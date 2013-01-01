Годовая и полугодовая подписка на журнал Linux Format до конца октября 2016 года со скидкой 10% и с большим количеством призов!

Уважаемые читатели и подписчики!
Мы рады сообщить Вам, что с 1 сентября по 31 октября 2016 года редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр проводит сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format и приглашает вас принять участие в розыгрыше призов среди тех, кто оформил подписку на 2017 год!
Linux Format доступен как в печатном варианте, так и в электронной PDF-версии. К каждому номеру печатного журнала прилагается DVD с последними версиями дистрибутивов Linux и другого свободного ПО.
Linux Format — единственный в России ежемесячный журнал, посвященный исключительно Linux и свободному программному обеспечению. Объем журнала — 114 полос; кроме того, к каждому номеру прилагается DVD, содержащий популярные дистрибутивы Linux/BSD, объемные программные пакеты и просто интересное ПО.
Цель журнала Linux Format — своевременное и полноценное информирование читателей о современном состоянии индустрии свободного программного обеспечения, публикация обзоров о технологических новинках и обучающих программах, новостей и интервью, описаний внедрений GNU/Linux в российских компаниях. Информационное наполнение журнала будет интересным и полезным всем пользователям ПК — программистам, системным администраторам, специалистам по внедрению ПО, ИТ-менеджерам, руководителям компаний, а также начинающим пользователям.
Появившись на свет в 2000 году в Великобритании, Linux Format быстро занял достойное место среди других Linux-ориентированных изданий благодаря ширине диапазона охватываемых тем и оригинальному подходу к подаче материала.
Визитной карточкой Linux Format являются его постоянные рубрики:
Как оформить подписку?
Чтобы оформить подписку на журнал “Linux Format”, необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, указав ФИО и почтовый адрес подписчика, выбрать нужный вариант подписки и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на электронную версию журнала.
Внимание: при оформлении и оплате подписки до конца октября 2016 года Вы получаете скидку 10%, а также возможность выиграть ценный приз:
1. Набор для сборки 3D-принтера
2. Scratchduino.Робоплатформа
3. Scratchduino.Лаборатория
4. Intel Edison
5. Cubieboard
6. Набор «Матрешка Y»
7. Arduino/Genuino 101
8. Raspberry Pi
9. Linux Mint или Ubuntu на флешке
10. Атрибутика GNU/Linux
Итоги розыгрыша будут подведены 10 ноября и опубликованы в новостях на LinuxFormat.
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