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SUSE получает технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS

Компании SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) заключили соглашение, согласно которому SUSE получает технологии и опыт, позволяющие расширить решение SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорить выход на быстро растущий рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundry. Приобретаемые разработки HPE по OpenStack будут интегрированы в SUSE Open Stack Cloud, а технологии Cloud Foundry обеспечат появление на рынке сертифицированного решения SUSE Cloud Foundry для заказчиков и партнеров SUSE. Соглашение предусматривает объявление SUSE в качестве предпочтительного партнера HPE по решениям Linux, OpenStack и Cloud Foundry. Кроме того, SUSE станет «платиновым» участником Cloud Foundry Foundation, и представитель компании войдет в совет директоров фонда.

Частью данного соглашения является то, что HPE назвала компанию SUSE предпочтительным партнером в области решений Linux, OpenStack и Cloud Foundry. Это решение еще раз подтвердило репутацию SUSE как поставщика продуктов и услуг высочайшего качества уровня предприятия.

Сегодняшняя новость следует за недавним анонсом о более серьезной совместной работе SUSE и HPE – повышение уровня экспертизы SUSE OpenStack для создания совместных инновационных разработок для решений HPE Hellion OpenStack и Helion Stackato PaaS. Договор, анонсированный сегодня, включает неэксклюзивное соглашение, по которому HPE вправе использовать технологии SUSE OpenStack и SUSE Cloud Foundry в своих продуктах Helion OpenStack и Helion Stackato.

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