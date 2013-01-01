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Результаты конкурса проектов на базе ОС TIZEN

Конкурс проектов на базе ОС TIZEN, проводимый Ассоциацией Tizen.ru и компанией SmartCapital при поддержке ИТ-кластера фонда Сколково, завершен.  Лучшему проекту, созданному на ОС Tizen, компания Samsung совместно с ГНУ/Линуксцентр предлагала грант до 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям, а призёрам — демо-версии смартфона.

Из представленных на конкурс 21 проекта мы выбрали 3:

  1. Михаил. Penzus. "Проект системы видеонаблюдения для операционной системы Tizen."
  2. Игорь. omobus. Проект "Мобильная торговля".
  3. Alibek. SDLash3D Team. "Xash3D SDL ".

Победители получат Samsung Z3 для тестирования своих проектных идей, а их проекты будут рекомендованы для подачи на конкурс Старт Фонда содействия инновациям.

Позже мы свяжемся с победителями конкурса.

 

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