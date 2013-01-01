Сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года

Единственный в России и самый популярный журнал, посвящённый операционной системе GNU/Linux и свободному ПО, объявляет о новой программе сбора годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года.

Вас ждут новые скидки и новогодний розыгрыш призов для тех, кто оформит подписку в период с 1 ноября 2016 года по 15 января 2017 года.

Только до 15 января 2017 года мы предлагаем низкие цены:

1. Подписка-2017 на печатную версию

Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой

Вы не пропустите ни одного номера

DVD в каждом номере

Пункты выдачи подписки: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё более 20 городов России, а также Минск

Подписка на электронную версию в подарок!

DVD-диск с PDF-архивом 2005-2016 в подарок!

6 номеров (1 полугодие 2017) 1795 руб.

12 номеров (2017) 3310 руб.

2. Подписка-2017 на электронную версию

Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой

Вы не пропустите ни одного номера

Удобное хранение архивов журнала

Доступ к образам DVD-дисков, прилагающихся к каждому номеру

Подписка на электронную версию экономит бумагу, бережёт природу и соблюдает права деревьев

Бесплатные ознакомительные PDF номера

6 PDF-номеров (1 полугодие 2017) 940 руб.

12 PDF-номеров (2017) 1710 руб.

Новогодний фонд призов в рамках розыгрыша:

Scratchduino. Робоплатформа Scratchduino. Лаборатория Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition Набор схемотехники от компании РОББО Атрибутика Linux в новогоднем стиле

Пингвин Linux

Демоненок BSD

Футболка с изображением новогоднего пингвина

Кружка

Наклейки и т.д.

6. Книги

Карманный справочник Linux

Arduino и Rasberry Pi в проектах

Занимательная электроника

Самоучитель системного администратора

Подписка и бесплатные ознакомительные номера: http://www.linuxcenter.ru/linuxformat.

Чтобы оформить подписку на журнал "Linux Format", необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, выбрать нужный вариант подписки, указав ФИО и почтовый адрес подписчика (для печатной версии журнала), и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на его электронную версию.

Партнеры акции: BQ и РОББО.