Годовая и полугодовая подписка на журнал Linux Format до конца октября 2016 года со скидкой 10% и с большим количеством призов!

Уважаемые читатели и подписчики!

Мы рады сообщить Вам, что с 1 сентября по 31 октября 2016 года редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр проводит сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format и приглашает вас принять участие в розыгрыше призов среди тех, кто оформил подписку на 2017 год!

Linux Format доступен как в печатном варианте, так и в электронной PDF-версии. К каждому номеру печатного журнала прилагается DVD с последними версиями дистрибутивов Linux и другого свободного ПО.

Linux Format — единственный в России ежемесячный журнал, посвященный исключительно Linux и свободному программному обеспечению. Объем журнала — 114 полос; кроме того, к каждому номеру прилагается DVD, содержащий популярные дистрибутивы Linux/BSD, объемные программные пакеты и просто интересное ПО.

Цель журнала Linux Format — своевременное и полноценное информирование читателей о современном состоянии индустрии свободного программного обеспечения, публикация обзоров о технологических новинках и обучающих программах, новостей и интервью, описаний внедрений GNU/Linux в российских компаниях. Информационное наполнение журнала будет интересным и полезным всем пользователям ПК — программистам, системным администраторам, специалистам по внедрению ПО, ИТ-менеджерам, руководителям компаний, а также начинающим пользователям.

Появившись на свет в 2000 году в Великобритании, Linux Format быстро занял достойное место среди других Linux-ориентированных изданий благодаря ширине диапазона охватываемых тем и оригинальному подходу к подаче материала.

Визитной карточкой Linux Format являются его постоянные рубрики:

«Обзоры» — обзор перспективных проектов и технологий;

«Интервью» — беседы с ключевыми фигурами ИТ-индустрии;

«Учебники» — практическое применение открытых решений;

«Ответы» — ответы на технические вопросы читателей;

«Сравнение» — анализ преимуществ и недостатков популярных программ;

«HotPicks» — горячие новинки программного обеспечения;

и многое другое.

Как оформить подписку?

Чтобы оформить подписку на журнал “ Linux Format ” , необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, указав ФИО и почтовый адрес подписчика, выбрать нужный вариант подписки и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на электронную версию журнала.

Внимание: при оформлении и оплате подписки до конца октября 2016 года Вы получаете скидку 10%, а также возможность выиграть ценный приз:

1. Набор для сборки 3D-принтера

2. Scratchduino.Робоплатформа

3. Scratchduino.Лаборатория

4. Intel Edison

5. Cubieboard

6. Набор « Матрешка Y »

7. Arduino/Genuino 101

8. Raspberry Pi

9. Linux Mint или Ubuntu на флешке

10. Атрибутика GNU/Linux

Итоги розыгрыша будут подведены 10 ноября и опубликованы в новостях на LinuxFormat.

Как оплатить подписку?

По выставленному счету (для юридических лиц)

По квитанции в любом отделении Сбербанка

С помощью систем Yandex-деньги, web-money или кредитной карты

Наличными в офисе ГНУ/Линуксцентра в Санкт-Петербурге

Как можно получать журналы Linux Format?

Доставка курьерской службой по Москве и Петербургу

Доставка курьерской службой СПСР по России

Доставка почтой по России ценной бандеролью: в почтовый ящик приходит извещение, номера выдают на почте — удобно для физических лиц

Доставка почтой по России простой бандеролью: номера приносят прямо в почтовый ящик — удобно для организаций

Самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге (ст. метро « Петроградская » )

Петроградская ) Через пункты выдачи интернет-магазинов http://iml.ru/places: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калуга, Нижний Новгород, Орёл, Ростов-на-Дону, Тверь, Тюмень, Челябинск, Ярославль

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