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Призы участникам Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году

Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр объявляют результаты розыгрыша призов среди участников Акции

Редакция журнала Linux Format и компания ГНУ/Линуксцентр провели розыгрыш призов среди участников Акции по сбору подписок на журнал Linux Format в 2017 году. 

Список участников, ставших победителями, и выигранные ими призы: 

  1. Сидоров Владимир Юрьевич: Набор для сборки 3D-принтера.
  2. Щепилов Дмитрий Вячеславович: Scratchduino.Робоплатформа.
  3. Филимонов Алексей Владимирович: Scratchduino.Лаборатория.
  4. Жуматий Сергей Анатольевич: Intel Edison.
  5. Кондратьев Андрей Николаевич: Cubieboard.
  6. Поляков Антон Геннадьевич: Набор «Матрешка Y».
  7. Сергеев Павел Анатольевич: Arduino/Genuino 101.
  8. Сидоренко Юрий Николаевич: Raspberry Pi.
  9. Григорьев Денис Сергеевич: Linux Mint или Ubuntu на флешке.
  10. Сорокин Владимир Васильевич: Атрибутика GNU/Linux.

Организаторы Акции от всей души поздравляют победителей! В ближайшее время с каждым из них свяжется менеджер, и обсудит детали доставки призов.

 

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