Linux Format Главное в мире Linux

Продолжаем собирать подписки на 2017 год в рамках новогодней программы

До 15 января 2017 года мы предлагаем низкие цены на печатную и электронную версии журнала в рамках полугодовой и годовой подписки.

Подписка-2017 на печатную версию:

  • 6 номеров (1 полугодие 2017) 1795 руб.
  • 12 номеров (2017) 3310 руб.

Подписка-2017 на электронную версию:

  • 6 PDF-номеров (1 полугодие 2017) 940 руб.
  • 12 PDF-номеров (2017) 1710 руб.

Новогодний фонд призов в рамках розыгрыша:

  1. Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition
  2. Scratchduino. Робоплатформа
  3. Scratchduino. Лаборатория
  4. Набор схемотехники от компании РОББО
  5. Атрибутика Linux в новогоднем стиле
  • Пингвин Linux
  • Демоненок BSD
  • Футболка с изображением новогоднего пингвина
  • Кружка
  • Наклейки и т.д.

6. Книги

  • Карманный справочник Linux
  • Arduino и Rasberry Pi в проектах
  • Занимательная электроника
  • Самоучитель системного администратора.

Подписка и бесплатные ознакомительные номера на сайте http://www.linuxcenter.ru/linuxformat.

Гланые партнеры программы: компании BQ и РОББО.

Чтобы оформить подписку на журнал "Linux Format", необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине Linuxcenter.Ru, выбрать нужный вариант подписки, указав ФИО и почтовый адрес подписчика (для печатной версии журнала), и оплатить подписку. Вы можете подписаться как на бумажный журнал, так и на его электронную версию.

Подробности здесь.

 

Открыта подписка на 2017 год

 

Подписные ИНДЕКСЫ

«Роспечать»- 20882, 36343 (годовой)

«Пресса России» – 87974, 90959 (годовой)
«Почта России» – 16572, 11932 (годовой)

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