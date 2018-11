Анонс журнала "Linux Format" №09 (241) Сентябрь 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Переоденемся хакерами

Для создания эффективной обороны от злоумышленников следует досконально изучить их арсенал. Чем мы и займемся со всевозможным усердием.

Сравнение: Разворошим залежи музыки

Пускай отовсюду слышит­ся потоковое интернет-вещание, но не простаи­вать же вашей, любовно собираемой долгие годы, музыкальной коллекции.

Поёт морзянка за стеной

Коротковолновое радио перешло в цифровую форму. И вы запросто можете ловить радиостанции с другого конца земного шара программным приемником.

И днем, и ночью бот ученый...

...неутомимо анализирует журналы web-сервера, обнаруживая попытки взлома системы. Размечтались — вот бы и вам такого? Настройте да и обучите его сами.

Смотреть везде

Учимся создавать сайты, которые одинаково удобно просматривать на любом устройстве — и на большом мониторе, и на смартфоне. Потому что адаптивные.

Давайте жить дружно

Оказывается, мини-компьютером Raspberry Pi можно управлять не только из Linux, но также и из Windows, и из Android. Расширяем сферы влияния!

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: BunsenLabs, Feren OS 2018, GhostBSD, Kali Linux, MX Linux!

А также: 17 книг о Linux, программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: AryaLinux 1.0, Austrumi 3.8.3, Feren OS 2018.07, Kingston KC1000 960 ГБ, Ruiner, Samsung 970 PRO 512 ГБ

Вести мобильных ОС

Сравнение: Музыкальные плейеры

Работая, Шашанк Шарма предпочитает не слушать музыку c вокалом, поэтому ищет плейеры, которые убирают голоса, да и другое умеют...

Audacious, Banshee, Clementine, DeaDBeeF, Rhythmbox

Тайны хакеров

Наконец-то наступает ночь, и Джонни Бидвелл, облачившись в черную толстовку, таращится в терминал. По правде, он это делал целое лето...

Интервью. PyCon 2018

Лес Паундер приехал на крупнейшую конференцию Python в мире и обнаружил, что язык программирования — это нечто большее, чем сумма его частей.

Mint 19 пошел

Джонни Бидвелл сделал отличную подборку хитростей и знаний Mint, чтобы вы могли по максимумy использовать этот мощный дистрибутив.

Рубрика сисадмина

Д-р Валентин Синицын в основном предпочитает Linux, но при случае с удовольствием извлекает из загашника некоторые вкусняшки от BSD.

УЧЕБНИКИ

• Прогноз погоды через терминал

Иные фанаты Bash не хотят покидать терминал, даже чтобы проверить прогноз погоды. Шашанк Шарма не из таких, но знает прекрасный инструмент.

• Освоим навигацию по файлам в Linux

Запутались в структуре? Ник Пирс разоблачит деятельность файловой системы Linux плюс лучший способ ее просмотра: встроенный менеджер файлов Ubuntu.

• Кодируем видео быстрее и лучше

Пытаясь создать идеальную нарезку видео, Джон Найт скрежещет зубами и укрощает дикого зверя — HandBrake. Держись, ковбой!

• Заставим Bluetooth работать с Ubuntu

Ник Пирс открывает, как добиться в Linux распознавания и работы вашего оборудования Bluetooth. Послушаем, чтобы заполучить беспроводное соединение!

• Sigil: Пишем свою элек­тронную книгу

Джон Найт сперва не брался за написание электронных книг — не имея к тому ни склонности, ни документации; но обнаружил, что Sigil довольно удобен.

• Настройка на весь мир

Думаете, что коротковолновое радио умерло? Подумайте еще раз, пока Майк Бедфорд учит вас слушать и декодировать далекие радиостанции...

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• Машинное обучение помогает засечь взлом

Дэн Фрост настраивает системные предупреждения, используя методы машинного обучения.

• Адаптивные сайты: Создаем сайт для всех устройств

Если вы хотите создать отзывчивые web-страницы для крупных игроков, вам повезло: под рукой — Кент Ельчук, готовый осветить основы.

• Swift 4: Быстрый тур по но­вейшим функциям

Михалис Цукалос раскапывает всё вам необходимое, чтобы взяться за последние функции нового релиза Swift на своем компьютере.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Etcher 1.4.4

У Леса Паундера куча Raspberry Pi, а значит, ему надо записывать множество SD-карт. Поможет ли ему это приложение сэкономить время?

• Обзор. Pi-hole

Лес Паундер любит изучать лучшее в Интернете, но отнюдь не рекламу, которая норовит ему что-то продать. Не послать ли всю рекламу в черную дыру?

• Учебник. Легко и просто управляем GPIO

Лес Паундер демонстрирует три примера управления GPIO Raspberry Pi плюс некоторую магию Bash — притом без волшебной палочки.

• Учебник. Медиа-сервер, часть 2: Расширим многокомнатную настройку

Ник Пирс открывает, как расширить вашу многокомнатную аудиосистему, добавив сенсорные контроллеры и возможности Bluetooth.

• Учебник. Удаленное управление: Соединения с Raspberry Pi

Лес Паундер показывает, насколько легко надежно управлять любой моделью Raspberry Pi с устройства Windows или Android.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Борьба с 32-разрядным UEFI, резервные копии в NextCloud, непослушные драйверы Nvidia и слушающие сервисы, проделки Bluetooth, свечение нанопикселей, зажигательная Samba и закидоны Grub — Джонни Бидвелл справится с чем угодно.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Alacritty, Browsh, Defend, Dilay, Elisa, MyTetra, OpenRA, SFXR-Qt, Shotwell, SolarSystem, Stereophotoview

