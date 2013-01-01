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Russian Open Source Summit 2017

19 апреля 2017 г. в Москве ведущий ИТ-еженедельник PC Week проводит 8-й ежегодный Russian Open Source Summit (ROSS) 2017, посвященный современным открытым ИТ, стандартам и платформам, свободному программному обеспечению (СПО).

Будут обсуждаться следующие темы:

1. Open Source и государство

  • СПО как механизм обеспечения импортонезависимости и национальной ИТ-безопасности
  • Перспективы построения цифровой экономики и развития сферы электронных госуслуг для бизнеса и населения
  • Открытые данные и API как инструменты создания новых сервисов
  • Практика применения СПО-решений в госсекторе

2. Новые технологии, решения и сервисы на базе СПО

  • Открытые инфраструктурные технологии: онпремисные и облачные платформы, решения и сервисы
  • Прикладные решения и сервисы на базе СПО
  • Открытые платформы и решения для перспективных ИТ-направлений
  • Безопасность открытых платформ и решений
  • Практика применения СПО-решений отечественными организациями

Отдельным потоком пройдет конференция SUSE Expert Day.

Для специалистов участие бесплатное при условии подтверждения регистрации.

Подробности здесь.

 

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