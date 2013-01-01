Форум «Интернет Вещей»

Ассоциация «Тайзен.Ру» приглашает принять участие в Форуме «Интернет Вещей», который состоится 22 сентября 2016 г. в Москве в Медиацентре МИА «Россия сегодня» по адресу: Москва, Зубовский бульвар, д. 4.

Важными стратегическими задачами нашей страны являются достижение глобального технологического лидерства и внедрение цифровых технологий. Стремительное развитие Интернета Вещей приводит к образованию новых цифровых услуг и целых областей цифровой экономики, существенно повышает эффективность бизнеса. Вместе с тем, его развитие связано с новыми вызовами – в первую очередь с «цифровой независимостью», а также информационной и кибербезопасностью. Именно поэтому Форум посвящен ключевым аспектам развития и областям применения Интернета Вещей, таким как Промышленный Интернет, Индустрия 4.0, Умные города, Большие Данные, Кибербезопасность и др.

Генеральными партнерами Форума стали компании ПАО «Ростелеком», ОАО «Российская Венчурная Компания» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».

Партнеры Форума – АО «Лаборатория Касперского», ООО «Новые Облачные Технологии», ОАО «ИнфоТеКС», ООО «ПК Аквариус", ООО «НИИ СОКБ», ООО «Спутник», компания «MAYKOR – GMCS», ГК «Ланит», АО «Группа Телематика-Один», АО «Элвис – Плюс», институты развития: Фонд Сколково, Иннопрактика, Фонд Развития Интернет-Инициатив, а также индустриальные ассоциации: РАЭК, 4CIO, Руссофт и Инфофорум.

Организатором Форума является Ассоциация «Тайзен.Ру».

В рамках Форума состоится Пленарное заседание, партнерами которого выступают компании ПАО «Ростелеком» и ОАО «РВК». Заседание будет посвящено обсуждению основных направлений развития цифровой экономики в РФ. Секции Форума станут площадкой для обсуждения наиболее приоритетных тем развития индустриального интернета, индустрии 4.0, цифрового суверенитета, российского программного и аппаратного обеспечения, умных городов, больших данных, телематики, кибер- и информационной безопасности и др.

Участниками Форума станут более 1000 индивидуально приглашенных профессионалов и экспертов в области Интернета Вещей. Форум будет широко освещаться ведущими бизнес- и технологическими СМИ, генеральным информационным партнером Форума стало МИА «Россия сегодня».

На экспозиции Форума будут представлены передовые решения лидеров разных отраслей рынка Интернета Вещей, компаний «Спутник», «Новые Облачные Технологии», «Ланит», «Ай-Теко", MAYKOR – GMCS, «Элвис-Плюс» и т.д.

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