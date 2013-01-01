Russian Open Source Summit 2017

19 апреля 2017 г. в Москве ведущий ИТ-еженедельник PC Week проводит 8-й ежегодный Russian Open Source Summit (ROSS) 2017, посвященный современным открытым ИТ, стандартам и платформам, свободному программному обеспечению (СПО).

Будут обсуждаться следующие темы:

1. Open Source и государство

СПО как механизм обеспечения импортонезависимости и национальной ИТ-безопасности

Перспективы построения цифровой экономики и развития сферы электронных госуслуг для бизнеса и населения

Открытые данные и API как инструменты создания новых сервисов

Практика применения СПО-решений в госсекторе

2. Новые технологии, решения и сервисы на базе СПО

Открытые инфраструктурные технологии: онпремисные и облачные платформы, решения и сервисы

Прикладные решения и сервисы на базе СПО

Открытые платформы и решения для перспективных ИТ-направлений

Безопасность открытых платформ и решений

Практика применения СПО-решений отечественными организациями

Отдельным потоком пройдет конференция SUSE Expert Day.

Для специалистов участие бесплатное при условии подтверждения регистрации.

Подробности здесь.