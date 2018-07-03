Анонс журнала "Linux Format" №10 (242) Октябрь 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• Тема номера: Ежегодный хит-парад

По традиции, делаем обзор ныне здравствующих дистрибутивов Linux и коронуем тот, который добился самого безоговорочного признания пользователей.

Сравнение: Секрет вечной молодости

С такими дистрибутивами на вашем ПК всегда будет современнейшее ПО — только позвольте системе обновляться, и она всё сделает сама!

Приукрасим терминал

На это есть множество способов, от веселенькой расцветки приглашения командной строки до придания графического интерфейса скриптам оболочки.

Писателям на заметку

Книги бывают не только электронные. Замечательный редактор Emacs доведет ваш проект от черновых набросков замысла до готового оригинал-макета.

Прикоснемся к законам Вселенной

Трудно не удивляться некоторым последствиям стихийного поведения... нет, это не про дебоши, а про клеточные автоматы. Рассмотрим их в действии.

Живи... играй!

Описываем реанимацию игровых движков открытым кодом, а заодно покажем, как практически реализовать консоль для игр на Raspberry Pi.

Ищите на прилагаемом диске:

Дистрибутивы: Antix, Bodhi, deepin, KaOS, Manjaro, Mint, Puppy, Solus!

А также: программы, учебники, горячие новинки и многое другое.

Полное оглавление журнала:

Новости

Обзоры: Arma 3, IPFire 2.21, Omada EAP225 Outdoor, Quirky 8.6, WD Red NAS 10 ТБ, Zorin OS 12.4 Core

Вести мобильных ОС

Сравнение: Самообновляемые дистрибутивы

Надоело переустанавливать свой дистрибутив при каждом новом релизе? Шашанк Шарма советует перейти на самообновляемый.

KaOS, Manjaro Linux, PCLinuxOS, Sabayon Linux, SolusOS

Лучшие из лучших

Коронуем нового короля Linux!

Маянк Шарма не поможет вам найти цель в жизни, но уж точно поможет найти дистрибутив для этой цели.

Интервью. Путешествия с кодом

Джонни Бидвелл никогда не говорил ни с кем, кто бы программировал на BASIC для вертолетов. Пока не встретил Элинор Мак-Хью...

Изучим Linux по Feren OS

Ничто не радует Джонни Бидвелла больше, чем обращение непосвященных в Linux. Даже возможность проснуться раньше, чем зазвонит будильник.

Открытые игровые движки

Как мститель-Ревенант в Doom II, Джонни Бидвелл оживляет мертвые тела ушедших видеоигр, используя маленько магии FOSS.

Рубрика сисадмина

Рецепты доктора Синицына

Валентин Синицын не забывает Perl и считает, что хорошо написанный код Perl не так уж трудно читать и обосновывать.

УЧЕБНИКИ

• LiquidPrompt: Улучшите терминал крутыми инструментами

Обычное приложение терминала полезно, но на вид скучное и простенькое. Шашанк Шарма применяет нехитрые приемы, добавляя увеселений в оболочку.

• Уведем свой новый ThinkPad на Linux

Вооружившись новым Lenovo ThinkPad T580, Джон Лэйн делает резервную копию, устанавливает Ubuntu и легально виртуализует Windows...

• Qtractor: Учимся сочинять и записывать музыку

Это нечто вроде Ardour-на-диете или всемогущий многодорожечный секвенсор? Джон Найт изучает любопытный звуковой редактор Qtractor.

• Emacs: Черновик, статья и публикация в Org-Mode

Узнайте, как Аарон Питерс использует Org-Mode в Emacs, управляя всеми аспектами своих писательских проектов — рабочим процессом, версткой и публикацией.

• Audacity: Искусство глюков

Алекс Кокс украшает (в чем-то) картинки с помощью аудиофильтров.

• Munin и Monit: Мониторинг для опытных пользователей и админов

Михалис Цукалос объясняет то, что вам надо знать, чтобы начать использовать Munin и Monit для мониторинга ваших серверов Linux.

АКАДЕМИЯ КОДИНГА

• ML: Как правильно выбрать платформу

Матс-Таге Аксельссон предоставляет вам основы, чтобы сделать первые шаги с популярными платформами машинного обучения. Он славный малый...

• Автоматизируем оболочку своими GUI

Марк Чизхолм приукрасит ваши скрипты оболочки, добавив к ним простой и дружелюбный к пользователю GUI с помощью whiptail.

• Golly: Под колпаком — стихийное поведение

Простые правила могут привести к сложному и неожиданному поведению, как покажет Майк Бедфорд на математической причуде с клеточными автоматами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ Raspberry Pi

Новости Pi

• Обзор. Термальная камера

Лес Паундер — фанат научно-фантастического фильма 1980.х “Predator”; красная кнопка от атомной бомбы пока не на кисти его руки, зато он видит, как Хищник!

• Учебник. Raspberry Pi в роли приманки

Шон Конвэй показывает, как создать систему приманки с помощью Raspberry Pi и открытой программы OpenCanary.

• Учебник. Классическая консоль ретро-игр

Человек-вне-времени Нейт Дрейк превратит ваш Pi в игровую консоль вашей юности.

Ответы

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!

Джонни Бидвелл разбирается с питанием Pi, LVM и Grub, коварством сканера и поиском Pi в сети.

LXFHotPicks

Александр Толстой — про лучшие в мире новинки свободного ПО.

Doom Retro, Freeciv, ImageFeatureDetector, LibreOffice, LibreSprite, Marker, Pale Moon, Radeon-profile, Socr, Tremotesf, Zanshin

Диск Linux Format

СТОРОНА 1

ДИСТРИБУТИВЫ

Bodhi Linux 5.0.0 (64-битный)

Manjaro Gnome 17.1.12 (64-битный)

Mint 19 Mate (32-битный)

УЧЕБНИКИ

Munin

ПОМОЩЬ

Руководство новичка

Ответы

Rute Знаменитый справочник

ГЛАВНОЕ

Grub

Memtest86+

СТОРОНА 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Antix 17.2.1 (64-битный)

deepin 15.4 (64-битный)

KaOS 2018.10 (64-битный)

Puppy XenialPup64 7.5 (64-битный)

Solus 3.9999 Budgie (64-битный)

HOTPICKS

Doom Retro 2.7.1 Стрелялка от первого лица

Freeciv 2.6 Игра — пошаговая стратегия

ImageFeatureDetector (Git) Анализатор изображений

LibreOffice 6.1 Офисный пакет

LibreSprite (Git) Программа анимации изображений

Marker 2018.07.03 Редактор Markdown

Pale Moon 28.0 Web-браузер

Radeon-profile (Git) Профайлер чипов Radeon

Socr (Git) Инструмент экранных снимков

Tremotesf 1.4.0 Клиент BitTorrent

Zanshin 0.5 Менеджер задач