Четвертая научно-практическая конференция OS DAY “Операционная система как платформа”

23-24 мая в Москве пройдет 4-ая конференция OS DAY “Операционная система как платформа”. Участники обсудят вопросы, связанные с развитием операционных платформ, которые включают в себя внедряемые в индустрии операционные системы со всей сопутствующей экосистемой, с точки зрения их эффективности, продуктивности и безопасности. Конференция объединяет производителей аппаратного обеспечения (процессоров, вычислительных комплексов), создателей системного и прикладного ПО, а также заказчиков, тем самым связывая все слои ИТ-индустрии России. Партнерами по проведению конференции стали ведущие ИТ-компании и организации: ИСП РАН, DZ Systems, Kaspersky Lab, ГосНИИАС, Свемел, Базальт СПО, Открытая мобильная платформа, РусБИТех, ассоциация "Тайзен.Ру".

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