COMNEWS приглашает принять участие в Бизнес-форуме «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» 25 ноября 2016 г. в отеле «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15) на единой площадке с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России».

Первый в России бизнес-форум «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» призван свести на одной площадке представителей цифровой экономики и ИКТ-компании, чтобы первые рассказали о технологических основах и потребностях их бизнеса, а вторые смогли лучше понять этот спрос и предложить свою инфраструктуру и биллинговые системы, платформы и API, сервисы (включая беспроводные технологии и «Интернет вещей», IoT) новому перспективному рынку.

Бизнес-форум «Everything as a service - Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» это:

Единственное профессиональное мероприятие, объединяющее представителей цифровой экономики и ИКТ-компании;

Акцент на практические аспекты ведения бизнеса в России и СНГ;

Презентация новейших решений и технологий в области BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, Big Data, биллинга и систем лояльности;

Единая площадка с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России»;

Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.

Ключевые темы бизнес-форума:

Трансформация бизнес-моделей и новые возможности для бизнеса в цифровой реальности

Доступность ИКТ — инфраструктуры для новой экономики

Упрощение ведение бизнеса для компаний — представителей цифровой экономики при повсеместном IoT

Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, BIG DATA и другие)

Решения с открытым исходным кодом для компаний цифровой реальности

Влияние облачных сервисов на бизнес-процессы предприятия

Телеком-решения для представителей новой экономики

Big Data как инструмент оптимизации бизнес-процесса

Подробности здесь.