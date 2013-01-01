Победители новогоднего розыгрыша от Linux Format

Стали известны обладатели призов, разыгранных среди участников Новогодней программы по сбору подписок на печатную и электронную версии журнала Linux Format.
В Новогодней программе приняли участие 310 человек. Победителями розыгрыша стали:
1. Плотник Артур Эдуардович: Scratchduino. Робоплатформа.
2. Воронков Владимир Алексеевич: Scratchduino. Лаборатория.
3. Белохвостиков Борис Викторович: Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition.
4. Слученко Владимир Евгеньевич: Набор схемотехники.
5. Мартынчук Сергей Васильевич: Пингвин Linux.
6. Глебов Андрей Степанович: Демоненок BSD.
7. Носарев Александр Николаевич: Футболка с изображением новогоднего пингвина.
8. Сон Дмитрий Владимирович: Кружка с изображением новогоднего пингвин.
9. Троицкий Валерий Георгиевич: Наклейки с изображением новогоднего пингвина.
10. Гожедрянов Сергей Александрович: Книга "Карманный справочник Linux".
11. Шарапова Людмила Вячеславовна: Книга "Карманный справочник Linux".
12. Панкратов Алексей Владимирович: Книга "Arduino и Rasberry Pi в проектах".
13. Ryzhkov Andrei Alexandrovich: Книга "Занимательная электроника".
14. Бормотов Александр Александрович: Книга "Самоучитель системного администратора".
15. Якобсон Юрий Абрамович: Книга "Внутреннее устройство Linux".
Поздравляем победителей!