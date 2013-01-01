В Госдуме РФ состоялось заседание Оргкомитета Национального форума информационной безопасности «Инфофорум»

Заседание проходило 15 декабря. Основными темами стали вопросы подготовки и проведения Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2017», который пройдет в Москве 2-3 февраля 2017 года.

Заседанию Оргкомитета предшествовало собрание Президиума Оргкомитета Инфофорума, на котором присутствовали: Валеев Э.А., первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции; Андрианов Н.В., первый заместитель Руководителя Научно-технической службы ФСБ России; Лютиков В.С., заместитель Директора ФСТЭК России; Мошков А.Н., начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России; Крутских А.В., специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности; Шередин Р.В., заместитель Руководителя Федерального агентства связи; Мирошников Б.Н., Сопредседатель Оргкомитета Национального форума информационной безопасности «Инфофорум»; Зименков О.А., главный советник Департамента информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации; Жуков А.В., Ответственный секретарь Оргкомитета Инфофорума.

Ответственный секретарь Оргкомитета Инфофорума Александр Жуков, представляя программу форума, особо подчеркнул: «Мы хотим, чтобы те задачи, предложения и инициативы, которые будут озвучены на площадке Инфофорума-2017, стали бы определяющими для реализации Доктрины информационной безопасности, определенной в Указе Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года: «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». Осуществляемый в настоящее время в Российской Федерации переход к информационному обществу приводит к тому, что подавляющее большинство систем принятия решений и бизнес-процессов в ключевых отраслях экономики и сфере государственного управления реализуются или планируются к реализации путем использования информационных технологий. В различных информационных системах сейчас хранятся и обрабатываются огромные объемы информации, в том числе касающиеся вопросов государственной политики и обороны, финансовой и научно-технической сферы, частной жизни граждан. Задача нашего сегодняшнего заседания более подробно рассмотреть программу «Инфофорума-2017», своевременно внести правки для организации дальнейшей работы и свои дополнения».

Среди тем, которые получат освещение на Инфофоруме-2017 вопросы информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества; информационного суверенитета и информационной независимости, а также вопросы информационной безопасности в сфере промышленности и энергетики, современного городского пространства, перспективных технологий; в сфере создания, развития и использования сетей связи, систем хранения больших данных и ЦОДов, технологии блокчейн и многие другие.

В заседании Оргкомитета Инфофорума приняли участие: Валеев Эрнест, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции; Крутских Андрей, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности; Корольков Андрей, сотрудник научно-технической службы ФСБ России; Бабин Сергей, Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации; Бойко Олег, департамент информационных технологий города Москвы; Волчинская Елена, Федеральная нотариальная палата; Аитов Тимур, член Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ; Сычев Артем, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России; Фролов Дмитрий, начальник Центра реагирования на компьютерные атаки ГУБЗИ Банк России, Вураско Александр, БСТМ МВД России и другие.

Очередное заседание Оргкомитета Инфофорума намечено на январь.

Для участия в Инфофоруме-2017 необходимо пройти электронную регистрацию на сайте www.infoforum.ru.

Место и время проведения: 2-3 февраля 2017 года, Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36. Начало в 09:00.

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