Сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года

Единственный в России и самый популярный журнал, посвящённый операционной системе GNU/Linux и свободному ПО, объявляет о новой программе сбора годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года.
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Только до 15 января 2017 года мы предлагаем низкие цены:
1. Подписка-2017 на печатную версию
Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой
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6 номеров (1 полугодие 2017) 1795 руб.
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Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой
Вы не пропустите ни одного номера
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Доступ к образам DVD-дисков, прилагающихся к каждому номеру
Подписка на электронную версию экономит бумагу, бережёт природу и соблюдает права деревьев
Бесплатные ознакомительные PDF номера
6 PDF-номеров (1 полугодие 2017) 940 руб.
12 PDF-номеров (2017) 1710 руб.
Новогодний фонд призов в рамках розыгрыша:
6. Книги
Подписка и бесплатные ознакомительные номера: http://www.linuxcenter.ru/linuxformat.
Чтобы оформить подписку на журнал "Linux Format", необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, выбрать нужный вариант подписки, указав ФИО и почтовый адрес подписчика (для печатной версии журнала), и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на его электронную версию.
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