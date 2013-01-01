Призы участникам Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году

Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр объявляют результаты розыгрыша призов среди участников Акции

Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр провели розыгрыш призов среди участников Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году.

Список участников, ставших победителями, и выигранные ими призы:

Сидоров Владимир Юрьевич: Набор для сборки 3D-принтера. Щепилов Дмитрий Вячеславович: Scratchduino.Робоплатформа. Филимонов Алексей Владимирович: Scratchduino.Лаборатория. Жуматий Сергей Анатольевич: Intel Edison. Кондратьев Андрей Николаевич: Cubieboard. Поляков Антон Геннадьевич: Набор «Матрешка Y». Сергеев Павел Анатольевич: Arduino/Genuino 101. Сидоренко Юрий Николаевич: Raspberry Pi. Григорьев Денис Сергеевич: Linux Mint или Ubuntu на флешке. Сорокин Владимир Васильевич: Атрибутика GNU/Linux.

Организаторы Акции от всей души поздравляют победителей! В ближайшее время с каждым из них свяжется менеджер, и обсудит детали доставки призов.