Победители новогоднего розыгрыша от Linux Format

Стали известны обладатели призов, разыгранных среди участников Новогодней программы по сбору подписок на печатную и электронную версии журнала Linux Format.

В Новогодней программе приняли участие 310 человек. Победителями розыгрыша стали:

1. Плотник Артур Эдуардович: Scratchduino. Робоплатформа.

2. Воронков Владимир Алексеевич: Scratchduino. Лаборатория.

3. Белохвостиков Борис Викторович: Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition.

4. Слученко Владимир Евгеньевич: Набор схемотехники.

5. Мартынчук Сергей Васильевич: Пингвин Linux.

6. Глебов Андрей Степанович: Демоненок BSD.

7. Носарев Александр Николаевич: Футболка с изображением новогоднего пингвина.

8. Сон Дмитрий Владимирович: Кружка с изображением новогоднего пингвин.

9. Троицкий Валерий Георгиевич: Наклейки с изображением новогоднего пингвина.

10. Гожедрянов Сергей Александрович: Книга "Карманный справочник Linux".

11. Шарапова Людмила Вячеславовна: Книга "Карманный справочник Linux".

12. Панкратов Алексей Владимирович: Книга "Arduino и Rasberry Pi в проектах".

13. Ryzhkov Andrei Alexandrovich: Книга "Занимательная электроника".

14. Бормотов Александр Александрович: Книга "Самоучитель системного администратора".

15. Якобсон Юрий Абрамович: Книга "Внутреннее устройство Linux".

Поздравляем победителей!