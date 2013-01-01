Призы участникам Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году

Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр объявляют результаты розыгрыша призов среди участников Акции
Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр провели розыгрыш призов среди участников Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году.
Список участников, ставших победителями, и выигранные ими призы:
- Сидоров Владимир Юрьевич: Набор для сборки 3D-принтера.
- Щепилов Дмитрий Вячеславович: Scratchduino.Робоплатформа.
- Филимонов Алексей Владимирович: Scratchduino.Лаборатория.
- Жуматий Сергей Анатольевич: Intel Edison.
- Кондратьев Андрей Николаевич: Cubieboard.
- Поляков Антон Геннадьевич: Набор «Матрешка Y».
- Сергеев Павел Анатольевич: Arduino/Genuino 101.
- Сидоренко Юрий Николаевич: Raspberry Pi.
- Григорьев Денис Сергеевич: Linux Mint или Ubuntu на флешке.
- Сорокин Владимир Васильевич: Атрибутика GNU/Linux.
Организаторы Акции от всей души поздравляют победителей! В ближайшее время с каждым из них свяжется менеджер, и обсудит детали доставки призов.