COMNEWS приглашает принять участие в Бизнес-форуме «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» 25 ноября 2016 г. в отеле «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15) на единой площадке с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России».
Первый в России бизнес-форум «Everything as a service — Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» призван свести на одной площадке представителей цифровой экономики и ИКТ-компании, чтобы первые рассказали о технологических основах и потребностях их бизнеса, а вторые смогли лучше понять этот спрос и предложить свою инфраструктуру и биллинговые системы, платформы и API, сервисы (включая беспроводные технологии и «Интернет вещей», IoT) новому перспективному рынку.
Бизнес-форум «Everything as a service - Новые возможности для операторов и ИТ-компаний в эпоху цифровой трансформации» это:
- Единственное профессиональное мероприятие, объединяющее представителей цифровой экономики и ИКТ-компании;
- Акцент на практические аспекты ведения бизнеса в России и СНГ;
- Презентация новейших решений и технологий в области BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, Big Data, биллинга и систем лояльности;
- Единая площадка с VI Международным бизнес-форумом «Broadband Russia Forum 2016 - Развитие широкополосных сетей нового поколения в России»;
- Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.
Ключевые темы бизнес-форума:
- Трансформация бизнес-моделей и новые возможности для бизнеса в цифровой реальности
- Доступность ИКТ — инфраструктуры для новой экономики
- Упрощение ведение бизнеса для компаний — представителей цифровой экономики при повсеместном IoT
- Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, BIG DATA и другие)
- Решения с открытым исходным кодом для компаний цифровой реальности
- Влияние облачных сервисов на бизнес-процессы предприятия
- Телеком-решения для представителей новой экономики
- Big Data как инструмент оптимизации бизнес-процесса
Подробности здесь.