Leap 15 KDE Live (64-битный)

Sparky Linux 5.3 LXQt (32 bit)

Trisquel Mini 8.0 (32-битный)

HOTPICKS

Bottles 0.1.9 Конфигуратор WINE

Chafa 0.9.0 Просмотрщик изображений

Coolreader 3.2.2 Читалка E-книг

Cow’s Revenge 1.0.2 Игра — аркадный платформер

Cronopete 4.2 Решение резервного копирования

Krusader 2.7 Менеджер файлов

LxQt 0.13 Среда рабочего стола

Mindustry 3.5.40 Игра — защита башни

qBittorrent 4.1 Торрент-клиент

Xpiks 1.5.1 Редактор изображений

СРАВНЕНИЕ

Инструменты резервного копирования

Back In Time

Deja Dup

fwbackups

Grsync

luckyBackup

УЧЕБНИКИ

WordPress

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 книг о Linux (на английском языке)

Книга месяца:

Ultimate Linux Newbie Guide Руководство по Linux для новичков

Advanced Bash Scripting Guide Подробное руководство по программированию на Bash

Bash Guide for Beginners Руководство по Bash для начинающих

Bourne Shell Scripting Начальное руководство по программированию на Bash

The Cathedral and the Bazaar Классический текст Эрика Реймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»

The Debian Administrator’s Handbook Руководство администратора, написанное разработчиками Debian

Dive Into Python Учебник по программированию на Python

Intro to Linux Начальное руководство по Linux

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий специфическую терминологию

Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра Linux, созданное одним из его выдающихся разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg Kroah-Hartman]

Linux System Administrators Guide Руководство по администрированию Linux

Producing OSS Как выпускается СПО

GNU Emacs Manual 600 страниц необходимейшей информации!

Programming from the Ground Up Программирование с самых основ

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Linux Mint 19 Cinnamon (64-битный)

Linux Mint 19 Mate (32-битный)

Q4OS 2.5 (64-битный)

HOTPICKS

Asciinema 2.0.1 Регистратор терминала

Avidemux 2.7.1 Видеоредактор

Freeserf (Git) Военно-экономическая игра

Hadron (Git) Игра-аркада

Jade 0.6.1 Среда рабочего стола

Kshare (Git) Утилита общего доступа к экрану

MarkovUI (Git) Генератор фраз

PrestoPalette 0.1.31 Инструмент раскраски

Qt314wall (Git) Утилита смены обоев

SpeedCrunch 0.12 Научный калькулятор

System-autoupdate 1.4 Утилита обновления системы

УЧЕБНИКИ

Python (Raspberry Pi)

Книга месяца:

Python 3.7.0