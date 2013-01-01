Samsung приглашает разработчиков принять участие в глобальной мотивационной программе

Компания Samsung Electronics объявила о старте мотивационной программы Tizen Mobile App. Это первая инициатива Samsung, призванная поддержать глобальное сообщество разработчиков ПО на Tizen и расширить экосистему данной ОС.

Участникам проекта будет предложено создать мобильное приложение для Tizen и получить шанс выиграть $ 10 000 или более крупную сумму.

Проект будет реализован в период с февраля по октябрь 2017 года. Принять участие в нем смогут разработчики, создающие игровые, социальные и лайфстайл приложения. Каждый месяц авторы 100 приложений, набравших наибольшее количество загрузок в магазине Tizen, зарегистрировавшиеся как участники Tizen Mobile App, будут получать по $ 10 000*.

Шанс на победу получат как новые приложения, так и те, которые уже представлены в магазине Tizen. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте incentive.tizenstore.com начиная с января 2017 года.

Победители будут объявляться 10-го числа каждого месяца с марта по ноябрь 2017 года.

О старте инициативы было объявлено в рамках крупнейшей в Индии конференции для разработчиков игр NASSCOM. Более подробная информация о ней доступна на сайте incentive.tizenstore.com.

Разработчики на Tizen могут монетизировать свои приложения через мобильные рекламные объявления комплекта для разработки ПО InMobi Ad. Более подробная информация о нем доступна на сайте developer.tizen.org.

На территории России разработчики могут приобрести смартфон Samsung Z3 на Tizen у российского поставщика свободного ПО компании «Линуксцентр» http://www.linuxcenter.ru/.

*Если два приложения наберут одинаковое количество загрузок, награду в $ 10 000 получит автор того из них, которое было зарегистрировано раньше.