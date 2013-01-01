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Meetup c Percona в СПБПУ (MySQL / Q&A)

Компании Percona и Линуксцентр, а также журнал Linux Format и Центр компетенции СПО Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого приглашают всех желающих на встречу c представителями компании Percona 9-го ноября 2016 г. в 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, НИК СПБПУ, аудитория 1.
Участие бесплатное.

Вниманию участников встречи предлагаются доклады технических специалистов компании Percona на тему:  

  • Методы и инструменты повышения производительности в MySQL 5.6 и 5.7 
  • Pquery - открытый бесплатный инструмент тестирования от Percona.

Спикеры открытой встречи:
Алексей Бычко - старший релиз-менеджер компании "Перкона" (Percona), разработчик проектов Percona Server for MySQL, Percona XtraDB Cluster, Percona XtraBackup, Percona Server for MongoDB, PQuery, преподаватель курса «Системное администрирование» в ИТ-Академии Алексея Сухорукова;
Николай Ихалайнен - старший специалист службы технической поддержки компании "Перкона" (Percona), докладчик ряда российских и международных ИТ-конференций, в том числе Percona Live, РИТ++ и Стачка.

О компании "Перкона" (Percona)
«Перкона» (Percona) на данный момент является единственной компанией, поставляющей решения корпоративного уровня для MySQLⓇ и MongoDBⓇ. «Перкона» оказывает услуги поддержки, консалтинга и удалённого администрирования СУБД. Кроме того, «Перкона» распространяет Open Source программное обеспечение, включая Percona Server для MySQL, Percona Server для MongoDB, Percona XtraBackup, Percona XtraDB Cluster, Percona TokuDB, а также инструменты и утилиты для MySQL - Percona Monitoring Plugins и Percona Toolkit. Регулярно обновляемый Percona Performance Blog (ранее - MySQL Performance Blog) является одним из авторитетных источников информации по теме оптимизации производительности СУБД.

С 2013 года «Перкона» входит в список 5000 наиболее быстро растущих компаний Inc. 5000. С 2009 года «Перкона» занимается проведением конференций, в настоящее время конференции Percona Live регулярно проходят в США и Европе. Клиентами «Перконы» являются более 3000 компаний по всему миру, в том числе Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Groupon и BBC.


Для участия в мероприятии необходима регистрация на сайте: http://it-sobytie.ru/events/7757.
Мы ждем Вас.

 

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