2-3 февраля 2017 года в Москве состоится Большой национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2017». Это важнейшее ежегодное событие отрасли информационной безопасности в Российской Федерации.

Что ожидает участников Инфофорума-2017?

Увлекательный диалог законодателей, регуляторов, потребителей и поставщиков безопасных ИТ-решений.

Технологические тренды, политические задачи и определение направления развития отрасли на 2017 год.

Два насыщенных дня конференц-программы и безграничное общение с коллегами и известными российскими и зарубежными экспертами.

Более 15 тематических заседаний, в рамках которых пройдут увлекательные дискуссии, посвященные самым острым вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.

Более 100 выступлений, презентаций и докладов, расширенная выставочная экспозиция, мастер-классы.

Более 1300 специалистов из 60 регионов РФ. Делегации многих субъектов возглавят губернаторы и вице-губернаторы, заместители председателей правительств регионов, министры и председатели профильных комитетов администраций и законодательных собраний. Форум объединит на одной дискуссионной площадке государственных регуляторов отрасли информационной безопасности, представителей различных органов федеральной, региональной и муниципальной власти, специалистов-практиков, разработчиков решений по безопасности, системных интеграторов, потребителей, представителей учреждений науки и образования.

В работе Инфофорума примут участие представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Аппарата Совета Безопасности РФ, Генерального штаба ВС РФ, ФСО России, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, МИД России, МВД России, МЧС России, Министерства образования и науки РФ, Министерства юстиции РФ, Россвязи, Роскомнадзора, других министерств и ведомств. Инфофорум также посетят делегации иностранных государств: Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая.

Среди основных тем Инфофорума-2017:

Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества;

Информационный суверенитет и информационная независимость;

ИБ в сфере промышленности и энергетики в цифровую эпоху;

ИБ современного городского информационного пространства;

ИБ перспективных технологий. Тенденции – 2017;

Информационно – аналитическое и технологическое обеспечение ситуационных центров федеральных и региональных органов власти, госкорпораций и вопросы информационной безопасности;

Импортозамещение и безопасность в сфере создания, развития и использования сетей связи (проводится совместно с Федеральным агентством связи);

Системы хранения данных и ЦОДы: вопросы защиты информации и обеспечения катастрофоустойчивости;

Профессии в сфере информационной безопасности: вопросы взаимодействия вузов и работодателей;

Технология блокчейн. Революция на рынке ИТ и безопасности?

В ходе Инфофорума состоится награждение лауреатов профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал» и конкурса студентов и молодых специалистов «Инфофорум - Новое поколение». Также в рамках форума пройдет Деловой Клуб «Лицом на Восток: ИТ и безопасность», организатор клуба ИНФОФОНД при поддержке Делового клуба ШОС.

Организаторы и поддержка: Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, Совет Безопасности РФ, МВД России, ФСБ России, Генштаб ВС РФ, Минкомсвязь России, ряд других министерств и ведомств, ведущих российских и международных ИТ-компаний и ассоциаций.

Для участия в Инфофоруме-2017 необходимо пройти электронную регистрацию на сайте infoforum.ru.

Место и время проведения: 2-3 февраля 2017 года, Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36. Начало в 09:00.

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