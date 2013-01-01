Linux Format Главное в мире Linux

Годовая и полугодовая подписка на журнал Linux Format до конца октября 2016 года со скидкой 10% и с большим количеством призов!

Уважаемые читатели и подписчики!

Мы рады сообщить Вам, что с 1 сентября по 31 октября 2016 года редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр проводит сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format и приглашает вас принять участие в розыгрыше призов среди тех, кто оформил подписку на 2017 год!

Linux Format доступен как в печатном варианте, так и в электронной PDF-версии. К каждому номеру печатного журнала прилагается DVD с последними версиями дистрибутивов Linux и другого свободного ПО.  

Linux Format — единственный в России ежемесячный журнал, посвященный исключительно Linux и свободному программному обеспечению. Объем журнала — 114 полос; кроме того, к каждому номеру прилагается DVD, содержащий популярные дистрибутивы Linux/BSD, объемные программные пакеты и просто интересное ПО.

Цель журнала Linux Format — своевременное и полноценное информирование читателей о современном состоянии индустрии свободного программного обеспечения, публикация обзоров о технологических новинках и обучающих программах, новостей и интервью, описаний внедрений GNU/Linux в российских компаниях. Информационное наполнение журнала будет интересным и полезным всем пользователям ПК — программистам, системным администраторам, специалистам по внедрению ПО, ИТ-менеджерам, руководителям компаний, а также начинающим пользователям.

Появившись на свет в 2000 году в Великобритании, Linux Format быстро занял достойное место среди других Linux-ориентированных изданий благодаря ширине диапазона охватываемых тем и оригинальному подходу к подаче материала.

Визитной карточкой Linux Format являются его постоянные рубрики:

  •  «Обзоры» — обзор перспективных проектов и технологий;
  • «Интервью» — беседы с ключевыми фигурами ИТ-индустрии;
  • «Учебники» — практическое применение открытых решений;
  • «Ответы» — ответы на технические вопросы читателей;
  • «Сравнение» — анализ преимуществ и недостатков популярных программ;
  • «HotPicks» — горячие новинки программного обеспечения;
  • и многое другое.

Как оформить подписку?

Чтобы оформить подписку на журнал Linux Format, необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, указав ФИО и почтовый адрес подписчика, выбрать нужный вариант подписки и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на электронную версию журнала.

Внимание: при оформлении и оплате подписки до конца октября 2016 года Вы получаете скидку 10%, а также возможность выиграть ценный приз: 

1. Набор для сборки 3D-принтера
2. Scratchduino.Робоплатформа
3. Scratchduino.Лаборатория
4. Intel Edison
5. Cubieboard
6. Набор «Матрешка Y»
7. Arduino/Genuino 101
8. Raspberry Pi
9. Linux Mint или Ubuntu на флешке
10. Атрибутика GNU/Linux

Итоги розыгрыша будут подведены 10 ноября и опубликованы в новостях на LinuxFormat.

Как оплатить подписку?

  • По выставленному счету (для юридических лиц)
  • По квитанции в любом отделении Сбербанка
  • С помощью систем Yandex-деньги, web-money или кредитной карты
  • Наличными в офисе ГНУ/Линуксцентра в Санкт-Петербурге

Как можно получать журналы Linux Format?

  • Доставка курьерской службой по Москве и Петербургу
  • Доставка курьерской службой СПСР по России
  • Доставка почтой по России ценной бандеролью:  в почтовый ящик приходит извещение, номера выдают на почте — удобно для физических лиц
  • Доставка почтой по России простой бандеролью: номера приносят прямо в почтовый ящик — удобно для организаций
  • Самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге (ст. метро «Петроградская»)
  • Через пункты выдачи интернет-магазинов http://iml.ru/places: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калуга, Нижний Новгород, Орёл, Ростов-на-Дону, Тверь, Тюмень, Челябинск, Ярославль

Подпишись на полноценный гид в мире Linux.

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«Роспечать»- 20882, 36343 (годовой)

«Пресса России» – 87974, 90959 (годовой)
«Почта России» – 16572, 11932 (годовой)

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