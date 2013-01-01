Linux Format Главное в мире Linux

Сбор годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года

Единственный в России и самый популярный журнал, посвящённый операционной системе GNU/Linux и свободному ПО, объявляет о новой программе сбора годовых и полугодовых подписок на журнал Linux Format 2017 года.

Вас ждут новые скидки и новогодний розыгрыш призов для тех, кто оформит подписку в период с 1 ноября 2016 года по 15 января 2017 года.
Только до 15 января 2017 года мы предлагаем низкие цены:

1. Подписка-2017 на печатную версию
Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой
Вы не пропустите ни одного номера
DVD в каждом номере
Пункты выдачи подписки: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё более 20 городов России, а также Минск
Подписка на электронную версию в подарок!
DVD-диск с PDF-архивом 2005-2016 в подарок!

6 номеров (1 полугодие 2017) 1795 руб.
12 номеров (2017) 3310 руб.

2. Подписка-2017 на электронную версию
Экономия до 15 % по сравнению с розничной ценой
Вы не пропустите ни одного номера
Удобное хранение архивов журнала
Доступ к образам DVD-дисков, прилагающихся к каждому номеру
Подписка на электронную версию экономит бумагу, бережёт природу и соблюдает права деревьев
Бесплатные ознакомительные PDF номера

6 PDF-номеров (1 полугодие 2017) 940 руб.
12 PDF-номеров (2017) 1710 руб.

Новогодний фонд призов в рамках розыгрыша:

  1. Scratchduino. Робоплатформа
  2. Scratchduino. Лаборатория
  3. Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition
  4. Набор схемотехники от компании РОББО
  5. Атрибутика Linux в новогоднем стиле
  • Пингвин Linux
  • Демоненок BSD
  • Футболка с изображением новогоднего пингвина
  • Кружка
  • Наклейки и т.д.

    6. Книги

  • Карманный справочник Linux
  • Arduino и Rasberry Pi в проектах
  • Занимательная электроника
  • Самоучитель системного администратора

Подписка и бесплатные ознакомительные номера: http://www.linuxcenter.ru/linuxformat.

Чтобы оформить подписку на журнал "Linux Format", необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, выбрать нужный вариант подписки, указав ФИО и почтовый адрес подписчика (для печатной версии журнала), и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на его электронную версию.

Партнеры акции: BQ и РОББО.

 

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Подписные ИНДЕКСЫ

«Роспечать»- 20882, 36343 (годовой)

«Пресса России» – 87974, 90959 (годовой)
«Почта России» – 16572, 11932 (годовой)

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