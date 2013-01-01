Linux Format Главное в мире Linux

Победители новогоднего розыгрыша от Linux Format

Стали известны обладатели призов, разыгранных среди участников Новогодней программы по сбору подписок на печатную и электронную версии журнала Linux Format.
В Новогодней программе приняли участие 310 человек.  Победителями розыгрыша стали:

    1. Плотник Артур Эдуардович: Scratchduino. Робоплатформа.
    2. Воронков Владимир Алексеевич: Scratchduino. Лаборатория.
    3. Белохвостиков Борис Викторович: Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition.
    4. Слученко Владимир Евгеньевич: Набор схемотехники.
    5. Мартынчук Сергей Васильевич: Пингвин Linux.
    6. Глебов Андрей Степанович: Демоненок BSD.
    7. Носарев Александр Николаевич: Футболка с изображением новогоднего пингвина.
    8. Сон Дмитрий Владимирович: Кружка с изображением новогоднего пингвин.
    9. Троицкий Валерий Георгиевич: Наклейки с изображением новогоднего пингвина.
    10. Гожедрянов Сергей Александрович: Книга "Карманный справочник Linux".
    11. Шарапова Людмила Вячеславовна: Книга "Карманный справочник Linux".
    12. Панкратов Алексей Владимирович: Книга "Arduino и Rasberry Pi в проектах".
    13. Ryzhkov Andrei Alexandrovich: Книга "Занимательная электроника".
    14. Бормотов Александр Александрович: Книга "Самоучитель системного администратора".
    15. Якобсон Юрий Абрамович: Книга "Внутреннее устройство Linux".

Поздравляем победителей!

 

Открыта подписка на 2017 год

 

Подписные ИНДЕКСЫ

«Роспечать»- 20882, 36343 (годовой)

«Пресса России» – 87974, 90959 (годовой)
«Почта России» – 16572, 11932 (годовой)

Оформить подписку

Оформить подписку

 

Мы в соцсетях

      

Online трансляция

Телеканал Geek TV

Новости on-line

Будьте в курсе наших последних новостей!

RSS RSS-материал
Внедрение СПО в России

Аналитические отчеты и официальные документы о переходе федеральных органов России на СПО.

8-ГБ DVD c дистрибутивами Linux в каждом номере журнала

Преимущества бумажной версии журнала

Друзья журнала

Список друзей журнала, кнопки сайта Linux Format.

Новости
Реклама
http://diammarket.ru купить плиткорез электрический в спб
diammarket.ru
флешка визитка
design.kella.ru
Детский магазин / Косметика для малыша Моё солнышко. Купите сейчас
kankot.ru

Создание и продвижение сайта - ЕВРОСАЙТЫ
  • Главная
  • Новости
  • О журнале
  • Архив LinuxFormat
  • Подписка
  • Где купить?
  • Реклама
  • Интересное
  • Контакты
  • Авторам
    • Главная Новости О журнале Архив LinuxFormat Подписка Где купить? Реклама Контакты Авторам
    Купитьэлектронную версию Подписаться на бумажную версию
    Яндекс.Метрика