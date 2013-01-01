Продолжаем собирать подписки на 2017 год в рамках новогодней программы

До 15 января 2017 года мы предлагаем низкие цены на печатную и электронную версии журнала в рамках полугодовой и годовой подписки.

Подписка-2017 на печатную версию:

6 номеров (1 полугодие 2017) 1795 руб.

12 номеров (2017) 3310 руб.

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6 PDF-номеров (1 полугодие 2017) 940 руб.

12 PDF-номеров (2017) 1710 руб.

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Чтобы оформить подписку на журнал "Linux Format", необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, выбрать нужный вариант подписки, указав ФИО и почтовый адрес подписчика (для печатной версии журнала), и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на его электронную версию.

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