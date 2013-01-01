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Бизнес-форум «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации»

COMNEWS приглашает принять участие в Бизнес-форуме «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» 25 ноября 2016 г. в отеле «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15) на единой площадке с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России».

Первый в России бизнес-форум «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» призван свести на одной площадке представителей цифровой экономики и ИКТ-компании, чтобы первые рассказали о технологических основах и потребностях их бизнеса, а вторые смогли лучше понять этот спрос и предложить свою инфраструктуру и биллинговые системы, платформы и API, сервисы (включая беспроводные технологии и «Интернет вещей», IoT) новому перспективному рынку.

Бизнес-форум «Everything as a service - Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» это:

  • Единственное профессиональное мероприятие, объединяющее представителей цифровой экономики и ИКТ-компании;
  • Акцент на практические аспекты ведения бизнеса в России и СНГ;
  • Презентация новейших решений и технологий в области BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, Big Data, биллинга и систем лояльности;
  • Единая площадка с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России»;
  • Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.

Ключевые темы бизнес-форума:

  • Трансформация бизнес-моделей и новые возможности для бизнеса в цифровой реальности
  • Доступность ИКТ — инфраструктуры для новой экономики
  • Упрощение ведение бизнеса для компаний — представителей цифровой экономики при повсеместном IoT
  • Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, BIG DATA и другие)
  • Решения с открытым исходным кодом для компаний цифровой реальности
  • Влияние облачных сервисов на бизнес-процессы предприятия
  • Телеком-решения для представителей новой экономики
  • Big Data как инструмент оптимизации бизнес-процесса

Подробности здесь.

 

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